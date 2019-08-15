Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 августа

Две недели подряд главная новинка уикенда в российском кинопрокате собирает на старте более 450 млн рублей. Теоретически, подобное достижение может покориться и ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR). Впрочем, для этого сиквелу надо будет улучшить результат предшественника сразу на 29%. В мае 2016 года мультфильм собрал 348 млн рублей.

Среди крупных анимационных продолжений последнего времени стоит отметить, например, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, сборы которого существенно возросли относительно второй части, а также МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3, бокс-офис которых остался таким же, как и у второй части.

В этот четверг стартует и еще один сиквел – СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG). В 2017 году первая часть франшизы собрала 18,6 млн рублей (и тогда картина тоже стартовала вместе со студийным мультфильмом).

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15.08.2019 Автор: БК