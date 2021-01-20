Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 января

Лидером недели должна стать новинка - анимационная работа студии PIXAR ДУША (WDS). У мультфильма внушительные предпродажи для постковидного периода и безупречные отзывы посмотревших, что в итоге может вылиться в 200 млн рублей за уикенд.



Другая амбициозная новинка, российская комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) должна превлечь в первую очередь регионального зрителя и заработать около 60 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, в подобных проектах очень сильное влияние имеют первые отзывы, так что вполне вероятно, что она сможет и удивить по ходу уикенда.



Триллер с Кэри Маллиган в главной роли ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG), напротив, должна приглянуться столичному зрителю, однако слишком своеобразные визуальный ряд и месседж проекта могут показаться массовой аудитории излишне вычурными, поэтому рискнем предположить, что картина сможет к вечеру воскресения записать на свой счёт около 13 млн рублей.



Ещё один триллер, на этот раз от продюсера Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) попытается сыграть на страхах зрителя перед коронавирусом и попробует пополнить свою копилку в эти выходные примерно на 9 млн рублей.



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20.01.2021 Автор: БК