Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 марта


На первом месте вновь окажется «Райя и последний дракон»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН WDS 1900 130 000 000 1 755 808 68 421 -37
2 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО CP 1500 80 000 000 1 080 497 53 333 -46
3 ТОМ И ДЖЕРРИ CAO 1500 60 000 000 810 373 40 000 -39
4 КОНЕК-ГОРБУНОК SPPR 1500 55 000 000 742 842 36 667 -42
5 БАТЯ CP 800 30 000 000 405 186 37 500 -51
6 БЫВШАЯ CRP 800 15 000 000 202 593 18 750 -
7 ДЕНЬ КУРКА VLG 700 15 000 000 202 593 21 429 -
8 ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ WDS 100 9 000 000 121 556 90 000 -
  394 000 000 5 321 448  

Лидер прошлой недели, мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS), не уступит своих позиций и на этой неделе. Более того, изменений скорее всего не произойдет и в топ-5. Все новинки уикенда рассчитаны на более узкие зртельские сегменты.

Отечественный хоррор БЫВШАЯ (CRP) пойдет по пути таких аналогов, как ГОСТИ и ВДОВА, и соберет около 15 млн рублей в свой первый уикенд. Впрочем, при отсутствии конкуренции за целевую аудиторию проект может и удивить.

Примерно похожие цифры должен показать и фантастический боевик Джо Карнахана ДЕНЬ КУРКА (VLG). У фильма слишком сильный перекос в мужскую аудиторию, не добавляет позитива и пиратская копия, гуляющая по Сети несколько месяцев.

Триллер ТРАФИК (MG) может похвастать богатым актерским составом во главе с Гэри Олдманом. Впрочем, выйти за рамки жанровых аналогов фильму не позволит не самая высокая событийность. Скорее всего, лента заработает порядка 12 млн рублей за четыре дня проката.

Хороший уровень предпродаж показывает обласканная кинокритиками драма ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (WDS). Однако искусственно ограниченная дистрибьютором роспись и отсутствие сеансов с дубляжом наверняка скажутся на цифрах релиза на старте. Рискнем предположить, что фильм положит в свою копилку 9-10 млн рублей.

UPD 11 марта: В связи с тем, что фильм ТРАФИК не выйдет на текущем уикенде, мы удаляем его из таблицы прогнозов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 марта

10.03.2021 Автор: БК

Сборы

04—07.03
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
WDS
223 123 615
1911
223 123 615
ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО
CP
159 822 486
1785
159 822 486
ТОМ И ДЖЕРРИ
CAO
97 849 850
1751
398 886 147
КОНЕК-ГОРБУНОК
SPPR
97 657 093
1860
987 572 696
БАТЯ
CP
65 734 000
1734
372 817 305
РАШН ЮГ
SPPR
25 902 725
1197
25 902 725
БЕЛЫЙ СНЕГ
CRP
19 034 276
1027
19 034 276
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 