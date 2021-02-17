Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 февраля


В лидеры проката вырвется российская сказка «Конек-Горбунок»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1500 230 000 000 3 114 421 153 333 -
2 РОДНЫЕ SPPR 1500 80 000 000 1 083 277 53 333 -59
3 ДУША WDS 1000 70 000 000 947 867 70 000 -48
4 СПАСИТЕ КОЛЮ! WDS 1000 25 000 000 338 524 25 000 -
5 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ VLG 1000 18 000 000 243 737 18 000 -52
6 LOVE CRP 1500 16 000 000 216 655 10 667 -66
7 РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ CPF 500 15 000 000 203 114 30 000 -
8 АФЕРИСТКА VLG 800 12 000 000 162 492 15 000 -
9 ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ CAO 600 12 000 000 162 492 20 000 -54
10 ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ PRD 500 10 000 000 135 410 20 000 -
  488 000 000 6 607 989  

Лидером уикенда должен стать долгожданный отечественный релиз КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). У проекта предпродажи выше, чем были у ДУШИ (WDS) пять недель назад. Однако, нужно учесть, что суббота на этой неделе является рабочим днем. Из-за этого цифры первого уикенда у всех новинок будет несколько ниже, что, конечно же, компенсируется сборами двух дополнительных выходных в начале следующей недели. Тем не менее картина по мотивам сказки Петра Ершова вполне способна освоить порядка 230 млн рублей за первые четыре дня проката.

У второй крупной новинки уикенда, комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), дела пока идут не так радужно. Релиз с Дмитрием Нагиевым в главной роли демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но у него имеется достаточно широкая роспись, чтобы взять около 25 млн рублей в свой первый уикенд.

Датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF) может заработать порядка 15 млн рублей в свой первый уикенд. У фильма уже формируется безупречный сарафан, так что цифра к концу недели вполне может быть и выше.

Криминальная картина АФЕРИСТКА (VLG) начинает свой прокат в пятницу, что также не может не сказаться на стартовых показателях релиза. Однако легкий жанр и достаточно популярные актеры в касте должны позволить проекту записать на свой счет не менее 11 млн рублей за трехдневку.

Переосмысление популярной в начале 2000-х хоррор-франшизы ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) претендует на внимание любителей пощекотать нервы. Учитывая отсутствие конкуренции за целевую аудиторию среди новинок, релиз может заработать порядка 10 млн рублей.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 февраля

17.02.2021 Автор: БК

Сборы

11—14.02
РОДНЫЕ
SPPR
203 101 342
1753
203 101 342
ДУША
WDS
142 668 981
1269
1 069 884 005
LOVE
CRP
46 977 747
1627
46 977 747
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
VLG
40 906 698
1262
40 906 698
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
26 154 771
563
198 653 165
ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
CP
22 835 481
1189
22 835 481
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
SPPR
18 411 625
450
45 253 529
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