Прогноз кассовых сборов России 18−21 июля


«Лев» - король кинопроката

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 1600 800 000 000 12 539 185 500 000 -
2 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА WDSSPR 1300 80 000 000 1 253 918 61 538 -60
3 АННА CP 1400 30 000 000 470 219 21 429 -68
4 СОЛНЦЕСТОЯНИЕ VLG 800 22 000 000 344 828 27 500 -
5 АЛИ, РУЛИ! FOX 730 13 000 000 203 762 17 808 -55
6 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 800 11 000 000 172 414 13 750 -59
7 МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ UPI 350 9 000 000 141 066 25 714 -53
8 ПАРАЗИТЫ PVZGL 200 9 000 000 141 066 45 000 -37
  974 000 000 15 266 458  

В нынешний уикенд все внимание индустрии будет приковано лишь к одному проекту. В кинопрокат выходит КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR), который намерен показан очень высокий результат по кассовым сборам. Вполне возможно, что на долю фильма придется более 80% сборов за уикенд.

В пользу отличного старта говорит сумасшедший уровень предварительных продаж билетов, который в полтора раза превосходит показатели недавнего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Впрочем, и до этого в успехе картина мало кто сомневался. Популярность одноименного мультфильма в России на очень высоком уровне (в отличие, например, от ИСТОРИИ ИГРУШЕК), при этом релиз охватывает все сегменты аудитории. В пользу этого также говорит то, что в свое КОРОЛЬ ЛЕВ 3D собрал наибольшую кассу среди всех перевыпусков классических мультфильмов Disney.

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18.07.2019 Автор: БК

Сборы

11—14.07
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
WDSSPR
229 594 948
1553
1 059 172 625
АННА
CP
99 668 931
1574
99 668 931
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
WDSSPR
30 944 407
1181
498 508 384
АЛИ, РУЛИ!
FOX
30 301 715
800
30 301 715
МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ
UPI
21 060 244
433
21 060 244
ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3
CAO
20 661 937
807
328 537 634
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2
UPI
18 662 171
673
179 035 597
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