Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 января


Главным релизом недели станет мультфильм «Душа»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДУША WDS 1500 200 000 000 2 719 978 133 333 -
2 ДЕНЬ ГОРОДА CRP 1300 60 000 000 815 993 46 154 -
3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 1500 50 000 000 679 995 33 333 -63
4 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 CAO 1500 40 000 000 543 996 26 667 -68
5 ОГОНЬ CP 1000 40 000 000 543 996 40 000 -52
6 ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ VLG 500 13 000 000 176 799 26 000 -
7 СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ UPI 1500 10 000 000 135 999 6 667 -75
8 ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ MG 1000 9 000 000 122 399 9 000 -
  422 000 000 5 739 154  

Лидером недели должна стать новинка - анимационная работа студии PIXAR ДУША (WDS). У мультфильма внушительные предпродажи для постковидного периода и безупречные отзывы посмотревших, что в итоге может вылиться в 200 млн рублей за уикенд. 

Другая амбициозная новинка, российская комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) должна превлечь в первую очередь регионального зрителя и заработать около 60 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, в подобных проектах очень сильное влияние имеют первые отзывы, так что вполне вероятно, что она сможет и удивить по ходу уикенда.

Триллер с Кэри Маллиган в главной роли ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG), напротив, должна приглянуться столичному зрителю, однако слишком своеобразные визуальный ряд и месседж проекта могут показаться массовой аудитории излишне вычурными, поэтому рискнем предположить, что картина сможет к вечеру воскресения записать на свой счёт около 13 млн рублей.

Ещё один триллер, на этот раз от продюсера Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) попытается сыграть на страхах зрителя перед коронавирусом и попробует пополнить свою копилку в эти выходные примерно на 9 млн рублей. 
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 января

20.01.2021 Автор: БК

Сборы

14—17.01
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
139 348 249
1941
1 873 835 885
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
125 753 104
1709
174 499 335
ОГОНЬ
CP
84 815 837
1785
740 394 717
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
45 499 413
1657
870 252 294
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
SPPR
23 108 335
1629
338 408 542
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА
EXP
21 634 309
773
44 084 388
НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ
SPPR
13 370 346
644
13 370 346
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