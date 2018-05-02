Прогноз кассовых сборов в России на 3–6 мая 2018 года

Третья часть МСТИТЕЛЕЙ (WDSSPR) уже вовсю бушует в североамериканском и международном кинопрокатах, установив несколько кассовых рекордов. В свое время ЭРА АЛЬТРОНА в 2015 году была очень близка к тому, чтобы обновить стартовый рекорд и в отечественном прокате, собрав 741 млн рублей с четверга по воскресенье. С тех пор, правда, планка рекорда поднялась гораздо выше – до 968 млн рублей на территории России и до 1,050 млрд рублей в РФ + СНГ. Так или иначе, ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ претендует на самый высокий результат. Картина в какой-то степени напоминает первую часть МСТИТЕЛЕЙ, только на этот раз она объединяет существенно большее количество знакомых супергероев, что должно вызвать огромный ажиотаж среди поклонников жанра. Интерес был виден задолго до старта – об этом говорят хотя бы предварительные продажи, которые стремительно приближаются к отметке в 100 млн рублей.

Несмотря на заведомо гигантский старт МСТИТЕЛЕЙ, другие новинки уикенда вряд ли останутся без зрительского внимания. На совсем другую аудиторию рассчитаны, например, отечественная военная драма СОБИБОР (CRP), которая получила должную роспись со стороны кинотеатров, а также анимационные ленты ПАПА-МАМА ГУСЬ (Fox) и ОСТРОВ СОБАК (Fox).

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02.05.2018 Автор: Андрей Белый