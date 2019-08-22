Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 августа

После долгого отсутствия российских фильмов в широкий кинопрокат выходит сразу три картины отечественного производства. И все они могут оказаться в десятке сильнейших.

ЭБИГЕЙЛ (FOX) вправе претендовать и на первую строчку в чарте не только из-за сильной росписи (фильм делит первое место среди новинок по доле сеансов), но и заметной рекламы на телевидении. В то же время ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) ориентируются в основном на женскую аудиторию. Тогда как БЫК (WDSSPR), победитель минувшего «Кинотавра», может привлечь мужскую аудиторию и публику постарше.

Среди зарубежных картин наибольшие шансы у фильма КАПКАН (СРР). По своей концепции он сильно напоминает фильм ОТМЕЛЬ, вышедший в 2016 году и собравший 84 млн рублей на старте. ПАДЕНИЮ АНГЕЛА (MG), скорее всего, будет трудно повторить успех двух предыдущих частей франшизы. Впрочем, даже сиквел потерял в стартовых сборах около 12%, на третьем фильме тенденция наверняка продолжится.

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22.08.2019 Автор: БК