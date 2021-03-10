Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 марта

Лидер прошлой недели, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), не уступит своих позиций и на этой неделе. Более того, изменений скорее всего не произойдет и в топ-5. Все новинки уикенда рассчитаны на более узкие зртельские сегменты.

Отечественный хоррор БЫВШАЯ (CRP) пойдет по пути таких аналогов, как ГОСТИ и ВДОВА, и соберет около 15 млн рублей в свой первый уикенд. Впрочем, при отсутствии конкуренции за целевую аудиторию проект может и удивить.

Примерно похожие цифры должен показать и фантастический боевик Джо Карнахана ДЕНЬ КУРКА (VLG). У фильма слишком сильный перекос в мужскую аудиторию, не добавляет позитива и пиратская копия, гуляющая по Сети несколько месяцев.

Триллер ТРАФИК (MG) может похвастать богатым актерским составом во главе с Гэри Олдманом. Впрочем, выйти за рамки жанровых аналогов фильму не позволит не самая высокая событийность. Скорее всего, лента заработает порядка 12 млн рублей за четыре дня проката.

Хороший уровень предпродаж показывает обласканная кинокритиками драма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (WDS). Однако искусственно ограниченная дистрибьютором роспись и отсутствие сеансов с дубляжом наверняка скажутся на цифрах релиза на старте. Рискнем предположить, что фильм положит в свою копилку 9-10 млн рублей.



UPD 11 марта: В связи с тем, что фильм ТРАФИК не выйдет на текущем уикенде, мы удаляем его из таблицы прогнозов.

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