Прогноз кассовых сборов в России на 4–7 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
|WDSSPR
|1500
|700 000 000
|11 023 622
|466 667
|-
|2
|ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
|CAO
|1300
|60 000 000
|944 882
|46 154
|-61
|3
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
|WDSSPR
|1300
|50 000 000
|787 402
|38 462
|-52
|4
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
|UPI
|740
|40 000 000
|629 921
|54 054
|-43
|5
|НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|CP
|800
|23 000 000
|362 205
|28 750
|-
|6
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|700
|20 000 000
|314 961
|28 571
|-45
|7
|ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА
|CP
|980
|17 000 000
|267 717
|17 347
|-64
|8
|ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
|WDSSPR
|800
|16 000 000
|251 969
|20 000
|-62
|9
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|300
|16 000 000
|251 969
|53 333
|-38
|10
|КУРСК
|EXP
|900
|12 000 000
|188 976
|13 333
|-59
|954 000 000
|15 023 622
Ни одна из новинок последних четырех недель не преодолевала на старте даже рубеж в 300 млн рублей. А общие сборы кинопроката не достигали 600 млн рублей.
В нынешний уикенд оба отрицательных тренда, скорее всего, будут нарушены. Кинопрокат получит долгожданный блокбастер, который привлечет внимание всех зрителей.
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) выходит всего через два месяца после финала МСТИТЕЛЕЙ, который по сборам вывел на новый уровень кинокомиксы. Точно такими же были и первые МСТИТЕЛИ, после которых бокс-офис новых частей ТОРА, ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА и ПЕРВОГО МСТИТЕЛЕЙ резко вырос. Судя по всему, аналогичная ситуация будет и сейчас с ЧЕЛОВЕКОМ-ПАУКОМ. Предыдущая часть освоила в первый уикенд 423 млн рублей.
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04.07.2019 Автор: БК