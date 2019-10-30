Прогноз кассовых сборов в России на 31 октября–03 ноября


Роботы идут!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ FOX 1500 320 000 000 5 015 674 213 333 -
2 СЕМЕЙКА АДДАМС UPI 1400 260 000 000 4 075 235 185 714 -
3 МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ WDSSPR 1500 220 000 000 3 448 276 146 667 -46
4 РОБО CP 1000 70 000 000 1 097 179 70 000 -
5 ТЕКСТ CP 1000 50 000 000 783 699 50 000 -46
6 ДЖОКЕР CAO 1400 45 000 000 705 329 32 143 -51
7 ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ WDSSPR 900 45 000 000 705 329 50 000 -62
8 ЭВЕРЕСТ UPI 1500 20 000 000 313 480 13 333 -56
9 ДИТЯ ПОГОДЫ VLG 500 20 000 000 313 480 40 000 -
10 ВЕРНОСТЬ WDSSPR 800 15 000 000 235 110 18 750 -
  1 065 000 000 16 692 790  

Очередная часть знаменитой франшизы ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) показывает падение зрительского интереса в тех странах, где уже успела стартовать. Судя по предпродажам, наша страна не станет исключением. Однако, сила франшизы, широкая роспись и отсутствие жанровых конкурентов среди новинок все равно позволит фильму Тима Миллера возглавить прокат на этой неделе. За четыре дня фантастическому боевику должно покориться около 320 млн рублей.

Еще один проект, имеющий отношение к известной франшизе, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI) напротив показывает отличный уровень предпродаж. Продолжающиеся школьные каникулы плюс хэллоуин, на который новинка является главным предложением, также должны сыграть на руку анимационному фильму. Опасение может вызвать разве что достаточно высокий для подобной продукции рейтинг 12+. Скорее всего мультфильм заработает порядка 260 млн рублей. 

А вот у нового фильма Сарика Андреасяна РОБО (CP) рейтинг как раз 6+, что позволяет фильму работать на самую широкую семейную аудиторию. Релиз может рассчитывать на 70 млн рублей за уикенд.

Приезд в Россию знаменитого японского режиссера Макото Синкая должен активизировать целевую аудиторию любителей анимэ. ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG) вполне может превысить показатели предыдущей работы режиссера ТВОЕ ИМЯ и претендовать на 20 млн рублей. 

Также в десятку лучших может пробиться эротическая драма ВЕРНОСТЬ (WDSSPR). Можно ожидать от фильма около 15 млн рублей за четыре дня проката.

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30.10.2019 Автор: БК

Сборы

24—27.10
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
WDSSPR
455 762 719
1561
1 349 234 116
ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
WDSSPR
135 625 724
1036
135 625 724
ДЖОКЕР
CAO
95 528 764
977
1 791 125 328
ТЕКСТ
CP
94 691 309
1507
97 735 890
ЭВЕРЕСТ
UPI
48 963 785
1
671 498 833
УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
NKI
33 613 039
1552
33 781 440
ГЕМИНИ
CPP
13 631 396
1218
302 151 639
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