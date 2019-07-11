Прогноз кассовых сборов России 11−14 июля


Уикенд между двумя блокбастерами облюбовали жанровые новинки

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА WDSSPR 1363 225 000 000 3 526 646 165 077 -59
2 АННА CP 1500 75 000 000 1 175 549 50 000 -
3 АЛИ, РУЛИ! FOX 700 35 000 000 548 589 50 000 -
4 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 800 26 000 000 407 524 32 500 -37
5 МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ UPI 300 22 000 000 344 828 73 333 -
6 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 CAO 600 20 000 000 313 480 33 333 -63
7 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 UPI 550 18 000 000 282 132 32 727 -41
8 ПАРАЗИТЫ PVZGL 280 13 000 000 203 762 46 429 -22
9 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 400 9 000 000 141 066 22 500 -49
10 АЛАДДИН WDSSPR 340 8 000 000 125 392 23 529 -43
  451 000 000 7 068 966  

Наибольшим потенциалом обладает новая картина Люка Бессона АННА (CP). Фильм делает ставку на высокую концентрацию экшна, продавая классический боевик про девушку-киллера. В последние два года по похожей схеме хорошо сработали ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА и КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ, а поклонники жанра могли видеть зрелищный трейлер в мае перед третьей частью ДЖОНА УИКА.

Менее очевидным выглядит потенциал экшн-комедии АЛИ, РУЛИ! (FOX). С одной стороны, новинка также обладает необходимым для жанра драйвом. В плюс играет и малое число предложений комедий в российском прокате. С другой − свою роль может сыграть этническая составляющая и ориентированность на американский рынок.

Избирательную публику, благодаря сильному актерскому составу, должна заинтересовать новая работа режиссера Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). В качестве ориентиров в данном случае можно взять картины ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ! и СУБУРБИКОН. Ограничивающим фактором выступает не самая привлекательная для широкого зрителя зомби-тематика.

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11.07.2019 Автор: Артем Логинов

Сборы

04—07.07
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
621 093 295
1553
621 093 295
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
CAO
55 664 246
1420
277 617 576
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
46 913 672
1661
443 091 799
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
UPI
33 967 285
893
142 203 249
ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА
CP
20 391 608
1109
93 554 372
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
19 746 282
641
1 544 451 106
ПАРАЗИТЫ
PVZGL
16 612 350
280
17 867 302
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