Прогноз кассовых сборов в России на 15–18 августа


Сиквел «Angry Birds» намерен повторить успех первой части

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ANGRY BIRDS 2 В КИНО WDSSPR 1500 380 000 000 5 838 070 253 333 -
2 ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 1200 180 000 000 2 765 402 150 000 -61
3 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ UPI 1200 65 000 000 998 617 54 167 -58
4 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 1000 40 000 000 614 534 40 000 -57
5 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД CPP 1388 24 000 000 368 720 17 291 -56
6 СИНЯЯ БЕЗДНА 2 VLG 600 22 000 000 337 994 36 667 -
7 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ PRD 1270 20 000 000 307 267 15 748 -55
  731 000 000 11 230 604  

Две недели подряд главная новинка уикенда в российском кинопрокате собирает на старте более 450 млн рублей. Теоретически, подобное достижение может покориться и ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR). Впрочем, для этого сиквелу надо будет улучшить результат предшественника сразу на 29%. В мае 2016 года мультфильм собрал 348 млн рублей.

Среди крупных анимационных продолжений последнего времени стоит отметить, например, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3, сборы которого существенно возросли относительно второй части, а также МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3, бокс-офис которых остался таким же, как и у второй части.

В этот четверг стартует и еще один сиквел – СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG). В 2017 году первая часть франшизы собрала 18,6 млн рублей (и тогда картина тоже стартовала вместе со студийным мультфильмом).

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15.08.2019 Автор: БК

Сборы

08—11.08
ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ
WDSSPR
504 861 734
1387
504 861 734
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
UPI
183 378 574
1772
919 636 490
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
107 563 161
1429
2 745 558 078
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
CPP
59 986 627
1573
59 986 627
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ
PRD
45 944 692
1307
45 944 692
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30 275 767
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