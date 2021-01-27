Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 января


«Душа» останется в лидерах

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДУША WDS 1500 180 000 000 2 398 721 120 000 -28
2 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ SPPR 1500 100 000 000 1 332 623 66 667 -
3 ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ CAO 600 50 000 000 666 311 83 333 -
4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 1500 35 000 000 466 418 23 333 -51
5 ОГОНЬ CP 1000 35 000 000 466 418 35 000 -37
6 ЗОЯ CRP 1500 20 000 000 266 525 13 333 -
7 ДЕНЬ ГОРОДА CRP 1500 18 000 000 239 872 12 000 -54
8 ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 CAO 1000 15 000 000 199 893 15 000 -65
9 АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА MG 700 9 000 000 119 936 12 857 -
10 ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА VLG 700 8 000 000 106 610 11 429 -
  470 000 000 6 263 326  

Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, лидером российского кинопроката останется анимационный проект студии Pixar ДУША (WDS). У ленты идеальный «сарафан», поэтому падение во второй уикенд может быть минимальным. Однако, учитывая наличие ограничение по заполняемости залов осторожно предположим, что мультфильм потеряет порядка 30% бокс-офиса первого уикенда и пополнит свою копилку еще на 180 млн рублей.

Главной новинкой последнего уикенда января должен стать фантастический экшн ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (SPPR). Экранизация популярной компьютерной игры показала не самые высокие предпродажи, однако, релизу вполне по силам заработать за первые четыре дня проката около 100 млн рублей.

Триллер ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (CAO) напротив, для своего жанра показал отличные предварительные продажи, правда они могут быть связаны с сильной фанатской составляющей из-за богатого актерского состава картины. В любом случае, фильм Джона Ли Хэнкока может заполучить порядка 50 млн рублей за уикенд.

Военная драма ЗОЯ (CRP) рассчитана на более возрастного зрителя, поэтому тягаться с более молодежными проектами на дате ей будет сложно. Тем не менее, приблизительно 20 млн рублей вполне могут оказаться у картины на счету к концу недели.

Еще две новинки АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА (MG) и ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА (VLG) рассчитаны на более узкие сегменты аудитории и скорее всего смогут заработать около 9 и 8 млн рублей соответственно.

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27.01.2021 Автор: БК

Сборы

21—24.01
ДУША
WDS
265 978 083
1786
265 978 083
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
74 918 875
1923
1 978 527 529
ОГОНЬ
CP
56 792 028
974
822 828 721
ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984
CAO
43 219 740
1627
248 633 519
ДЕНЬ ГОРОДА
CRP
39 004 218
1507
39 004 218
СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ
UPI
16 239 029
725
895 167 065
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
VLG
13 006 310
632
13 988 375
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