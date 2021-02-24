Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 февраля

После расширенного праздничного уикенда российский кинопрокат ждет очевидный спад. За лидерство поборются победитель прошлой недели КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) и новинка, рассчитаная на ту же самую семейную аудиторию, − ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO). Скорее всего, голливудская премьера одержит победу с небольшим преимуществом, показав результат в районе 180 млн рублей.

Российская комедия БАТЯ (CP) после отличного результата, показанного на широком превью, начинает свой официальный прокат уже с 110 миллионами в копилке. Скорее всего, за четыре дня нового уикенда фильм с Владимиром Вдовиченковым в главной роли заработает еще 60-70 млн рублей.

Один из главных отечественых арт-проектов года − ПУГАЛО (PVZGL/IK) − попробует привлечь избирательного зрителя в крупных городах страны, но основную кассу должен сделать на родине в республике Саха. Рискнем предположить, что обладателю главного приза Кинотавра удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей.

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24.02.2021 Автор: БК