Прогноз кассовых сборов в России на 20–23 июня


«История игрушек 4» и все остальные

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 WDSSPR 1500 230 000 000 3 594 873 153 333 -
2 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ WDSSPR 1278 85 000 000 1 328 540 66 510 -61
3 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 1400 70 000 000 1 094 092 50 000 -38
4 ДЕТСКИЕ ИГРЫ CP 1000 40 000 000 625 195 40 000 -
5 АЛАДДИН WDSSPR 600 40 000 000 625 195 66 667 -39
6 ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС FOX 1000 20 000 000 312 598 20 000 -67
7 ДЫЛДА PNR 400 14 000 000 218 818 35 000 -
  499 000 000 7 799 312  

Нынешний уикенд вряд ли запомнится высокими кассовыми сборами. По предварительной оценке, бокс-офис за ближайшие четыре дня может достичь  максимум 550-600 млн рублей. Примерно с такими же цифрами заканчивались и два предыдущих уикенда.

Лидером уикенда станет мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (WDSSPR). Несмотря на огромную мировую популярность, в России данная франшиза не может похвастаться высокими кассовыми сборами. Предыдущая часть и вовсе собрала за все время проката только 206 млн рублей. Впрочем, за прошедшие девять лет бренд Pixar значительно укрепил свои позиции на российском рынке. 

В прокате стартует также стартует еще один фильм про детские игрушки, но направленный на совершенно другую аудиторию. ДЕТСКИЕ ИГРЫ (СРР) будут интересны поклонникам ХИЖИНЫ В ЛЕСУ или, например, ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ.

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20.06.2019 Автор: БК

Сборы

13—16.06
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
WDSSPR
240 987 814
1446
322 849 801
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
123 735 697
1842
1 338 594 181
АЛАДДИН
WDSSPR
75 327 279
935
1 183 784 086
ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
FOX
66 572 415
1509
379 183 948
МА
UPI
32 838 843
737
32 838 843
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
CAO
11 558 589
1239
280 278 492
РОКЕТМЕН
CPP
11 138 448
1070
63 057 703
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