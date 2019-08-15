Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ANGRY BIRDS 2 В КИНО
|WDSSPR
|1500
|380 000 000
|5 838 070
|253 333
|-
|2
|ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ
|WDSSPR
|1200
|180 000 000
|2 765 402
|150 000
|-61
|3
|ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
|UPI
|1200
|65 000 000
|998 617
|54 167
|-58
|4
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|1000
|40 000 000
|614 534
|40 000
|-57
|5
|ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
|CPP
|1388
|24 000 000
|368 720
|17 291
|-56
|6
|СИНЯЯ БЕЗДНА 2
|VLG
|600
|22 000 000
|337 994
|36 667
|-
|7
|СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ
|PRD
|1270
|20 000 000
|307 267
|15 748
|-55
|731 000 000
|11 230 604
Две недели подряд главная новинка уикенда в российском кинопрокате собирает на старте более 450 млн рублей. Теоретически, подобное достижение может покориться и ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR). Впрочем, для этого сиквелу надо будет улучшить результат предшественника сразу на 29%. В мае 2016 года мультфильм собрал 348 млн рублей.
Среди крупных анимационных продолжений последнего времени стоит отметить, например, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, сборы которого существенно возросли относительно второй части, а также МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3, бокс-офис которых остался таким же, как и у второй части.
В этот четверг стартует и еще один сиквел – СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG). В 2017 году первая часть франшизы собрала 18,6 млн рублей (и тогда картина тоже стартовала вместе со студийным мультфильмом).
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15.08.2019 Автор: БК