Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 февраля


За лидерство поборются «Том и Джерри» и «Конек-Горбунок»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТОМ И ДЖЕРРИ CAO 1800 180 000 000 2 440 678 100 000 -
2 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1500 160 000 000 2 169 492 106 667 -42
3 БАТЯ CP 1400 65 000 000 881 356 46 429 -
4 ДУША WDS 1500 35 000 000 474 576 23 333 -43
5 РОДНЫЕ SPPR 1000 30 000 000 406 780 30 000 -63
6 МАВРИТАНЕЦ MG 600 9 000 000 122 034 15 000 -49
7 ПУГАЛО PVZGL / IK 250 8 000 000 108 475 32 000 -
  487 000 000 6 603 390  

После расширенного праздничного уикенда российский кинопрокат ждет очевидный спад. За лидерство поборются победитель прошлой недели КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) и новинка, рассчитаная на ту же самую семейную аудиторию, − ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO). Скорее всего, голливудская премьера одержит победу с небольшим преимуществом, показав результат в районе 180 млн рублей. 

Российская комедия БАТЯ (CP) после отличного результата, показанного на широком превью, начинает свой официальный прокат уже с 110 миллионами в копилке. Скорее всего, за четыре дня нового уикенда фильм с Владимиром Вдовиченковым в главной роли заработает еще 60-70 млн рублей.

Один из главных отечественых арт-проектов года − ПУГАЛО (PVZGL/IK) − попробует привлечь избирательного зрителя в крупных городах страны, но основную кассу должен сделать на родине в республике Саха. Рискнем предположить, что обладателю главного приза Кинотавра удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 февраля

24.02.2021 Автор: БК

Сборы

18—21.02
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
281 636 883
1843
281 636 883
РОДНЫЕ
SPPR
84 982 911
1753
336 027 576
ДУША
WDS
66 713 305
876
1 172 137 584
БАТЯ
CP
34 400 000
1617
34 400 000
СПАСИТЕ КОЛЮ!
WDS
23 354 393
1283
23 354 393
МАВРИТАНЕЦ
MG
17 630 659
424
17 630 659
АФЕРИСТКА
VLG
16 230 992
500
16 230 992
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