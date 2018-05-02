Прогноз кассовых сборов в России на 3–6 мая 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ
|WDSSPR
|1300
|900 000 000
|14 516 129
|692 308
|-
|2
|СОБИБОР
|CRP
|1300
|110 000 000
|1 774 194
|84 615
|-
|3
|ТРЕНЕР
|CP
|1000
|60 000 000
|967 742
|60 000
|-
|4
|СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ
|CRP
|1300
|45 000 000
|725 806
|34 615
|-
|5
|ПАПА-МАМА ГУСЬ
|FOX
|1100
|30 000 000
|483 871
|27 273
|-
|6
|ОСТРОВ СОБАК
|FOX
|400
|25 000 000
|403 226
|62 500
|-
|7
|ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ
|UPI
|700
|23 000 000
|370 968
|32 857
|-
|8
|ТАНКИ
|FOX
|1000
|18 000 000
|290 323
|18 000
|-
|9
|ТИХОЕ МЕСТО
|CPP
|300
|11 000 000
|177 419
|36 667
|-
|1 222 000 000
|19 709 677
Третья часть МСТИТЕЛЕЙ (WDSSPR) уже вовсю бушует в североамериканском и международном кинопрокатах, установив несколько кассовых рекордов. В свое время ЭРА АЛЬТРОНА в 2015 году была очень близка к тому, чтобы обновить стартовый рекорд и в отечественном прокате, собрав 741 млн рублей с четверга по воскресенье. С тех пор, правда, планка рекорда поднялась гораздо выше – до 968 млн рублей на территории России и до 1,050 млрд рублей в РФ + СНГ. Так или иначе, ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ претендует на самый высокий результат. Картина в какой-то степени напоминает первую часть МСТИТЕЛЕЙ, только на этот раз она объединяет существенно большее количество знакомых супергероев, что должно вызвать огромный ажиотаж среди поклонников жанра. Интерес был виден задолго до старта – об этом говорят хотя бы предварительные продажи, которые стремительно приближаются к отметке в 100 млн рублей.
Несмотря на заведомо гигантский старт МСТИТЕЛЕЙ, другие новинки уикенда вряд ли останутся без зрительского внимания. На совсем другую аудиторию рассчитаны, например, отечественная военная драма СОБИБОР (CRP), которая получила должную роспись со стороны кинотеатров, а также анимационные ленты ПАПА-МАМА ГУСЬ (Fox) и ОСТРОВ СОБАК (Fox).
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02.05.2018 Автор: Андрей Белый