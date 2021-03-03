Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 марта

После крайне успешного для российского проката окончания зимы первый весенний уикенд обещает не сбавлять оборотов. Лидером вновь станет проект, рассчитанный на семейную аудиторию - свежий анимационый релиз студии Disney Animation РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Судя по предварительным продажам и широкой росписи, сборы мультфильма должны быть не меньше 250 млн рублей за 4 дня проката.



Еще одна новинка, фантастическая комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP), скорее всего заберется на вторую строчку чарта и покажет результат около 150 млн рублей, чему поспособствует необычный концепт картины и находящийся на пике славы Сергей Бурунов в главной роли. Правда, у проекта сразу два жанровых конкурента среди новинок - фильмы РАШН ЮГ (SPPR) и ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI). Однако у них намного более низкие предпродажи и относительно скромная роспись, поэтому их заработок, вероятно, составит 40 и 30 млн рублей соответственно.



Российская драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP) попробует выступить лучше таких аналогов, как НА ОСТРИЕ и ОДИН ВДОХ. И даже несмотря на сильную конкуренцию со стороны других отечественных новинок фильм о великой российской лыжнице Елене Вяльбе может заработать порядка 45 млн рублей за уикенд.

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