Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 марта


«Годзилла против Конга» без проблем займёт первое место

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА UPI 1700 250 000 000 3 419 973 147 059 -
2 ПАЛЬМА CP 1500 75 000 000 1 025 992 50 000 -28
3 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1000 70 000 000 957 592 70 000 -31
4 ПОСТУПЬ ХАОСА CP 1500 55 000 000 752 394 36 667 -
5 НИКТО UPI 950 38 000 000 519 836 40 000 -59
6 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 800 30 000 000 410 397 37 500 -48
7 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ SPPR 1500 15 000 000 205 198 10 000 -46
8 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1300 13 000 000 177 839 10 000 -50
9 ТОМ И ДЖЕРРИ CAO 1200 13 000 000 177 839 10 833 -50
10 БАТЯ CP 600 10 000 000 136 799 16 667 -60
  569 000 000 7 783 858  

Главной новинкой уикенда станет кроссовер двух достаточно популярных в нашей стране франшиз ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). У релиза впечатляющие предпродажи, которые можно списать на длительное отсутствие в российском прокате больших голливудских блокбастеров и на школьные каникулы, которые благоприятно сказались на всех предпродажах недели. В любом случае, с такими показателями, фильм Адама Вингарда должен заработать не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.

Еще одна крупная новинка недели, фантастический фильм ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) на фоне такого мощного конкурента окажется в некоторой степени в тени, слишком уж сильно пересекаются целевые аудитории обоих проектов. Тем не менее, звездный актерский состав и широкая роспись должны позволить ему заработать порядка 55 млн рублей за уикенд.

Остальные новинки расчитаны на более узкие зрительские сегменты и скорее всего в первую десятку лучших релизов недели не попадут.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 марта

24.03.2021 Автор: БК

Сборы

18—21.03
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
107 192 449
1820
683 939 718
ПАЛЬМА
CP
105 959 236
1866
105 959 236
НИКТО
UPI
95 049 445
1043
95 049 445
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
60 963 925
1368
479 942 437
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
SPPR
30 007 440
1534
30 007 440
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
26 673 191
800
1 142 890 031
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
26 239 417
968
546 251 670
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