Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
|WDS
|1900
|250 000 000
|3 400 435
|131 579
|-
|2
|ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
|CP
|1500
|150 000 000
|2 040 261
|100 000
|-
|3
|ТОМ И ДЖЕРРИ
|CAO
|1800
|120 000 000
|1 632 209
|66 667
|-53
|4
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|SPPR
|1500
|110 000 000
|1 496 192
|73 333
|-53
|5
|БАТЯ
|CP
|1400
|50 000 000
|680 087
|35 714
|-62
|6
|БЕЛЫЙ СНЕГ
|CRP
|1250
|45 000 000
|612 078
|36 000
|-
|7
|РАШН ЮГ
|SPPR
|1500
|40 000 000
|544 070
|26 667
|-
|8
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ
|NKI
|1300
|30 000 000
|408 052
|23 077
|-
|9
|ДУША
|WDS
|1000
|15 000 000
|204 026
|15 000
|-64
|810 000 000
|11 017 410
После крайне успешного для российского проката окончания зимы первый весенний уикенд обещает не сбавлять оборотов. Лидером вновь станет проект, рассчитанный на семейную аудиторию - свежий анимационый релиз студии Disney Animation РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Судя по предварительным продажам и широкой росписи, сборы мультфильма должны быть не меньше 250 млн рублей за 4 дня проката.
Еще одна новинка, фантастическая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), скорее всего заберется на вторую строчку чарта и покажет результат около 150 млн рублей, чему поспособствует необычный концепт картины и находящийся на пике славы Сергей Бурунов в главной роли. Правда, у проекта сразу два жанровых конкурента среди новинок - фильмы РАШН ЮГ (SPPR) и ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI). Однако у них намного более низкие предпродажи и относительно скромная роспись, поэтому их заработок, вероятно, составит 40 и 30 млн рублей соответственно.
Российская драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP) попробует выступить лучше таких аналогов, как НА ОСТРИЕ и ОДИН ВДОХ. И даже несмотря на сильную конкуренцию со стороны других отечественных новинок фильм о великой российской лыжнице Елене Вяльбе может заработать порядка 45 млн рублей за уикенд.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 февраля
03.03.2021 Автор: БК