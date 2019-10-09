Прогноз кассовых сборов в России на 10–13 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДЖОКЕР
|CAO
|1400
|260 000 000
|3 973 105
|185 714
|-59
|2
|ЭВЕРЕСТ
|UPI
|1500
|190 000 000
|2 903 423
|126 667
|-19
|3
|ГЕМИНИ
|CPP
|1400
|180 000 000
|2 750 611
|128 571
|-
|4
|ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
|CRP
|800
|100 000 000
|1 528 117
|125 000
|-
|5
|ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
|VLG
|600
|25 000 000
|382 029
|41 667
|-
|6
|К ЗВЕЗДАМ
|FOX
|1500
|11 000 000
|168 093
|7 333
|-79
|7
|ГЕРОЙ
|CP
|1400
|10 000 000
|152 812
|7 143
|-71
|776 000 000
|11 858 191
Лидерство в чарте сохранит великолепно стартовавший на прошлой неделе ДЖОКЕР (САО). Артбастер ждёт умеренное для жанра падение. Уже на этих выходные фильму покорится престижная планка сборов в миллиард рублей.
Небольшое падение ждет и анимационный проект ЭВЕРЕСТ (UPI). Мейджорские мультфильмы выходящие осенью, как правило, совсем немного теряют на второй неделе проката. Так, выходивший год назад СМОЛФУТ терял всего 14%. ЭВЕРЕСТ потеряет чуть больше за счет лучшего старта.
Новинки этой недели выстроятся друг за другом. Так, боевику с Уиллом Смитом ГЕМИНИ (FOX) совсем немного не хватит, чтобы забраться на вторую строчку, российская комедия ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (CARO) займет четвертое место, стартовав примерно также как и схожий проект 2014 года – В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, а сразу за ней умостится новый фильм Вуди Аллена ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (VLG).
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09.10.2019 Автор: БК