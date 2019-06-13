Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июня

Нынешний уикенд, по сути, начался еще в среду - в выходной день в России. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR) возглавили прокат 12 июня, собрав около 80 млн рублей. Не потеряют они лидерство и сейчас, когда роспись фильма даже немного увеличилась по сравнению с предыдущим днем. Впрочем, если сравнивать с последней частью франшизы со старыми героями, то здесь скорее всего произойдет сильное падение сборов. У новинки, по сути, осталась только концепция, так что ее уже надо воспринимать по большей части как оригинальное кино.

Еще одна сильная новинка уикенда - хоррор МА (UPI). Последние семь фильмов данного жанра стибильно преодолевают рубеж в 100 млн рублей сборов (с учетом СНГ), в том числе, например, МЫ и ПРОЧЬ.

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13.06.2019 Автор: БК