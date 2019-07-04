Прогноз кассовых сборов в России на 4–7 июля

Ни одна из новинок последних четырех недель не преодолевала на старте даже рубеж в 300 млн рублей. А общие сборы кинопроката не достигали 600 млн рублей.

В нынешний уикенд оба отрицательных тренда, скорее всего, будут нарушены. Кинопрокат получит долгожданный блокбастер, который привлечет внимание всех зрителей.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) выходит всего через два месяца после финала МСТИТЕЛЕЙ, который по сборам вывел на новый уровень кинокомиксы. Точно такими же были и первые МСТИТЕЛИ, после которых бокс-офис новых частей ТОРА, ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА и ПЕРВОГО МСТИТЕЛЕЙ резко вырос. Судя по всему, аналогичная ситуация будет и сейчас с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ. Предыдущая часть освоила в первый уикенд 423 млн рублей.

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04.07.2019 Автор: БК