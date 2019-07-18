Прогноз кассовых сборов России 18−21 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|1600
|800 000 000
|12 539 185
|500 000
|-
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА
|WDSSPR
|1300
|80 000 000
|1 253 918
|61 538
|-60
|3
|АННА
|CP
|1400
|30 000 000
|470 219
|21 429
|-68
|4
|СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
|VLG
|800
|22 000 000
|344 828
|27 500
|-
|5
|АЛИ, РУЛИ!
|FOX
|730
|13 000 000
|203 762
|17 808
|-55
|6
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
|WDSSPR
|800
|11 000 000
|172 414
|13 750
|-59
|7
|МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ
|UPI
|350
|9 000 000
|141 066
|25 714
|-53
|8
|ПАРАЗИТЫ
|PVZGL
|200
|9 000 000
|141 066
|45 000
|-37
|974 000 000
|15 266 458
В нынешний уикенд все внимание индустрии будет приковано лишь к одному проекту. В кинопрокат выходит КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR), который намерен показан очень высокий результат по кассовым сборам. Вполне возможно, что на долю фильма придется более 80% сборов за уикенд.
В пользу отличного старта говорит сумасшедший уровень предварительных продаж билетов, который в полтора раза превосходит показатели недавнего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА. Впрочем, и до этого в успехе картина мало кто сомневался. Популярность одноименного мультфильма в России на очень высоком уровне (в отличие, например, от ИСТОРИИ ИГРУШЕК), при этом релиз охватывает все сегменты аудитории. В пользу этого также говорит то, что в свое КОРОЛЬ ЛЕВ 3D собрал наибольшую кассу среди всех перевыпусков классических мультфильмов Disney.
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18.07.2019 Автор: БК