Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 февраля


Отечественная комедия «Родные» возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РОДНЫЕ SPPR 1500 220 000 000 2 979 012 146 667 -
2 ДУША WDS 1500 140 000 000 1 895 735 93 333 -28
3 LOVE CRP 1500 70 000 000 947 867 46 667 -
4 ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ VLG 900 37 000 000 501 016 41 111 -
5 ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ CP 1000 33 000 000 446 852 33 000 -
6 ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ CAO 800 25 000 000 338 524 31 250 -52
7 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 700 15 000 000 203 114 21 429 -44
8 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР SPPR 400 15 000 000 203 114 37 500 -12
9 ДИКАЯ ПАРОЧКА EXP 500 13 000 000 176 032 26 000 -
  568 000 000 7 691 266  

В российском кинопрокате наконец-то сменится лидер. Хедлайнером недели станет российская комедия РОДНЫЕ (SPPR). Картина с Сергеем Буруновым в главной роли показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с Днем святого Валентина, который в этом году выпал на воскресенье, вполне может принести релизу порядка 220 млн рублей за уикенд. 

Празником все влюбленных попробует воспользоваться и другая отечественная картина − LOVE (CRP). У проекта предпродажи почти в четыре раза меньше, чем у конкурента, однако широкая роспись и богатый актерский состав не должны позволить оставить фильм без внимания со стороны целевой аудитории. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 70 млн рублей за четыре дня проката.

Анимационный фильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) по предпродажам идет лучше, чем недавние хиты дистрибьютора СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ, однако нужно учесть, что сейчас имеется намного более сильная конкуренция со стороны холдоверов рассчитанных на ту же самую целевую аудиторию. Скорее всего мультфильм заработает около 37 млн рублей.

Мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) попробует сыграть на контрпрограммировании для влюбленных пар, да и просто должна привлечь внимание любителей жанра. За уикенд проект должен заработать 30-35 млн рублей.

Мелодрама ДИКАЯ ПАРОЧКА (EXP) рассчитана на более узкий сегмент аудитории, и в свой первый уикенд  сможет освоить около 13 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 февраля

10.02.2021 Автор: БК

Сборы

04—07.02
ДУША
WDS
206 562 131
1720
879 454 114
ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
CAO
52 547 593
661
156 028 989
ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
SPPR
36 150 079
1570
135 312 627
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
WDS
27 877 581
749
2 069 715 518
ЗАСТУПНИК
VLG
26 764 925
835
26 764 925
ОГОНЬ
CP
21 548 519
604
900 492 850
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
MGS
18 925 148
1302
18 925 148
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 