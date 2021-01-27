Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 января

Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, лидером российского кинопроката останется анимационный проект студии Pixar ДУША (WDS). У ленты идеальный «сарафан», поэтому падение во второй уикенд может быть минимальным. Однако, учитывая наличие ограничение по заполняемости залов осторожно предположим, что мультфильм потеряет порядка 30% бокс-офиса первого уикенда и пополнит свою копилку еще на 180 млн рублей.

Главной новинкой последнего уикенда января должен стать фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Экранизация популярной компьютерной игры показала не самые высокие предпродажи, однако, релизу вполне по силам заработать за первые четыре дня проката около 100 млн рублей.

Триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) напротив, для своего жанра показал отличные предварительные продажи, правда они могут быть связаны с сильной фанатской составляющей из-за богатого актерского состава картины. В любом случае, фильм Джона Ли Хэнкока может заполучить порядка 50 млн рублей за уикенд.

Военная драма ЗОЯ (CRP) рассчитана на более возрастного зрителя, поэтому тягаться с более молодежными проектами на дате ей будет сложно. Тем не менее, приблизительно 20 млн рублей вполне могут оказаться у картины на счету к концу недели.

Еще две новинки АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (VLG) рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и скорее всего смогут заработать около 9 и 8 млн рублей соответственно.

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