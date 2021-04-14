Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 апреля

Главной новинкой уикенда станет отечественный фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP). Картина Данилы Козловского в первый уикенд может заработать не менее 130 млн рублей, однако этого, вероятно, не хватит, чтобы возглавить недельный чарт. На вершине скорее всего останется МОРТАЛ КОМБАТ (UPI).



Перевыпуск первой части культовой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI) демонстрирует невероятно высокий уровень предпродаж, который сравним с главными зарубежными блокбастерами года. Но нельзя забывать как про фанатский фактор, так и про ограниченную роспись ре-релиза. Осторожно предположим, что картина достигнет рубежа в 100 млн рублей.



Российский мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD), испанский триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и аргентинский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP) демонстрируют невысокий уровень предпродаж и вряд ли смогут рассчитывать на сборы по верхней границе ожиданий. Их заработок за четыре дня проката будут варьироваться в районе 10-12 млн рублей.



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