Прогноз кассовых сборов в России на 27–30 июня

Российский кинопрокат никак не может разогнаться на приемлемые для всех участников рынка показатели. Предыдущий уикенд и вовсе показал худший результат за последние восемь недель.

Нынешний уикенд богат на количество новинок, однако вряд ли они даже совместно заметно увеличат кассовые сборы. Впрочем, по ужастику ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (САО) ни у кого вопросов нет. Франшиза работает безотказно. Предыдущая часть два года назад собрала в стартовый уикенд 138 млн рублей. У триквела есть все шансы, чтобы увеличить эти показатели, поскольку, как минимум, конкуренция у него существенно легче.

Все шансы увеличить бокс-офис предшественника есть и у картины СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (UPI). Первый фильм в 2017 году собрал 41 млн рублей в стартовый уикенд, однако недавний ПУТЬ ДОМОЙ (65 млн рублей) показал, что сборы могут быть и существенно больше.

ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP) будет претендовать на внимание женской аудитории, впрочем, тут главное опасение в том, что так или иначе затрагивается тема политики. При этом и в некоторых странах картина выступила без особых успехов.

Большое внимание со стороны кинотеатров также получил фильм КУРСК (EXP), которому вполне по силам установить новый стартовый рекорд среди релизов дистрибьютора (КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА; 29,7 млн рублей).

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27.06.2019 Автор: БК