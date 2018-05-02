Прогноз кассовых сборов в России на 3–6 мая 2018 года


«Мстители» нацелились на рекорд?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ WDSSPR 1300 900 000 000 14 516 129 692 308 -
2 СОБИБОР CRP 1300 110 000 000 1 774 194 84 615 -
3 ТРЕНЕР CP 1000 60 000 000 967 742 60 000 -
4 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ CRP 1300 45 000 000 725 806 34 615 -
5 ПАПА-МАМА ГУСЬ FOX 1100 30 000 000 483 871 27 273 -
6 ОСТРОВ СОБАК FOX 400 25 000 000 403 226 62 500 -
7 ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ UPI 700 23 000 000 370 968 32 857 -
8 ТАНКИ FOX 1000 18 000 000 290 323 18 000 -
9 ТИХОЕ МЕСТО CPP 300 11 000 000 177 419 36 667 -
  1 222 000 000 19 709 677  

Третья часть МСТИТЕЛЕЙ (WDSSPR) уже вовсю бушует в североамериканском и международном кинопрокатах, установив несколько кассовых рекордов. В свое время ЭРА АЛЬТРОНА в 2015 году была очень близка к тому, чтобы обновить стартовый рекорд и в отечественном прокате, собрав 741 млн рублей с четверга по воскресенье. С тех пор, правда, планка рекорда поднялась гораздо выше – до 968 млн рублей на территории России и до 1,050 млрд рублей в РФ + СНГ. Так или иначе, ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ претендует на самый высокий результат. Картина в какой-то степени напоминает первую часть МСТИТЕЛЕЙ, только на этот раз она объединяет существенно большее количество знакомых супергероев, что должно вызвать огромный ажиотаж среди поклонников жанра. Интерес был виден задолго до старта – об этом говорят хотя бы предварительные продажи, которые стремительно приближаются к отметке в 100 млн рублей.

Несмотря на заведомо гигантский старт МСТИТЕЛЕЙ, другие новинки уикенда вряд ли останутся без зрительского внимания. На совсем другую аудиторию рассчитаны, например, отечественная военная драма СОБИБОР (CRP), которая получила должную роспись со стороны кинотеатров, а также анимационные ленты ПАПА-МАМА ГУСЬ (Fox) и ОСТРОВ СОБАК (Fox).

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02.05.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

19—22.04
ТРЕНЕР
CP
340 126 585
1669
340 126 585
РЭМПЕЙДЖ
CAO
80 155 199
1532
314 057 941
ТИХОЕ МЕСТО
CPP
75 626 930
1175
247 518 281
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ
CAO
30 799 619
695
711 868 379
ГОГОЛЬ. ВИЙ
CRP
30 255 800
1378
433 913 213
ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
VLG
20 705 525
555
20 705 525
ТИТАН
EXP
13 385 609
626
13 385 609
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