Прогноз кассовых сборов в России на 31 октября–03 ноября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ
|FOX
|1500
|320 000 000
|5 015 674
|213 333
|-
|2
|СЕМЕЙКА АДДАМС
|UPI
|1400
|260 000 000
|4 075 235
|185 714
|-
|3
|МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ
|WDSSPR
|1500
|220 000 000
|3 448 276
|146 667
|-46
|4
|РОБО
|CP
|1000
|70 000 000
|1 097 179
|70 000
|-
|5
|ТЕКСТ
|CP
|1000
|50 000 000
|783 699
|50 000
|-46
|6
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|45 000 000
|705 329
|32 143
|-51
|7
|ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
|WDSSPR
|900
|45 000 000
|705 329
|50 000
|-62
|8
|ЭВЕРЕСТ
|UPI
|1500
|20 000 000
|313 480
|13 333
|-56
|9
|ДИТЯ ПОГОДЫ
|VLG
|500
|20 000 000
|313 480
|40 000
|-
|10
|ВЕРНОСТЬ
|WDSSPR
|800
|15 000 000
|235 110
|18 750
|-
|1 065 000 000
|16 692 790
Очередная часть знаменитой франшизы ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) показывает падение зрительского интереса в тех странах, где уже успела стартовать. Судя по предпродажам, наша страна не станет исключением. Однако, сила франшизы, широкая роспись и отсутствие жанровых конкурентов среди новинок все равно позволит фильму Тима Миллера возглавить прокат на этой неделе. За четыре дня фантастическому боевику должно покориться около 320 млн рублей.
Еще один проект, имеющий отношение к известной франшизе, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI) напротив показывает отличный уровень предпродаж. Продолжающиеся школьные каникулы плюс хэллоуин, на который новинка является главным предложением, также должны сыграть на руку анимационному фильму. Опасение может вызвать разве что достаточно высокий для подобной продукции рейтинг 12+. Скорее всего мультфильм заработает порядка 260 млн рублей.
А вот у нового фильма Сарика Андреасяна РОБО (CP) рейтинг как раз 6+, что позволяет фильму работать на самую широкую семейную аудиторию. Релиз может рассчитывать на 70 млн рублей за уикенд.
Приезд в Россию знаменитого японского режиссера Макото Синкая должен активизировать целевую аудиторию любителей анимэ. ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG) вполне может превысить показатели предыдущей работы режиссера ТВОЕ ИМЯ и претендовать на 20 млн рублей.
Также в десятку лучших может пробиться эротическая драма ВЕРНОСТЬ (WDSSPR). Можно ожидать от фильма около 15 млн рублей за четыре дня проката.
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30.10.2019 Автор: БК