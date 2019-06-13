Прогноз кассовых сборов в России на 13–16 июня


«Люди в черном» сменяют «Людей Икс»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ WDSSPR 1500 250 000 000 3 874 768 166 667 -
2 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 UPI 1500 100 000 000 1 549 907 66 667 -45
3 АЛАДДИН WDSSPR 1400 70 000 000 1 084 935 50 000 -30
4 ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС FOX 1386 45 000 000 697 458 32 468 -78
5 МА UPI 800 35 000 000 542 467 43 750 -
6 РОКЕТМЕН CPP 900 12 000 000 185 989 13 333 -57
7 ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ CAO 1000 11 000 000 170 490 11 000 -72
8 БОЛЬ И СЛАВА VLG 400 10 000 000 154 991 25 000 -
  533 000 000 8 261 004  

Нынешний уикенд, по сути, начался еще в среду - в выходной день в России. ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (WDSSPR) возглавили прокат 12 июня, собрав около 80 млн рублей. Не потеряют они лидерство и сейчас, когда роспись фильма даже немного увеличилась по сравнению с предыдущим днем. Впрочем, если сравнивать с последней частью франшизы со старыми героями, то здесь скорее всего произойдет сильное падение сборов. У новинки, по сути, осталась только концепция, так что ее уже надо воспринимать по большей части как оригинальное кино.

Еще одна сильная новинка уикенда - хоррор МА (UPI). Последние семь фильмов данного жанра стибильно преодолевают рубеж в 100 млн рублей сборов (с учетом СНГ), в том числе, например, МЫ и ПРОЧЬ.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 6–9 июня

13.06.2019 Автор: БК

Сборы

06—09.06
ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС
FOX
221 483 712
1505
221 483 712
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2
UPI
201 436 112
1861
1 093 377 135
АЛАДДИН
WDSSPR
118 547 756
1623
1 036 472 694
ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ
CAO
40 011 722
1725
247 526 567
РОКЕТМЕН
CPP
29 443 917
1053
36 460 466
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ
CAO
7 265 452
416
485 047 331
ДЖОН УИК 3
CP
7 163 199
296
468 531 469
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 