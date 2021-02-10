Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 февраля

В российском кинопрокате наконец-то сменится лидер. Хедлайнером недели станет российская комедия РОДНЫЕ (SPPR). Картина с Сергеем Буруновым в главной роли показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с Днем святого Валентина, который в этом году выпал на воскресенье, вполне может принести релизу порядка 220 млн рублей за уикенд.

Празником все влюбленных попробует воспользоваться и другая отечественная картина − LOVE (CRP). У проекта предпродажи почти в четыре раза меньше, чем у конкурента, однако широкая роспись и богатый актерский состав не должны позволить оставить фильм без внимания со стороны целевой аудитории. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 70 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационный фильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) по предпродажам идет лучше, чем недавние хиты дистрибьютора СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ, однако нужно учесть, что сейчас имеется намного более сильная конкуренция со стороны холдоверов рассчитанных на ту же самую целевую аудиторию. Скорее всего мультфильм заработает около 37 млн рублей.

Мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) попробует сыграть на контрпрограммировании для влюбленных пар, да и просто должна привлечь внимание любителей жанра. За уикенд проект должен заработать 30-35 млн рублей.

Мелодрама ДИКАЯ ПАРОЧКА (EXP) рассчитана на более узкий сегмент аудитории, и в свой первый уикенд сможет освоить около 13 млн рублей.

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