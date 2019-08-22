Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 августа


Множество российских и голливудских новинок

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЭБИГЕЙЛ FOX 1500 90 000 000 1 358 286 60 000 -
2 ANGRY BIRDS 2 В КИНО WDSSPR 1353 85 000 000 1 282 825 62 823 -59
3 КАПКАН CPP 1000 80 000 000 1 207 365 80 000 -
4 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 1200 75 000 000 1 131 905 62 500 -59
5 ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ CRP 1000 35 000 000 528 222 35 000 -
6 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА MG 1200 30 000 000 452 762 25 000 -
7 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ UPI 1000 30 000 000 452 762 30 000 -61
8 UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ VLG 800 25 000 000 377 302 31 250 -
9 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 600 25 000 000 377 302 41 667 -49
  475 000 000 7 168 729  

После долгого отсутствия российских фильмов в широкий кинопрокат выходит сразу три картины отечественного производства. И все они могут оказаться в десятке сильнейших.

ЭБИГЕЙЛ (FOX) вправе претендовать и на первую строчку в чарте не только из-за сильной росписи (фильм делит первое место среди новинок по доле сеансов), но и заметной рекламы на телевидении. В то же время ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) ориентируются в основном на женскую аудиторию. Тогда как БЫК (WDSSPR), победитель минувшего «Кинотавра», может привлечь мужскую аудиторию и публику постарше.

Среди зарубежных картин наибольшие шансы у фильма КАПКАН (СРР). По своей концепции он сильно напоминает фильм ОТМЕЛЬ, вышедший в 2016 году и собравший 84 млн рублей на старте. ПАДЕНИЮ АНГЕЛА (MG), скорее всего, будет трудно повторить успех двух предыдущих частей франшизы. Впрочем, даже сиквел потерял в стартовых сборах около 12%, на третьем фильме тенденция наверняка продолжится.

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22.08.2019 Автор: БК

Сборы

15—18.08
ANGRY BIRDS 2 В КИНО
WDSSPR
232 911 654
1544
232 911 654
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
WDSSPR
202 780 119
1387
869 121 890
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
UPI
93 950 700
1729
1 097 185 399
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
57 422 228
1033
2 855 385 473
СИНЯЯ БЕЗДНА 2
VLG
30 501 465
748
30 501 465
СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ
PRD
23 437 941
1310
95 557 173
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД
CPP
23 408 627
1587
110 079 933
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