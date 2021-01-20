Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 января

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДУША
|WDS
|1500
|200 000 000
|2 719 978
|133 333
|-
|2
|ДЕНЬ ГОРОДА
|CRP
|1300
|60 000 000
|815 993
|46 154
|-
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|WDS
|1500
|50 000 000
|679 995
|33 333
|-63
|4
|ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
|CAO
|1500
|40 000 000
|543 996
|26 667
|-68
|5
|ОГОНЬ
|CP
|1000
|40 000 000
|543 996
|40 000
|-52
|6
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
|VLG
|500
|13 000 000
|176 799
|26 000
|-
|7
|СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
|UPI
|1500
|10 000 000
|135 999
|6 667
|-75
|8
|ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ
|MG
|1000
|9 000 000
|122 399
|9 000
|-
|422 000 000
|5 739 154
Лидером недели должна стать новинка - анимационная работа студии PIXAR ДУША (WDS). У мультфильма внушительные предпродажи для постковидного периода и безупречные отзывы посмотревших, что в итоге может вылиться в 200 млн рублей за уикенд.
Другая амбициозная новинка, российская комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) должна превлечь в первую очередь регионального зрителя и заработать около 60 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, в подобных проектах очень сильное влияние имеют первые отзывы, так что вполне вероятно, что она сможет и удивить по ходу уикенда.
Триллер с Кэри Маллиган в главной роли ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG), напротив, должна приглянуться столичному зрителю, однако слишком своеобразные визуальный ряд и месседж проекта могут показаться массовой аудитории излишне вычурными, поэтому рискнем предположить, что картина сможет к вечеру воскресения записать на свой счёт около 13 млн рублей.
Ещё один триллер, на этот раз от продюсера Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) попытается сыграть на страхах зрителя перед коронавирусом и попробует пополнить свою копилку в эти выходные примерно на 9 млн рублей.
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20.01.2021 Автор: БК