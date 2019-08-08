Прогноз кассовых сборов в России на 8–11 августа

Предстоящий уикенд обещает быть очень успешным. Общая касса может превысить даже 1 млрд рублей. Львиную долю сборов должен привлечь новый фильм Квентина Тарантино − ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR). Предыдущие два фильма режиссера, ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ и ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРА, собирали в общей сложности 484 млн и 401 млн рублей соответственно. Новинка может превзойти эти результаты уже на старте. Помимо фантастического уровня предварительных продаж, в пользу этого говорит и звездый уровень актерского состава, и приезд самого Тарантино в Москву. И вряд ли большому спросу помешает возрастной рейтинг 18+, что доказал, например, ВЫЖИВШИЙ.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (СРР), наоборот, работает на семейную аудиторию. Правда, все еще очень сильны позиции КОРОЛЯ ЛЬВА, что, в том числе, помешало мультфильму РУСЛАН И ЛЮДМИЛА на прошлой неделе. В любом случае, фильм вправе претендовать как минимум на показали РОЖДЕННОГО СТАТЬ КОРОЛЕМ, но вполне возможны и цифры УЖАСТИКОВ.

Отличную роспись, как и предыдущие две новинки, получил фильм СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD). Новому фильму Гильермо дель Торо придется весьма сложно, учитывая старт картины от другого именитого режиссера. Впрочем, картину продвигали очень долго и разнообразно (как в России, так и во всем мире), что непременно сыграет свою положительную роль.

Также стоит отметить, что в кинопрокате выходит новый концерт от корейской группы: BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ (COOL). В среду проект собрал уже более 21 млн рублей. Впрочем, в другие дни вряд ли можно ожидать такого же наплыва поклонников.

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08.08.2019 Автор: БК