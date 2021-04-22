Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 апреля


Прокат возглавит «Гнев человеческий»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ VLG 1500 250 000 000 3 303 383 166 667 -
2 ЧЕРНОБЫЛЬ CP 1600 85 000 000 1 123 150 53 125 -48
3 МОРТАЛ КОМБАТ UPI 1600 48 000 000 634 249 30 000 -68
4 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК UPI 800 38 000 000 502 114 47 500 -
5 ВЕЛИКИЙ EXP 700 20 000 000 264 271 28 571 -
6 НЕЧЕСТИВЫЕ SPPR 560 17 000 000 224 630 30 357 -
7 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР WDS 1500 13 000 000 171 776 8 667 -61
8 100% ВОЛК NKI 1500 13 000 000 171 776 8 667 -47
  484 000 000 6 395 349  

Главной новинкой и лидером всего уикенда станет боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи демонстрирует схожие предпродажи с предыдущей работой режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и по всей видимости покажет на старте результат не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.

Вторая часть культовой саги ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) должна будет стартовать немного хуже, чем БРАТСТВО КОЛЬЦА неделю назад. Об этом говорят и предпродаже проекта, которые существенно ниже ближайшего аналога. Предположим, что проекту покорится планка в 38 млн рублей за уикенд. 

Драма ВЕЛИКИЙ (EXP) с Джонни Дэппом в главной роли судя по всему повторит судьбу недавнего проекта с Бенедиктом Камбербэтчем ИГРЫ ШПИОНОВ и сможет записать на свой счет порядка 20 млн рублей.

Чуть меньше, в районе 16-17 млн рублей должен будет заработать хоррор с Джеффри Дином Морганом НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR). Впрочем, возможно хорошая роспись дистрибьютора-мейджора и позволит ему выйти за привычные рамки сборов независимых фильмов ужасов этого года. 
 

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22.04.2021 Автор: БК

Сборы

15—18.04
ЧЕРНОБЫЛЬ
CP
168 643 847
2008
168 643 847
МОРТАЛ КОМБАТ
UPI
156 372 740
1785
766 780 361
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК
UPI
48 348 925
576
48 348 925
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
WDS
34 562 493
1816
267 677 655
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА
UPI
25 859 835
1269
903 303 480
100% ВОЛК
NKI
24 550 601
1700
75 540 559
ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
MG
17 354 283
624
17 354 283
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