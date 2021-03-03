Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 марта


И вновь лидером станет новинка, мультфильм «Райя и последний дракон»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1900 250 000 000 3 400 435 131 579 -
2 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 1500 150 000 000 2 040 261 100 000 -
3 ТОМ И ДЖЕРРИ CAO 1800 120 000 000 1 632 209 66 667 -53
4 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1500 110 000 000 1 496 192 73 333 -53
5 БАТЯ CP 1400 50 000 000 680 087 35 714 -62
6 БЕЛЫЙ СНЕГ CRP 1250 45 000 000 612 078 36 000 -
7 РАШН ЮГ SPPR 1500 40 000 000 544 070 26 667 -
8 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ NKI 1300 30 000 000 408 052 23 077 -
9 ДУША WDS 1000 15 000 000 204 026 15 000 -64
  810 000 000 11 017 410  

После крайне успешного для российского проката окончания зимы первый весенний уикенд обещает не сбавлять оборотов. Лидером вновь станет проект, рассчитанный на семейную аудиторию - свежий анимационый релиз студии Disney Animation РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Судя по предварительным продажам и широкой росписи, сборы мультфильма должны быть не меньше 250 млн рублей за 4 дня проката. 

Еще одна новинка, фантастическая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), скорее всего заберется на вторую строчку чарта и покажет результат около 150 млн рублей, чему поспособствует необычный концепт картины и находящийся на пике славы Сергей Бурунов в главной роли. Правда, у проекта сразу два жанровых конкурента среди новинок -  фильмы РАШН ЮГ (SPPR) и ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI). Однако у них намного более низкие предпродажи и относительно скромная роспись, поэтому их заработок, вероятно, составит 40 и 30 млн рублей соответственно.

Российская драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP) попробует выступить лучше таких аналогов, как НА ОСТРИЕ и ОДИН ВДОХ. И даже несмотря на сильную конкуренцию со стороны других отечественных новинок фильм о великой российской лыжнице Елене Вяльбе может заработать порядка 45 млн рублей за уикенд. 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 февраля

03.03.2021 Автор: БК

Сборы

25—28.02
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
255 031 156
1765
255 031 156
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
240 153 725
1934
848 297 945
БАТЯ
CP
138 421 890
1724
268 609 292
ДУША
WDS
44 518 358
704
1 291 543 793
РОДНЫЕ
SPPR
41 556 186
1391
459 308 063
МАВРИТАНЕЦ
MG
21 092 193
425
57 053 057
АФЕРИСТКА
VLG
13 015 211
535
47 445 902
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