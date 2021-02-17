Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 февраля

Лидером уикенда должен стать долгожданный отечественный релиз КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). У проекта предпродажи выше, чем были у ДУШИ (WDS) пять недель назад. Однако, нужно учесть, что суббота на этой неделе является рабочим днем. Из-за этого цифры первого уикенда у всех новинок будет несколько ниже, что, конечно же, компенсируется сборами двух дополнительных выходных в начале следующей недели. Тем не менее картина по мотивам сказки Петра Ершова вполне способна освоить порядка 230 млн рублей за первые четыре дня проката.



У второй крупной новинки уикенда, комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), дела пока идут не так радужно. Релиз с Дмитрием Нагиевым в главной роли демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но у него имеется достаточно широкая роспись, чтобы взять около 25 млн рублей в свой первый уикенд.



Датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF) может заработать порядка 15 млн рублей в свой первый уикенд. У фильма уже формируется безупречный сарафан, так что цифра к концу недели вполне может быть и выше.



Криминальная картина АФЕРИСТКА (VLG) начинает свой прокат в пятницу, что также не может не сказаться на стартовых показателях релиза. Однако легкий жанр и достаточно популярные актеры в касте должны позволить проекту записать на свой счет не менее 11 млн рублей за трехдневку.



Переосмысление популярной в начале 2000-х хоррор-франшизы ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) претендует на внимание любителей пощекотать нервы. Учитывая отсутствие конкуренции за целевую аудиторию среди новинок, релиз может заработать порядка 10 млн рублей.



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