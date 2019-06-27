Прогноз кассовых сборов в России на 27–30 июня


«Аннабель» готова снова напугать зрителей

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 CAO 1300 150 000 000 2 344 483 115 385 -
2 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 1315 80 000 000 1 250 391 60 837 -42
3 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 UPI 800 50 000 000 781 494 62 500 -
4 ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА CP 1000 45 000 000 703 345 45 000 -
5 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ WDSSPR 900 36 000 000 562 676 40 000 -61
6 КУРСК EXP 1000 30 000 000 468 897 30 000 -
7 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 1200 25 000 000 390 747 20 833 -47
8 АЛАДДИН WDSSPR 400 15 000 000 234 448 37 500 -55
  431 000 000 6 736 480  

Российский кинопрокат никак не может разогнаться на приемлемые для всех участников рынка показатели. Предыдущий уикенд и вовсе показал худший результат за последние восемь недель.

Нынешний уикенд богат на количество новинок, однако вряд ли они даже совместно заметно увеличат кассовые сборы. Впрочем, по ужастику ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (САО) ни у кого вопросов нет. Франшиза работает безотказно. Предыдущая часть два года назад собрала в стартовый уикенд 138 млн рублей. У триквела есть все шансы, чтобы увеличить эти показатели, поскольку, как минимум, конкуренция у него существенно легче.

Все шансы увеличить бокс-офис предшественника есть и у картины СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (UPI). Первый фильм в 2017 году собрал 41 млн рублей в стартовый уикенд, однако недавний ПУТЬ ДОМОЙ (65 млн рублей) показал, что сборы могут быть и существенно больше.

ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP) будет претендовать на внимание женской аудитории, впрочем, тут главное опасение в том, что так или иначе затрагивается тема политики. При этом и в некоторых странах картина выступила без особых успехов.

Большое внимание со стороны кинотеатров также получил фильм КУРСК (EXP), которому вполне по силам установить новый стартовый рекорд среди релизов дистрибьютора (КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА; 29,7 млн рублей).

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27.06.2019 Автор: БК

Сборы

20—23.06
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
155 174 147
1498
155 174 147
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
WDSSPR
102 688 009
1488
510 745 633
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
51 742 434
676
1 442 043 994
АЛАДДИН
WDSSPR
39 107 780
670
1 256 083 555
ДЕТСКИЕ ИГРЫ
CP
33 070 944
1221
33 070 944
ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
FOX
24 914 883
1272
433 245 412
ДЫЛДА
PNR
10 768 469
211
11 120 494
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