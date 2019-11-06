Прогноз кассовых сборов в России на 07 – 10 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОКТОР СОН
|CAO
|1600
|250 000 000
|3 931 436
|156 250
|-
|2
|СЕМЕЙКА АДДАМС
|UPI
|1400
|160 000 000
|2 516 119
|114 286
|-56
|3
|МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
|WDSSPR
|1500
|100 000 000
|1 572 574
|66 667
|-55
|4
|ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
|FOX
|1500
|90 000 000
|1 415 317
|60 000
|-66
|5
|ДЕВЯТАЯ
|CP
|1400
|55 000 000
|864 916
|39 286
|-
|6
|ТЕКСТ
|CP
|1000
|40 000 000
|629 030
|40 000
|-50
|7
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|20 000 000
|314 515
|14 286
|-57
|8
|ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
|WDSSPR
|900
|13 000 000
|204 435
|14 444
|-74
|728 000 000
|11 448 341
После расширенного уикенда и отличных сборов, на этой неделе кинопрокат ждет очевидный спад. Возглавить его может экранизация Стивена Кинга ДОКТОР СОН (CAO). Продолжение культового СИЯНИЯ c Юэном Макгрегором уже заручилось положительными отзывами критиков и вполне может рассчитывать заработать за премьерный уикенд порядка 250 млн рублей.
Российский мистический триллер ДЕВЯТАЯ (СР) удачно бы вписался в страдающую от недостатка хорроров прошлую прокатную неделю, однако сейчас ему придется столкнуться с прямым конкурентом за целевую аудиторию, и эту битву фильм Николая Хомерики, скорее всего, проиграет. Можно предположить, что релизу покорится 55 млн рублей.
Остальные новинки недели показали слабый уровень предпродаж, и вряд ли смогут попасть в итоговый чат.
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06.11.2019 Автор: БК