Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 марта

Российский кинопрокат набрал отличный ход – прошлый уикенд завершился с суммарными сборами свыше 900 млн рублей, а на этой неделе бокс-офис может быть даже выше.

Несомненным лидером уикенда станет мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox). Помимо уже начавшихся в нескольких городах школьных каникул у картины имеется еще несколько преимуществ. Это, в первую очередь, универсальность проекта – благодаря хулиганским шуткам и даже отсылкам к известным фильмам им могут заинтересоваться в том числе молодежь или зрители без детей. Это объединяет его, например, с ANGRY BIRDS В КИНО (349 млн). Основная ставка, разумеется, на семейную аудиторию. И в этой категории БОСС будет смотреться привлекательно для детей самого разного возраста. Мультфильм должен будет без труда показать лучший стартовый результат среди оригинальной анимации Fox. Сейчас этот рекорд принадлежит ДОМУ (302 млн на территории России в марте 2015 года). А среди всех мультфильмов студии в первый уикенд лучше всех прошел ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ (517 млн в июле 2012 года).

Проект ЖИВОЕ (WDSSPR) продавался и как космический хоррор в духе ЧУЖОГО или ПРОМЕТЕЯ (315 млн в первый уикенд), и как катастрофа в космосе в духе ГРАВИТАЦИИ (242 млн). Впрочем, для повторения стартовых цифр этих проектов новинке не хватает как раз оригинальности в своей концепции и событийности. Фильм к тому же выходит без премиум-форматов 3D и IMAX, которые могли бы увеличить среднюю цену билета.

Если ЖИВОЕ ориентирован в первую очередь на взрослого зрителя, то МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR) привлекут скорее подростков и старшеклассников. Конкуренция в этом сегменте на уикенде будет очень серьезной, поэтому фильму остается надеяться на результаты Я – ЧЕТВЕРТЫЙ (96 млн в РФ + СНГ в первый уикенд) или первой части ДИВЕРГЕНТА (111 млн).

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22.03.2017 Автор: Андрей Белый