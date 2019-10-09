Прогноз кассовых сборов в России на 10–13 октября


Лидеры останутся прежними

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДЖОКЕР CAO 1400 260 000 000 3 973 105 185 714 -59
2 ЭВЕРЕСТ UPI 1500 190 000 000 2 903 423 126 667 -19
3 ГЕМИНИ CPP 1400 180 000 000 2 750 611 128 571 -
4 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ CRP 800 100 000 000 1 528 117 125 000 -
5 ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ VLG 600 25 000 000 382 029 41 667 -
6 К ЗВЕЗДАМ FOX 1500 11 000 000 168 093 7 333 -79
7 ГЕРОЙ CP 1400 10 000 000 152 812 7 143 -71
  776 000 000 11 858 191  

Лидерство в чарте сохранит великолепно стартовавший на прошлой неделе ДЖОКЕР (САО). Артбастер ждёт умеренное для жанра падение. Уже на этих выходные фильму покорится престижная планка сборов в миллиард рублей.

Небольшое падение ждет и анимационный проект ЭВЕРЕСТ (UPI). Мейджорские мультфильмы выходящие осенью, как правило, совсем немного теряют на второй неделе проката. Так, выходивший год назад СМОЛФУТ терял всего 14%. ЭВЕРЕСТ потеряет чуть больше за счет лучшего старта.

Новинки этой недели выстроятся друг за другом. Так, боевику с Уиллом Смитом ГЕМИНИ (FOX) совсем немного не хватит, чтобы забраться на вторую строчку, российская комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CARO) займет четвертое место, стартовав примерно также как и схожий проект 2014 года – В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, а сразу за ней умостится новый фильм Вуди Аллена ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG).

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09.10.2019 Автор: БК

Сборы

03—06.10
ДЖОКЕР
CAO
660 462 728
1664
660 462 728
ЭВЕРЕСТ
UPI
254 879 908
1620
254 879 908
К ЗВЕЗДАМ
FOX
55 615 704
1337
306 421 686
ГЕРОЙ
CP
35 627 382
1707
155 362 295
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NKI
20 415 463
1774
348 933 839
ВОЛШЕБНИК
CP
8 517 922
760
8 517 922
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