Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|UPI
|1700
|250 000 000
|3 419 973
|147 059
|-
|2
|ПАЛЬМА
|CP
|1500
|75 000 000
|1 025 992
|50 000
|-28
|3
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|WDS
|1000
|70 000 000
|957 592
|70 000
|-31
|4
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|CP
|1500
|55 000 000
|752 394
|36 667
|-
|5
|НИКТО
|UPI
|950
|38 000 000
|519 836
|40 000
|-59
|6
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|CP
|800
|30 000 000
|410 397
|37 500
|-48
|7
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|SPPR
|1500
|15 000 000
|205 198
|10 000
|-46
|8
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|SPPR
|1300
|13 000 000
|177 839
|10 000
|-50
|9
|ТОМ И ДЖЕРРИ
|CAO
|1200
|13 000 000
|177 839
|10 833
|-50
|10
|БАТЯ
|CP
|600
|10 000 000
|136 799
|16 667
|-60
|569 000 000
|7 783 858
Главной новинкой уикенда станет кроссовер двух достаточно популярных в нашей стране франшиз ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). У релиза впечатляющие предпродажи, которые можно списать на длительное отсутствие в российском прокате больших голливудских блокбастеров и на школьные каникулы, которые благоприятно сказались на всех предпродажах недели. В любом случае, с такими показателями, фильм Адама Вингарда должен заработать не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.
Еще одна крупная новинка недели, фантастический фильм ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) на фоне такого мощного конкурента окажется в некоторой степени в тени, слишком уж сильно пересекаются целевые аудитории обоих проектов. Тем не менее, звездный актерский состав и широкая роспись должны позволить ему заработать порядка 55 млн рублей за уикенд.
Остальные новинки расчитаны на более узкие зрительские сегменты и скорее всего в первую десятку лучших релизов недели не попадут.
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