Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 января

«Новогогдняя битва» подошла к концу, но ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) продолжит доминировать в отечественном прокате. Российская сказка за четыре дня может заработать порядка 240 млн рублей.



В свой первый официальный уикенд экранизация комиксов DC ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) попробует побороться за первое место Лента уже записала на свой счет более 50 млн рублей за счет превью-показов в формате IMAX, что должно несколько снизить цифры премьерного уикенда. Предположим, что картине покорится отметка в 180 млн рублей, хотя не исключено, что ей и удастся удивить - слишком уж давно на больших экранах не было зарубежных блокбастеров.



Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) также уже целую неделю работает в формате широкого превью, и делает это достаточно успешно. Поэтому если фильм ужасов и будет ждать падение, то совсем небольшое. Скорее всего сборы к вечеру воскресенья составят 17 млн рублей за уикенд.



Российская комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) показывает невысокий уровень предпродаж, что вкупе с сильными холдоверами отечественного производства должно дать результат в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.



Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен





Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24-27 декабря

13.01.2021 Автор: БК