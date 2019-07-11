Прогноз кассовых сборов России 11−14 июля

Наибольшим потенциалом обладает новая картина Люка Бессона АННА (CP). Фильм делает ставку на высокую концентрацию экшна, продавая классический боевик про девушку-киллера. В последние два года по похожей схеме хорошо сработали ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА и КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ, а поклонники жанра могли видеть зрелищный трейлер в мае перед третьей частью ДЖОНА УИКА.

Менее очевидным выглядит потенциал экшн-комедии АЛИ, РУЛИ! (FOX). С одной стороны, новинка также обладает необходимым для жанра драйвом. В плюс играет и малое число предложений комедий в российском прокате. С другой − свою роль может сыграть этническая составляющая и ориентированность на американский рынок.

Избирательную публику, благодаря сильному актерскому составу, должна заинтересовать новая работа режиссера Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). В качестве ориентиров в данном случае можно взять картины ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ! и СУБУРБИКОН. Ограничивающим фактором выступает не самая привлекательная для широкого зрителя зомби-тематика.

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