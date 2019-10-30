Прогноз кассовых сборов в России на 31 октября–03 ноября

Очередная часть знаменитой франшизы ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) показывает падение зрительского интереса в тех странах, где уже успела стартовать. Судя по предпродажам, наша страна не станет исключением. Однако, сила франшизы, широкая роспись и отсутствие жанровых конкурентов среди новинок все равно позволит фильму Тима Миллера возглавить прокат на этой неделе. За четыре дня фантастическому боевику должно покориться около 320 млн рублей.

Еще один проект, имеющий отношение к известной франшизе, мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI) напротив показывает отличный уровень предпродаж. Продолжающиеся школьные каникулы плюс хэллоуин, на который новинка является главным предложением, также должны сыграть на руку анимационному фильму. Опасение может вызвать разве что достаточно высокий для подобной продукции рейтинг 12+. Скорее всего мультфильм заработает порядка 260 млн рублей.

А вот у нового фильма Сарика Андреасяна РОБО (CP) рейтинг как раз 6+, что позволяет фильму работать на самую широкую семейную аудиторию. Релиз может рассчитывать на 70 млн рублей за уикенд.

Приезд в Россию знаменитого японского режиссера Макото Синкая должен активизировать целевую аудиторию любителей анимэ. ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG) вполне может превысить показатели предыдущей работы режиссера ТВОЕ ИМЯ и претендовать на 20 млн рублей.

Также в десятку лучших может пробиться эротическая драма ВЕРНОСТЬ (WDSSPR). Можно ожидать от фильма около 15 млн рублей за четыре дня проката.

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30.10.2019 Автор: БК