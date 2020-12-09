Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 декабря


«Серебряные коньки» возглавят прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ CP 1500 80 000 000 1 057 921 53 333 -
2 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 MGS 1000 18 000 000 238 032 18 000 -
3 НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА CP 1000 14 000 000 185 136 14 000 -51
4 ТВОРЦЫ СНОВ MG 1500 11 000 000 145 464 7 333 -
5 НА ОСТРИЕ CP 1500 10 000 000 132 240 6 667 -52
6 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ NKI 1000 10 000 000 132 240 10 000 -39
7 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ CAO 1200 9 000 000 119 016 7 500 -50
  152 000 000 2 010 050  

Костюмная сказка СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP) является первым крупным релизом, участвующим в "новогодней битве", ее старт открывает самый кассовый кинотеатральный сезон года. В нынешнем году ожидать на старте прыти релизов прошлых лет не стоит. Создатели, очевидно, рассчитывают на длинный прокат. Осторожно предположим, что фильм заработает в первый уикенд порядка 80 млн рублей. Этого результата хватит, чтобы уверенно занять первую строчку чарта лучших релизов недели.

Несмотря на культовый статус первой части дилогии, предпродажи комедии Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS) совершенно не впечатляют. Скорее всего, в конце недели релиз пополнит свою копилку примерно на 18 млн рублей. Впрочем, по ходу уикенда он все же имеет шанс  удивить. 

Датский анимационный релиз ТВОРЦЫ СНОВ (MG) попробует привлечь семейную аудиторию, в борьбе за которую ему придется столкнуться с работающим вторую неделю россиским мультфильмом ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (NKI). Оба проекта должны будут записать на свой счет около 10-11 млн рублей за 4 дня проката.
 

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09.12.2020 Автор: БК

Сборы

03—06.12
НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА
CP
31 344 580
952
521 921 981
НА ОСТРИЕ
CP
21 332 796
1571
65 437 993
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
CAO
18 916 555
1318
58 347 378
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
NKI
16 523 026
1401
16 523 026
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
VLG
12 023 166
1026
36 647 647
ТРОЕ
WDS
11 527 105
549
11 527 105
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
CPF
9 597 568
260
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