Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 апреля


«Чернобыль» станет лучшей из новинок

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОРТАЛ КОМБАТ UPI 1600 170 000 000 2 185 933 106 250 -64
2 ЧЕРНОБЫЛЬ CP 1600 130 000 000 1 671 596 81 250 -
3 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК UPI 800 100 000 000 1 285 843 125 000 -
4 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР WDS 1000 32 000 000 411 470 32 000 -52
5 100% ВОЛК NKI 1000 27 000 000 347 178 27 000 -40
6 ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА UPI 1000 26 000 000 334 319 26 000 -61
7 ОТ ВИНТА 2 PRD 1500 12 000 000 154 301 8 000 -
8 ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ MG 800 11 000 000 141 443 13 750 -
9 ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ EXP 600 10 000 000 128 584 16 667 -
  518 000 000 6 660 666  

Главной новинкой уикенда станет отечественный фильм-катастрофа ЧЕРНОБЫЛЬ (CP). Картина Данилы Козловского в первый уикенд может заработать не менее 130 млн рублей, однако этого, вероятно, не хватит, чтобы возглавить недельный чарт. На вершине скорее всего останется МОРТАЛ КОМБАТ (UPI).

Перевыпуск первой части культовой трилогии Питера Джексона ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА (UPI) демонстрирует невероятно высокий уровень предпродаж, который сравним с главными зарубежными блокбастерами года. Но нельзя забывать как про фанатский фактор, так и про ограниченную роспись ре-релиза. Осторожно предположим, что картина достигнет рубежа в 100 млн рублей.

Российский мультфильм ОТ ВИНТА 2 (PRD), испанский триллер ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (MG) и аргентинский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (EXP) демонстрируют невысокий уровень предпродаж и вряд ли смогут рассчитывать на сборы по верхней границе ожиданий. Их заработок за четыре дня проката будут варьироваться в районе 10-12 млн рублей.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 апреля

14.04.2021 Автор: БК

Сборы

08—11.04
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
492 173 286
1721
492 173 286
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
69 165 234
1910
213 665 061
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
68 488 663
1552
861 099 024
100% ВОЛК
NKI
45 242 754
1700
45 242 754
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
20 101 849
639
904 832 414
НИКТО
UPI
15 333 514
448
247 875 110
ПАЛЬМА
CP
13 784 571
761
338 750 028
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