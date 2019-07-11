Прогноз кассовых сборов России 11−14 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
|WDSSPR
|1363
|225 000 000
|3 526 646
|165 077
|-59
|2
|АННА
|CP
|1500
|75 000 000
|1 175 549
|50 000
|-
|3
|АЛИ, РУЛИ!
|FOX
|700
|35 000 000
|548 589
|50 000
|-
|4
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
|WDSSPR
|800
|26 000 000
|407 524
|32 500
|-37
|5
|МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ
|UPI
|300
|22 000 000
|344 828
|73 333
|-
|6
|ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
|CAO
|600
|20 000 000
|313 480
|33 333
|-63
|7
|СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
|UPI
|550
|18 000 000
|282 132
|32 727
|-41
|8
|ПАРАЗИТЫ
|PVZGL
|280
|13 000 000
|203 762
|46 429
|-22
|9
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|400
|9 000 000
|141 066
|22 500
|-49
|10
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|340
|8 000 000
|125 392
|23 529
|-43
|451 000 000
|7 068 966
Наибольшим потенциалом обладает новая картина Люка Бессона АННА (CP). Фильм делает ставку на высокую концентрацию экшна, продавая классический боевик про девушку-киллера. В последние два года по похожей схеме хорошо сработали ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА и КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ, а поклонники жанра могли видеть зрелищный трейлер в мае перед третьей частью ДЖОНА УИКА.
Менее очевидным выглядит потенциал экшн-комедии АЛИ, РУЛИ! (FOX). С одной стороны, новинка также обладает необходимым для жанра драйвом. В плюс играет и малое число предложений комедий в российском прокате. С другой − свою роль может сыграть этническая составляющая и ориентированность на американский рынок.
Избирательную публику, благодаря сильному актерскому составу, должна заинтересовать новая работа режиссера Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). В качестве ориентиров в данном случае можно взять картины ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ! и СУБУРБИКОН. Ограничивающим фактором выступает не самая привлекательная для широкого зрителя зомби-тематика.
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