Прогноз кассовых сборов в России на 16–19 марта


«Красавица и чудовище» вне конкуренции

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ WDSSPR 1100 400 000 000 6 767 044 363 636 -
2 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА CAO 1200 120 000 000 2 030 113 100 000 -57
3 СПЛИТ UPI 670 90 000 000 1 522 585 134 328 -
4 ЗВЕРОПОЙ UPI 1200 80 000 000 1 353 409 66 667 -54
5 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! CRP 900 60 000 000 1 015 057 66 667 -
6 ЛОГАН: РОСОМАХА FOX 1000 40 000 000 676 704 40 000 -72
7 ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ CP 700 11 000 000 186 094 15 714 -66
8 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) WDSSPR 350 10 000 000 169 176 28 571 -64
9 СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ FOX 300 6 000 000 101 506 20 000 -
  817 000 000 13 821 688  

Третий уикенд подряд в кинопрокате стартует крупный голливудский проект, что в какой-то степени напоминает «сезон блокбастеров». Как и от предыдущих релизов – ЛОГАН: РОСОМАХА, ЗВЕРОПОЙ и КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА – от КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩЕ (WDSSPR) также можно ждать самых высоких результатов. Она является самой универсальной по своей целевой аудитории и, несмотря на возрастной рейтинг 16+, привлечет в том числе семейную публику. К тому же, аналогичный рейтинг не помешал, например, фильму ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН собрать внушительную сумму уже на старте (390 млн рублей в России). Новинка будет стремиться превзойти результат не только этого фильма, но и, возможно, МАЛЕФИСЕНТЫ (425 млн) и КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (503 млн).

Картина СПЛИТ (UPI) выходит в российский прокат через два месяца после американской премьеры. Кассовый успех фильма за океаном и Европе, а также хорошие отзывы существенно подогрели интерес к проекту среди целевой аудитории. При этом у него непривычно много для своего жанра рекламы (большая ротация ТВ-спотов, активное продвижение в Интернете, много индор-рекламы), что может позволить фильму выступить лучше многих аналогов (НЕ ДЫШИ; КЛОВЕРФИЛД, 10; ЯВЛЕНИЕ).

ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ (CRP) будет пользоваться повышенным спросом в регионах, где популярно шоу «Уральские пельмени», которое собирает неплохие телевизионные рейтинги на СТС. У этой картины также была большая рекламная и PR-поддержка (в понедельник основной актерский состав побывал в «Вечернем Урганте»).

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15.03.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

09—12.03
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
CAO
283 690 693
1283
357 366 018
ЗВЕРОПОЙ
UPI
185 078 791
1434
805 616 550
ЛОГАН: РОСОМАХА
FOX
155 644 489
1200
832 547 160
ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
CP
32 935 602
775
50 731 970
Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
WDSSPR
29 913 893
433
42 478 011
SUPERАЛИБИ
VLG
6 981 709
311
8 649 904
ЗОЛОТО
CP
6 879 683
379
36 894 001

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