Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 апреля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|VLG
|1500
|250 000 000
|3 303 383
|166 667
|-
|2
|ЧЕРНОБЫЛЬ
|CP
|1600
|85 000 000
|1 123 150
|53 125
|-48
|3
|МОРТАЛ КОМБАТ
|UPI
|1600
|48 000 000
|634 249
|30 000
|-68
|4
|ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК
|UPI
|800
|38 000 000
|502 114
|47 500
|-
|5
|ВЕЛИКИЙ
|EXP
|700
|20 000 000
|264 271
|28 571
|-
|6
|НЕЧЕСТИВЫЕ
|SPPR
|560
|17 000 000
|224 630
|30 357
|-
|7
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|WDS
|1500
|13 000 000
|171 776
|8 667
|-61
|8
|100% ВОЛК
|NKI
|1500
|13 000 000
|171 776
|8 667
|-47
|484 000 000
|6 395 349
Главной новинкой и лидером всего уикенда станет боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи демонстрирует схожие предпродажи с предыдущей работой режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и по всей видимости покажет на старте результат не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.
Вторая часть культовой саги ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) должна будет стартовать немного хуже, чем БРАТСТВО КОЛЬЦА неделю назад. Об этом говорят и предпродаже проекта, которые существенно ниже ближайшего аналога. Предположим, что проекту покорится планка в 38 млн рублей за уикенд.
Драма ВЕЛИКИЙ (EXP) с Джонни Дэппом в главной роли судя по всему повторит судьбу недавнего проекта с Бенедиктом Камбербэтчем ИГРЫ ШПИОНОВ и сможет записать на свой счет порядка 20 млн рублей.
Чуть меньше, в районе 16-17 млн рублей должен будет заработать хоррор с Джеффри Дином Морганом НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR). Впрочем, возможно хорошая роспись дистрибьютора-мейджора и позволит ему выйти за привычные рамки сборов независимых фильмов ужасов этого года.
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