Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 июня

Нынешний уикенд вряд ли запомнится высокими кассовыми сборами. По предварительной оценке, бокс-офис за ближайшие четыре дня может достичь максимум 550-600 млн рублей. Примерно с такими же цифрами заканчивались и два предыдущих уикенда.

Лидером уикенда станет мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR). Несмотря на огромную мировую популярность, в России данная франшиза не может похвастаться высокими кассовыми сборами. Предыдущая часть и вовсе собрала за все время проката только 206 млн рублей. Впрочем, за прошедшие девять лет бренд Pixar значительно укрепил свои позиции на российском рынке.

В прокате стартует также стартует еще один фильм про детские игрушки, но направленный на совершенно другую аудиторию. ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СРР) будут интересны поклонникам ХИЖИНЫ В ЛЕСУ или, например, ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ.

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20.06.2019 Автор: БК