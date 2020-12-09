Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 декабря

Костюмная сказка СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) является первым крупным релизом, участвующим в "новогодней битве", ее старт открывает самый кассовый кинотеатральный сезон года. В нынешнем году ожидать на старте прыти релизов прошлых лет не стоит. Создатели, очевидно, рассчитывают на длинный прокат. Осторожно предположим, что фильм заработает в первый уикенд порядка 80 млн рублей. Этого результата хватит, чтобы уверенно занять первую строчку чарта лучших релизов недели.



Несмотря на культовый статус первой части дилогии, предпродажи комедии Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS) совершенно не впечатляют. Скорее всего, в конце недели релиз пополнит свою копилку примерно на 18 млн рублей. Впрочем, по ходу уикенда он все же имеет шанс удивить.



Датский анимационный релиз ТВОРЦЫ СНОВ (MG) попробует привлечь семейную аудиторию, в борьбе за которую ему придется столкнуться с работающим вторую неделю россиским мультфильмом ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI). Оба проекта должны будут записать на свой счет около 10-11 млн рублей за 4 дня проката.



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