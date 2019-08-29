Прогноз кассовых сборов в России на 29 авг–1 сен

Предстоящий уикенд может стать худшим по сборам не только в этом году (сейчас это «звание» у апрельского уикенда), но за последние семь лет. Кроме того, сборы лидера уикенда, которым в третий раз подряд могут стать ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR), ожидаются в районе 50-60 млн рублей – настолько низкий бокс-офис у победителя был в далеком 2015 году.

Как и прошлой неделе, своего локомотива, который бы привлек зрителей в кинотеатры, среди новинок не нашлось. Рынок в ожидании сиквела ОНО (САО), и даже повторный релиз первой части вызывает повышенный интерес у целевой аудитории.

Тем не менее, для постоянных посетителей кинотеатров выбор вновь самый широкий – тут и хоррор-триллер Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX), и социально-семейная картина БИТВА (WDSSPR), которая может хорошо отработать и в первый школьный день, 2 сентября. На попадание в первую десятку также претендуют триллер ИГРА ГАННИБАЛА (EXP), и еще одна отечественная семейная драма КОМАНДА МЕЧТЫ (CP).

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29.08.2019 Автор: БК