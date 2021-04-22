Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 апреля

Главной новинкой и лидером всего уикенда станет боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи демонстрирует схожие предпродажи с предыдущей работой режиссера ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и по всей видимости покажет на старте результат не менее 250 млн рублей за четыре дня проката.



Вторая часть культовой саги ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) должна будет стартовать немного хуже, чем БРАТСТВО КОЛЬЦА неделю назад. Об этом говорят и предпродаже проекта, которые существенно ниже ближайшего аналога. Предположим, что проекту покорится планка в 38 млн рублей за уикенд.



Драма ВЕЛИКИЙ (EXP) с Джонни Дэппом в главной роли судя по всему повторит судьбу недавнего проекта с Бенедиктом Камбербэтчем ИГРЫ ШПИОНОВ и сможет записать на свой счет порядка 20 млн рублей.



Чуть меньше, в районе 16-17 млн рублей должен будет заработать хоррор с Джеффри Дином Морганом НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR). Впрочем, возможно хорошая роспись дистрибьютора-мейджора и позволит ему выйти за привычные рамки сборов независимых фильмов ужасов этого года.



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