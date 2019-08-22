Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЭБИГЕЙЛ
|FOX
|1500
|90 000 000
|1 358 286
|60 000
|-
|2
|ANGRY BIRDS 2 В КИНО
|WDSSPR
|1353
|85 000 000
|1 282 825
|62 823
|-59
|3
|КАПКАН
|CPP
|1000
|80 000 000
|1 207 365
|80 000
|-
|4
|ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
|WDSSPR
|1200
|75 000 000
|1 131 905
|62 500
|-59
|5
|ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ
|CRP
|1000
|35 000 000
|528 222
|35 000
|-
|6
|ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
|MG
|1200
|30 000 000
|452 762
|25 000
|-
|7
|ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
|UPI
|1000
|30 000 000
|452 762
|30 000
|-61
|8
|UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ
|VLG
|800
|25 000 000
|377 302
|31 250
|-
|9
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|600
|25 000 000
|377 302
|41 667
|-49
|475 000 000
|7 168 729
После долгого отсутствия российских фильмов в широкий кинопрокат выходит сразу три картины отечественного производства. И все они могут оказаться в десятке сильнейших.
ЭБИГЕЙЛ (FOX) вправе претендовать и на первую строчку в чарте не только из-за сильной росписи (фильм делит первое место среди новинок по доле сеансов), но и заметной рекламы на телевидении. В то же время ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) ориентируются в основном на женскую аудиторию. Тогда как БЫК (WDSSPR), победитель минувшего «Кинотавра», может привлечь мужскую аудиторию и публику постарше.
Среди зарубежных картин наибольшие шансы у фильма КАПКАН (СРР). По своей концепции он сильно напоминает фильм ОТМЕЛЬ, вышедший в 2016 году и собравший 84 млн рублей на старте. ПАДЕНИЮ АНГЕЛА (MG), скорее всего, будет трудно повторить успех двух предыдущих частей франшизы. Впрочем, даже сиквел потерял в стартовых сборах около 12%, на третьем фильме тенденция наверняка продолжится.
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22.08.2019 Автор: БК