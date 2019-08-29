Прогноз кассовых сборов в России на 29 авг–1 сен

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ANGRY BIRDS 2 В КИНО
|WDSSPR
|1200
|55 000 000
|830 063
|45 833
|-36
|2
|ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
|WDSSPR
|800
|45 000 000
|679 143
|56 250
|-45
|3
|Я ИДУ ИСКАТЬ
|FOX
|700
|35 000 000
|528 222
|50 000
|-
|4
|БИТВА
|WDSSPR
|700
|30 000 000
|452 762
|42 857
|-
|5
|КАПКАН
|CPP
|1200
|27 000 000
|407 486
|22 500
|-63
|6
|ЭБИГЕЙЛ
|FOX
|1400
|20 000 000
|301 841
|14 286
|-59
|7
|ИГРА ГАННИБАЛА
|EXP
|600
|20 000 000
|301 841
|33 333
|-
|8
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|500
|16 000 000
|241 473
|32 000
|-33
|9
|КОМАНДА МЕЧТЫ
|CP
|800
|14 000 000
|211 289
|17 500
|-
|10
|ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
|MG
|900
|11 000 000
|166 013
|12 222
|-60
|273 000 000
|4 120 133
Предстоящий уикенд может стать худшим по сборам не только в этом году (сейчас это «звание» у апрельского уикенда), но за последние семь лет. Кроме того, сборы лидера уикенда, которым в третий раз подряд могут стать ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR), ожидаются в районе 50-60 млн рублей – настолько низкий бокс-офис у победителя был в далеком 2015 году.
Как и прошлой неделе, своего локомотива, который бы привлек зрителей в кинотеатры, среди новинок не нашлось. Рынок в ожидании сиквела ОНО (САО), и даже повторный релиз первой части вызывает повышенный интерес у целевой аудитории.
Тем не менее, для постоянных посетителей кинотеатров выбор вновь самый широкий – тут и хоррор-триллер Я ИДУ ИСКАТЬ (FOX), и социально-семейная картина БИТВА (WDSSPR), которая может хорошо отработать и в первый школьный день, 2 сентября. На попадание в первую десятку также претендуют триллер ИГРА ГАННИБАЛА (EXP), и еще одна отечественная семейная драма КОМАНДА МЕЧТЫ (CP).
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 августа
29.08.2019 Автор: БК