Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|WDS
|1500
|240 000 000
|3 248 511
|160 000
|-54
|2
|ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
|CAO
|1500
|180 000 000
|2 436 383
|120 000
|-
|3
|ОГОНЬ
|CP
|1500
|80 000 000
|1 082 837
|53 333
|-59
|4
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|UPI
|1500
|55 000 000
|744 450
|36 667
|-64
|5
|КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
|SPPR
|1200
|18 000 000
|243 638
|15 000
|-81
|6
|СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|CP
|1500
|17 000 000
|230 103
|11 333
|-70
|7
|ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
|EXP
|500
|17 000 000
|230 103
|34 000
|-
|8
|НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
|SPPR
|500
|11 000 000
|148 890
|22 000
|-
|618 000 000
|8 364 916
«Новогогдняя битва» подошла к концу, но ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) продолжит доминировать в отечественном прокате. Российская сказка за четыре дня может заработать порядка 240 млн рублей.
В свой первый официальный уикенд экранизация комиксов DC ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) попробует побороться за первое место Лента уже записала на свой счет более 50 млн рублей за счет превью-показов в формате IMAX, что должно несколько снизить цифры премьерного уикенда. Предположим, что картине покорится отметка в 180 млн рублей, хотя не исключено, что ей и удастся удивить - слишком уж давно на больших экранах не было зарубежных блокбастеров.
Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) также уже целую неделю работает в формате широкого превью, и делает это достаточно успешно. Поэтому если фильм ужасов и будет ждать падение, то совсем небольшое. Скорее всего сборы к вечеру воскресенья составят 17 млн рублей за уикенд.
Российская комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) показывает невысокий уровень предпродаж, что вкупе с сильными холдоверами отечественного производства должно дать результат в районе 11 млн рублей за четыре дня проката.
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13.01.2021 Автор: БК