Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ТОМ И ДЖЕРРИ
|CAO
|1800
|180 000 000
|2 440 678
|100 000
|-
|2
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|SPPR
|1500
|160 000 000
|2 169 492
|106 667
|-42
|3
|БАТЯ
|CP
|1400
|65 000 000
|881 356
|46 429
|-
|4
|ДУША
|WDS
|1500
|35 000 000
|474 576
|23 333
|-43
|5
|РОДНЫЕ
|SPPR
|1000
|30 000 000
|406 780
|30 000
|-63
|6
|МАВРИТАНЕЦ
|MG
|600
|9 000 000
|122 034
|15 000
|-49
|7
|ПУГАЛО
|PVZGL / IK
|250
|8 000 000
|108 475
|32 000
|-
|487 000 000
|6 603 390
После расширенного праздничного уикенда российский кинопрокат ждет очевидный спад. За лидерство поборются победитель прошлой недели КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) и новинка, рассчитаная на ту же самую семейную аудиторию, − ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO). Скорее всего, голливудская премьера одержит победу с небольшим преимуществом, показав результат в районе 180 млн рублей.
Российская комедия БАТЯ (CP) после отличного результата, показанного на широком превью, начинает свой официальный прокат уже с 110 миллионами в копилке. Скорее всего, за четыре дня нового уикенда фильм с Владимиром Вдовиченковым в главной роли заработает еще 60-70 млн рублей.
Один из главных отечественых арт-проектов года − ПУГАЛО (PVZGL/IK) − попробует привлечь избирательного зрителя в крупных городах страны, но основную кассу должен сделать на родине в республике Саха. Рискнем предположить, что обладателю главного приза Кинотавра удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей.
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24.02.2021 Автор: БК