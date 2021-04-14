Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МОРТАЛ КОМБАТ
|UPI
|1600
|170 000 000
|2 185 933
|106 250
|-64
|2
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|CP
|1600
|130 000 000
|1 671 596
|81 250
|-
|3
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК
|UPI
|800
|100 000 000
|1 285 843
|125 000
|-
|4
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|WDS
|1000
|32 000 000
|411 470
|32 000
|-52
|5
|100% ВОЛК
|NKI
|1000
|27 000 000
|347 178
|27 000
|-40
|6
|ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
|UPI
|1000
|26 000 000
|334 319
|26 000
|-61
|7
|ОТ ВИНТА 2
|PRD
|1500
|12 000 000
|154 301
|8 000
|-
|8
|ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
|MG
|800
|11 000 000
|141 443
|13 750
|-
|9
|ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ
|EXP
|600
|10 000 000
|128 584
|16 667
|-
|518 000 000
|6 660 666
Главной новинкой уикенда станет отечественный фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP). Картина Данилы Козловского в первый уикенд может заработать не менее 130 млн рублей, однако этого, вероятно, не хватит, чтобы возглавить недельный чарт. На вершине скорее всего останется МОРТАЛ КОМБАТ (UPI).
Перевыпуск первой части культовой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI) демонстрирует невероятно высокий уровень предпродаж, который сравним с главными зарубежными блокбастерами года. Но нельзя забывать как про фанатский фактор, так и про ограниченную роспись ре-релиза. Осторожно предположим, что картина достигнет рубежа в 100 млн рублей.
Российский мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD), испанский триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и аргентинский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP) демонстрируют невысокий уровень предпродаж и вряд ли смогут рассчитывать на сборы по верхней границе ожиданий. Их заработок за четыре дня проката будут варьироваться в районе 10-12 млн рублей.
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