Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РОДНЫЕ
|SPPR
|1500
|220 000 000
|2 979 012
|146 667
|-
|2
|ДУША
|WDS
|1500
|140 000 000
|1 895 735
|93 333
|-28
|3
|LOVE
|CRP
|1500
|70 000 000
|947 867
|46 667
|-
|4
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|VLG
|900
|37 000 000
|501 016
|41 111
|-
|5
|ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ
|CP
|1000
|33 000 000
|446 852
|33 000
|-
|6
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|CAO
|800
|25 000 000
|338 524
|31 250
|-52
|7
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|WDS
|700
|15 000 000
|203 114
|21 429
|-44
|8
|СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
|SPPR
|400
|15 000 000
|203 114
|37 500
|-12
|9
|ДИКАЯ ПАРОЧКА
|EXP
|500
|13 000 000
|176 032
|26 000
|-
|568 000 000
|7 691 266
В российском кинопрокате наконец-то сменится лидер. Хедлайнером недели станет российская комедия РОДНЫЕ (SPPR). Картина с Сергеем Буруновым в главной роли показывает отличный уровень предпродаж, что вкупе с Днем святого Валентина, который в этом году выпал на воскресенье, вполне может принести релизу порядка 220 млн рублей за уикенд.
Празником все влюбленных попробует воспользоваться и другая отечественная картина − LOVE (CRP). У проекта предпродажи почти в четыре раза меньше, чем у конкурента, однако широкая роспись и богатый актерский состав не должны позволить оставить фильм без внимания со стороны целевой аудитории. Рискнем предположить, что релизу покорится отметка в 70 млн рублей за четыре дня проката.
Анимационный фильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) по предпродажам идет лучше, чем недавние хиты дистрибьютора СЕМЕЙКА БИГФУТОВ и ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ, однако нужно учесть, что сейчас имеется намного более сильная конкуренция со стороны холдоверов рассчитанных на ту же самую целевую аудиторию. Скорее всего мультфильм заработает около 37 млн рублей.
Мистическая мелодрама ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) попробует сыграть на контрпрограммировании для влюбленных пар, да и просто должна привлечь внимание любителей жанра. За уикенд проект должен заработать 30-35 млн рублей.
Мелодрама ДИКАЯ ПАРОЧКА (EXP) рассчитана на более узкий сегмент аудитории, и в свой первый уикенд сможет освоить около 13 млн рублей.
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10.02.2021 Автор: БК