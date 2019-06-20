Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
|WDSSPR
|1500
|230 000 000
|3 594 873
|153 333
|-
|2
|ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
|WDSSPR
|1278
|85 000 000
|1 328 540
|66 510
|-61
|3
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|1400
|70 000 000
|1 094 092
|50 000
|-38
|4
|ДЕТСКИЕ ИГРЫ
|CP
|1000
|40 000 000
|625 195
|40 000
|-
|5
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|600
|40 000 000
|625 195
|66 667
|-39
|6
|ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
|FOX
|1000
|20 000 000
|312 598
|20 000
|-67
|7
|ДЫЛДА
|PNR
|400
|14 000 000
|218 818
|35 000
|-
|499 000 000
|7 799 312
Нынешний уикенд вряд ли запомнится высокими кассовыми сборами. По предварительной оценке, бокс-офис за ближайшие четыре дня может достичь максимум 550-600 млн рублей. Примерно с такими же цифрами заканчивались и два предыдущих уикенда.
Лидером уикенда станет мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR). Несмотря на огромную мировую популярность, в России данная франшиза не может похвастаться высокими кассовыми сборами. Предыдущая часть и вовсе собрала за все время проката только 206 млн рублей. Впрочем, за прошедшие девять лет бренд Pixar значительно укрепил свои позиции на российском рынке.
В прокате стартует также стартует еще один фильм про детские игрушки, но направленный на совершенно другую аудиторию. ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СРР) будут интересны поклонникам ХИЖИНЫ В ЛЕСУ или, например, ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ.
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20.06.2019 Автор: БК