Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 марта

Третий уикенд подряд в кинопрокате стартует крупный голливудский проект, что в какой-то степени напоминает «сезон блокбастеров». Как и от предыдущих релизов – ЛОГАН: РОСОМАХА, ЗВЕРОПОЙ и КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА – от КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR) также можно ждать самых высоких результатов. Она является самой универсальной по своей целевой аудитории и, несмотря на возрастной рейтинг 16+, привлечет в том числе семейную публику. К тому же, аналогичный рейтинг не помешал, например, фильму ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН собрать внушительную сумму уже на старте (390 млн рублей в России). Новинка будет стремиться превзойти результат не только этого фильма, но и, возможно, МАЛЕФИСЕНТЫ (425 млн) и КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (503 млн).

Картина СПЛИТ (UPI) выходит в российский прокат через два месяца после американской премьеры. Кассовый успех фильма за океаном и Европе, а также хорошие отзывы существенно подогрели интерес к проекту среди целевой аудитории. При этом у него непривычно много для своего жанра рекламы (большая ротация ТВ-спотов, активное продвижение в Интернете, много индор-рекламы), что может позволить фильму выступить лучше многих аналогов (НЕ ДЫШИ; КЛОВЕРФИЛД, 10; ЯВЛЕНИЕ).

ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (CRP) будет пользоваться повышенным спросом в регионах, где популярно шоу «Уральские пельмени», которое собирает неплохие телевизионные рейтинги на СТС. У этой картины также была большая рекламная и PR-поддержка (в понедельник основной актерский состав побывал в «Вечернем Урганте»).

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15.03.2017 Автор: Андрей Белый