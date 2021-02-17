Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|SPPR
|1500
|230 000 000
|3 114 421
|153 333
|-
|2
|РОДНЫЕ
|SPPR
|1500
|80 000 000
|1 083 277
|53 333
|-59
|3
|ДУША
|WDS
|1000
|70 000 000
|947 867
|70 000
|-48
|4
|СПАСИТЕ КОЛЮ!
|WDS
|1000
|25 000 000
|338 524
|25 000
|-
|5
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|VLG
|1000
|18 000 000
|243 737
|18 000
|-52
|6
|LOVE
|CRP
|1500
|16 000 000
|216 655
|10 667
|-66
|7
|РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
|CPF
|500
|15 000 000
|203 114
|30 000
|-
|8
|АФЕРИСТКА
|VLG
|800
|12 000 000
|162 492
|15 000
|-
|9
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|CAO
|600
|12 000 000
|162 492
|20 000
|-54
|10
|ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ
|PRD
|500
|10 000 000
|135 410
|20 000
|-
|488 000 000
|6 607 989
Лидером уикенда должен стать долгожданный отечественный релиз КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). У проекта предпродажи выше, чем были у ДУШИ (WDS) пять недель назад. Однако, нужно учесть, что суббота на этой неделе является рабочим днем. Из-за этого цифры первого уикенда у всех новинок будет несколько ниже, что, конечно же, компенсируется сборами двух дополнительных выходных в начале следующей недели. Тем не менее картина по мотивам сказки Петра Ершова вполне способна освоить порядка 230 млн рублей за первые четыре дня проката.
У второй крупной новинки уикенда, комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), дела пока идут не так радужно. Релиз с Дмитрием Нагиевым в главной роли демонстрирует не самый высокий уровень предпродаж, но у него имеется достаточно широкая роспись, чтобы взять около 25 млн рублей в свой первый уикенд.
Датская черная комедия РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF) может заработать порядка 15 млн рублей в свой первый уикенд. У фильма уже формируется безупречный сарафан, так что цифра к концу недели вполне может быть и выше.
Криминальная картина АФЕРИСТКА (VLG) начинает свой прокат в пятницу, что также не может не сказаться на стартовых показателях релиза. Однако легкий жанр и достаточно популярные актеры в касте должны позволить проекту записать на свой счет не менее 11 млн рублей за трехдневку.
Переосмысление популярной в начале 2000-х хоррор-франшизы ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) претендует на внимание любителей пощекотать нервы. Учитывая отсутствие конкуренции за целевую аудиторию среди новинок, релиз может заработать порядка 10 млн рублей.
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