Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 марта

Главной новинкой уикенда станет кроссовер двух достаточно популярных в нашей стране франшиз ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). У релиза впечатляющие предпродажи, которые можно списать на длительное отсутствие в российском прокате больших голливудских блокбастеров и на школьные каникулы, которые благоприятно сказались на всех предпродажах недели. В любом случае, с такими показателями, фильм Адама Вингарда должен заработать не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна крупная новинка недели, фантастический фильм ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) на фоне такого мощного конкурента окажется в некоторой степени в тени, слишком уж сильно пересекаются целевые аудитории обоих проектов. Тем не менее, звездный актерский состав и широкая роспись должны позволить ему заработать порядка 55 млн рублей за уикенд.



Остальные новинки расчитаны на более узкие зрительские сегменты и скорее всего в первую десятку лучших релизов недели не попадут.



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