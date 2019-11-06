Прогноз кассовых сборов в России на 07 – 10 ноября

После расширенного уикенда и отличных сборов, на этой неделе кинопрокат ждет очевидный спад. Возглавить его может экранизация Стивена Кинга ДОКТОР СОН (CAO). Продолжение культового СИЯНИЯ c Юэном Макгрегором уже заручилось положительными отзывами критиков и вполне может рассчитывать заработать за премьерный уикенд порядка 250 млн рублей.



Российский мистический триллер ДЕВЯТАЯ (СР) удачно бы вписался в страдающую от недостатка хорроров прошлую прокатную неделю, однако сейчас ему придется столкнуться с прямым конкурентом за целевую аудиторию, и эту битву фильм Николая Хомерики, скорее всего, проиграет. Можно предположить, что релизу покорится 55 млн рублей.



Остальные новинки недели показали слабый уровень предпродаж, и вряд ли смогут попасть в итоговый чат.



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06.11.2019 Автор: БК