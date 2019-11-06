Прогноз кассовых сборов в России на 07 – 10 ноября


«Доктор Сон» засияет

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОКТОР СОН CAO 1600 250 000 000 3 931 436 156 250 -
2 СЕМЕЙКА АДДАМС UPI 1400 160 000 000 2 516 119 114 286 -56
3 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 100 000 000 1 572 574 66 667 -55
4 ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ FOX 1500 90 000 000 1 415 317 60 000 -66
5 ДЕВЯТАЯ CP 1400 55 000 000 864 916 39 286 -
6 ТЕКСТ CP 1000 40 000 000 629 030 40 000 -50
7 ДЖОКЕР CAO 1400 20 000 000 314 515 14 286 -57
8 ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ WDSSPR 900 13 000 000 204 435 14 444 -74
  728 000 000 11 448 341  

После расширенного уикенда и отличных сборов, на этой неделе кинопрокат ждет очевидный спад. Возглавить его может экранизация Стивена Кинга ДОКТОР СОН (CAO). Продолжение культового СИЯНИЯ c Юэном Макгрегором уже заручилось положительными отзывами критиков и вполне может рассчитывать заработать за премьерный уикенд порядка 250 млн рублей.

Российский мистический триллер ДЕВЯТАЯ (СР) удачно бы вписался в страдающую от недостатка хорроров прошлую прокатную неделю, однако сейчас ему придется столкнуться с прямым конкурентом за целевую аудиторию, и эту битву фильм Николая Хомерики, скорее всего, проиграет. Можно предположить, что релизу покорится 55 млн рублей.

Остальные новинки недели показали слабый уровень предпродаж, и вряд ли смогут попасть в итоговый чат.

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06.11.2019 Автор: БК

Сборы

31.10—03.11
СЕМЕЙКА АДДАМС
UPI
391 569 029
1566
392 067 671
ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
FOX
287 254 103
1463
287 254 103
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
255 269 426
1818
1 811 504 359
ТЕКСТ
CP
80 111 991
1512
225 974 931
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
WDSSPR
57 686 852
1045
244 350 450
ДЖОКЕР
CAO
48 049 080
512
1 872 208 583
ВЕРНОСТЬ
WDSSPR
37 773 335
663
38 745 471
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