Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 января


Лидером должен остаться «Последний богатырь: Корень зла»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 1500 240 000 000 3 248 511 160 000 -54
2 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 CAO 1500 180 000 000 2 436 383 120 000 -
3 ОГОНЬ CP 1500 80 000 000 1 082 837 53 333 -59
4 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ UPI 1500 55 000 000 744 450 36 667 -64
5 КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ SPPR 1200 18 000 000 243 638 15 000 -81
6 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 1500 17 000 000 230 103 11 333 -70
7 ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА EXP 500 17 000 000 230 103 34 000 -
8 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ SPPR 500 11 000 000 148 890 22 000 -
  618 000 000 8 364 916  

«Новогогдняя битва» подошла к концу, но  ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) продолжит доминировать в отечественном прокате. Российская сказка за четыре дня может заработать порядка 240 млн рублей.

В свой первый официальный уикенд экранизация комиксов DC ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) попробует побороться за первое место Лента уже записала на свой счет более 50 млн рублей за счет превью-показов в формате IMAX, что должно несколько снизить цифры премьерного уикенда. Предположим, что картине покорится отметка в 180 млн рублей, хотя не исключено, что ей и удастся удивить - слишком уж давно на больших экранах не было зарубежных блокбастеров. 

Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) также уже целую неделю работает в формате широкого превью, и делает это достаточно успешно. Поэтому если фильм ужасов и будет ждать падение, то совсем небольшое. Скорее всего сборы к вечеру воскресенья составят 17 млн рублей за уикенд. 

Российская комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) показывает невысокий уровень предпродаж, что вкупе с сильными холдоверами отечественного производства должно дать результат в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.
 

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13.01.2021 Автор: БК

Сборы

07—10.01
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
529 861 221
1983
1 661 177 563
ОГОНЬ
CP
195 610 207
1908
616 400 509
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
165 240 843
1796
802 197 409
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
SPPR
99 709 549
1738
305 635 843
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
CP
56 752 580
954
455 018 575
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
52 739 563
205
52 739 563
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
SPPR
25 180 162
500
232 036 467
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