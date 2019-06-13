Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июня

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ
|WDSSPR
|1500
|250 000 000
|3 874 768
|166 667
|-
|2
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
|UPI
|1500
|100 000 000
|1 549 907
|66 667
|-45
|3
|АЛАДДИН
|WDSSPR
|1400
|70 000 000
|1 084 935
|50 000
|-30
|4
|ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
|FOX
|1386
|45 000 000
|697 458
|32 468
|-78
|5
|МА
|UPI
|800
|35 000 000
|542 467
|43 750
|-
|6
|РОКЕТМЕН
|CPP
|900
|12 000 000
|185 989
|13 333
|-57
|7
|ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
|CAO
|1000
|11 000 000
|170 490
|11 000
|-72
|8
|БОЛЬ И СЛАВА
|VLG
|400
|10 000 000
|154 991
|25 000
|-
|533 000 000
|8 261 004
Нынешний уикенд, по сути, начался еще в среду - в выходной день в России. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR) возглавили прокат 12 июня, собрав около 80 млн рублей. Не потеряют они лидерство и сейчас, когда роспись фильма даже немного увеличилась по сравнению с предыдущим днем. Впрочем, если сравнивать с последней частью франшизы со старыми героями, то здесь скорее всего произойдет сильное падение сборов. У новинки, по сути, осталась только концепция, так что ее уже надо воспринимать по большей части как оригинальное кино.
Еще одна сильная новинка уикенда - хоррор МА (UPI). Последние семь фильмов данного жанра стибильно преодолевают рубеж в 100 млн рублей сборов (с учетом СНГ), в том числе, например, МЫ и ПРОЧЬ.
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13.06.2019 Автор: БК