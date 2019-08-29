Прогноз кассовых сборов в России на 29 авг–1 сен


В (не)ожидании слабейшего уикенда года

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ANGRY BIRDS 2 В КИНО WDSSPR 1200 55 000 000 830 063 45 833 -36
2 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 800 45 000 000 679 143 56 250 -45
3 Я ИДУ ИСКАТЬ FOX 700 35 000 000 528 222 50 000 -
4 БИТВА WDSSPR 700 30 000 000 452 762 42 857 -
5 КАПКАН CPP 1200 27 000 000 407 486 22 500 -63
6 ЭБИГЕЙЛ FOX 1400 20 000 000 301 841 14 286 -59
7 ИГРА ГАННИБАЛА EXP 600 20 000 000 301 841 33 333 -
8 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 500 16 000 000 241 473 32 000 -33
9 КОМАНДА МЕЧТЫ CP 800 14 000 000 211 289 17 500 -
10 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА MG 900 11 000 000 166 013 12 222 -60
  273 000 000 4 120 133  

Предстоящий уикенд может стать худшим по сборам не только в этом году (сейчас это «звание» у апрельского уикенда), но за последние семь лет. Кроме того, сборы лидера уикенда, которым в третий раз подряд могут стать ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR), ожидаются в районе 50-60 млн рублей – настолько низкий бокс-офис у победителя был в далеком 2015 году.

Как и прошлой неделе, своего локомотива, который бы привлек зрителей в кинотеатры, среди новинок не нашлось. Рынок в ожидании сиквела ОНО (САО), и даже повторный релиз первой части вызывает повышенный интерес у целевой аудитории.

Тем не менее, для постоянных посетителей кинотеатров выбор вновь самый широкий – тут и хоррор-триллер Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX), и социально-семейная картина БИТВА (WDSSPR), которая может хорошо отработать и в первый школьный день, 2 сентября. На попадание в первую десятку также претендуют триллер ИГРА ГАННИБАЛА (EXP), и еще одна отечественная семейная драма КОМАНДА МЕЧТЫ (CP).

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29.08.2019 Автор: БК

Сборы

22—25.08
ANGRY BIRDS 2 В КИНО
WDSSPR
98 323 861
1544
415 581 372
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
WDSSPR
89 782 171
1184
1 035 018 081
КАПКАН
CPP
78 312 199
1475
78 972 493
ЭБИГЕЙЛ
FOX
50 743 965
1593
50 743 965
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
UPI
39 451 814
1384
1 178 711 266
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
28 995 180
822
2 909 691 558
ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
MG
27 311 479
922
27 311 479
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