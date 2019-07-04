Прогноз кассовых сборов в России на 4–7 июля


«Человек-паук» возвращает надежду

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА WDSSPR 1500 700 000 000 11 023 622 466 667 -
2 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 CAO 1300 60 000 000 944 882 46 154 -61
3 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 1300 50 000 000 787 402 38 462 -52
4 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 UPI 740 40 000 000 629 921 54 054 -43
5 НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ CP 800 23 000 000 362 205 28 750 -
6 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 700 20 000 000 314 961 28 571 -45
7 ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА CP 980 17 000 000 267 717 17 347 -64
8 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ WDSSPR 800 16 000 000 251 969 20 000 -62
9 АЛАДДИН WDSSPR 300 16 000 000 251 969 53 333 -38
10 КУРСК EXP 900 12 000 000 188 976 13 333 -59
  954 000 000 15 023 622  

Ни одна из новинок последних четырех недель не преодолевала на старте даже рубеж в 300 млн рублей. А общие сборы кинопроката не достигали 600 млн рублей.

В нынешний уикенд оба отрицательных тренда, скорее всего, будут нарушены. Кинопрокат получит долгожданный блокбастер, который привлечет внимание всех зрителей.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) выходит всего через два месяца после финала МСТИТЕЛЕЙ, который по сборам вывел на новый уровень кинокомиксы. Точно такими же были и первые МСТИТЕЛИ, после которых бокс-офис новых частей ТОРА, ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА и ПЕРВОГО МСТИТЕЛЕЙ резко вырос. Судя по всему, аналогичная ситуация будет и сейчас с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ. Предыдущая часть освоила в первый уикенд 423 млн рублей.

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04.07.2019 Автор: БК

Сборы

27—30.06
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
CAO
160 226 607
1424
160 226 607
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
116 315 932
1498
348 712 643
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
UPI
75 173 311
889
75 173 311
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА
CP
52 274 670
1099
52 274 670
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
WDSSPR
47 299 605
1531
606 991 683
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
39 789 486
1067
1 508 261 680
КУРСК
EXP
30 415 047
1060
30 600 144
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