Прогноз кассовых сборов России 18−21 июля

В нынешний уикенд все внимание индустрии будет приковано лишь к одному проекту. В кинопрокат выходит КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR), который намерен показан очень высокий результат по кассовым сборам. Вполне возможно, что на долю фильма придется более 80% сборов за уикенд.

В пользу отличного старта говорит сумасшедший уровень предварительных продаж билетов, который в полтора раза превосходит показатели недавнего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Впрочем, и до этого в успехе картина мало кто сомневался. Популярность одноименного мультфильма в России на очень высоком уровне (в отличие, например, от ИСТОРИИ ИГРУШЕК), при этом релиз охватывает все сегменты аудитории. В пользу этого также говорит то, что в свое КОРОЛЬ ЛЕВ 3D собрал наибольшую кассу среди всех перевыпусков классических мультфильмов Disney.

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18.07.2019 Автор: БК