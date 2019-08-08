Прогноз кассовых сборов в России на 8–11 августа


«Однажды в Голливуде» и другие приключения

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 1500 500 000 000 7 681 672 333 333 -
2 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ UPI 1564 180 000 000 2 765 402 115 090 -63
3 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 1500 105 000 000 1 613 151 70 000 -53
4 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД CPP 1200 70 000 000 1 075 434 58 333 -
5 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ PRD 1300 40 000 000 614 534 30 769 -
6 BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ COOL 600 40 000 000 614 534 66 667 -
  935 000 000 14 364 726  

Предстоящий уикенд обещает быть очень успешным. Общая касса может превысить даже 1 млрд рублей. Львиную долю сборов должен привлечь новый фильм Квентина Тарантино − ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR). Предыдущие два фильма режиссера, ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ и ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРА, собирали в общей сложности 484 млн и 401 млн рублей соответственно. Новинка может превзойти эти результаты уже на старте. Помимо фантастического уровня предварительных продаж, в пользу этого говорит и звездый уровень актерского состава, и приезд самого Тарантино в Москву. И вряд ли большому спросу помешает возрастной рейтинг 18+, что доказал, например, ВЫЖИВШИЙ.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (СРР), наоборот, работает на семейную аудиторию. Правда, все еще очень сильны позиции КОРОЛЯ ЛЬВА, что, в том числе, помешало мультфильму РУСЛАН И ЛЮДМИЛА на прошлой неделе. В любом случае, фильм вправе претендовать как минимум на показали РОЖДЕННОГО СТАТЬ КОРОЛЕМ, но вполне возможны и цифры УЖАСТИКОВ.

Отличную роспись, как и предыдущие две новинки, получил фильм СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD). Новому фильму Гильермо дель Торо придется весьма сложно, учитывая старт картины от другого именитого режиссера. Впрочем, картину продвигали очень долго и разнообразно (как в России, так и во всем мире), что непременно сыграет свою положительную роль.

Также стоит отметить, что в кинопрокате выходит новый концерт от корейской группы: BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ (COOL). В среду проект собрал уже более 21 млн рублей. Впрочем, в другие дни вряд ли можно ожидать такого же наплыва поклонников.

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08.08.2019 Автор: БК

Сборы

01—04.08
ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ
UPI
545 411 409
1764
545 411 409
КОРОЛЬ ЛЕВ
WDSSPR
252 934 979
1847
2 528 480 814
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
EXP
16 990 714
1236
17 168 201
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
16 372 902
537
1 359 993 733
ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ
EXP
8 091 900
908
40 150 765
ПАРАЗИТЫ
PVZGL
5 641 300
125
75 745 339
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
4 613 500
242
546 815 631
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