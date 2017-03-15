Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 марта

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
|WDSSPR
|1100
|400 000 000
|6 767 044
|363 636
|-
|2
|КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
|CAO
|1200
|120 000 000
|2 030 113
|100 000
|-57
|3
|СПЛИТ
|UPI
|670
|90 000 000
|1 522 585
|134 328
|-
|4
|ЗВЕРОПОЙ
|UPI
|1200
|80 000 000
|1 353 409
|66 667
|-54
|5
|ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!
|CRP
|900
|60 000 000
|1 015 057
|66 667
|-
|6
|ЛОГАН: РОСОМАХА
|FOX
|1000
|40 000 000
|676 704
|40 000
|-72
|7
|ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
|CP
|700
|11 000 000
|186 094
|15 714
|-66
|8
|Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
|WDSSPR
|350
|10 000 000
|169 176
|28 571
|-64
|9
|СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ
|FOX
|300
|6 000 000
|101 506
|20 000
|-
|817 000 000
|13 821 688
Третий уикенд подряд в кинопрокате стартует крупный голливудский проект, что в какой-то степени напоминает «сезон блокбастеров». Как и от предыдущих релизов – ЛОГАН: РОСОМАХА, ЗВЕРОПОЙ и КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА – от КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR) также можно ждать самых высоких результатов. Она является самой универсальной по своей целевой аудитории и, несмотря на возрастной рейтинг 16+, привлечет в том числе семейную публику. К тому же, аналогичный рейтинг не помешал, например, фильму ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН собрать внушительную сумму уже на старте (390 млн рублей в России). Новинка будет стремиться превзойти результат не только этого фильма, но и, возможно, МАЛЕФИСЕНТЫ (425 млн) и КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (503 млн).
Картина СПЛИТ (UPI) выходит в российский прокат через два месяца после американской премьеры. Кассовый успех фильма за океаном и Европе, а также хорошие отзывы существенно подогрели интерес к проекту среди целевой аудитории. При этом у него непривычно много для своего жанра рекламы (большая ротация ТВ-спотов, активное продвижение в Интернете, много индор-рекламы), что может позволить фильму выступить лучше многих аналогов (НЕ ДЫШИ; КЛОВЕРФИЛД, 10; ЯВЛЕНИЕ).
ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (CRP) будет пользоваться повышенным спросом в регионах, где популярно шоу «Уральские пельмени», которое собирает неплохие телевизионные рейтинги на СТС. У этой картины также была большая рекламная и PR-поддержка (в понедельник основной актерский состав побывал в «Вечернем Урганте»).
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15.03.2017 Автор: Андрей Белый