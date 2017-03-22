Прогноз кассовых сборов в России на 23–26 марта


Кинопрокат нацелился на миллиард рублей

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 БОСС-МОЛОКОСОС FOX 1000 420 000 000 7 286 607 420 000 -
2 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ WDSSPR 1165 200 000 000 3 469 813 171 674 -42
3 ЖИВОЕ WDSSPR 1000 150 000 000 2 602 359 150 000 -
4 СПЛИТ UPI 695 120 000 000 2 081 888 172 662 -50
5 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ WDSSPR 990 100 000 000 1 734 906 101 010 -
6 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ! CRP 935 34 000 000 589 868 36 364 -52
7 ЗВЕРОПОЙ UPI 800 24 000 000 416 378 30 000 -72
8 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА CAO 900 23 000 000 399 028 25 556 -79
9 ЛОГАН: РОСОМАХА FOX 400 9 000 000 156 142 22 500 -80
  1 080 000 000 18 736 988  

Российский кинопрокат набрал отличный ход – прошлый уикенд завершился с суммарными сборами свыше 900 млн рублей, а на этой неделе бокс-офис может быть даже выше.

Несомненным лидером уикенда станет мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox). Помимо уже начавшихся в нескольких городах школьных каникул у картины имеется еще несколько преимуществ. Это, в первую очередь, универсальность проекта – благодаря хулиганским шуткам и даже отсылкам к известным фильмам им могут заинтересоваться в том числе молодежь или зрители без детей. Это объединяет его, например, с ANGRY BIRDS В КИНО (349 млн). Основная ставка, разумеется, на семейную аудиторию. И в этой категории БОСС будет смотреться привлекательно для детей самого разного возраста. Мультфильм должен будет без труда показать лучший стартовый результат среди оригинальной анимации Fox. Сейчас этот рекорд принадлежит ДОМУ (302 млн на территории России в марте 2015 года). А среди всех мультфильмов студии в первый уикенд лучше всех прошел ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ (517 млн в июле 2012 года).

Проект ЖИВОЕ (WDSSPR) продавался и как космический хоррор в духе ЧУЖОГО или ПРОМЕТЕЯ (315 млн в первый уикенд), и как катастрофа в космосе в духе ГРАВИТАЦИИ (242 млн). Впрочем, для повторения стартовых цифр этих проектов новинке не хватает как раз оригинальности в своей концепции и событийности. Фильм к тому же выходит без премиум-форматов 3D и IMAX, которые могли бы увеличить среднюю цену билета.

Если ЖИВОЕ ориентирован в первую очередь на взрослого зрителя, то МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR) привлекут скорее подростков и старшеклассников. Конкуренция в этом сегменте на уикенде будет очень серьезной, поэтому фильму остается надеяться на результаты Я – ЧЕТВЕРТЫЙ (96 млн в РФ + СНГ в первый уикенд) или первой части ДИВЕРГЕНТА (111 млн).

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22.03.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

16—19.03
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
WDSSPR
374 735 867
1327
374 735 867
СПЛИТ
UPI
246 487 146
746
246 487 146
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
CAO
111 088 858
1250
538 226 684
ЗВЕРОПОЙ
UPI
88 696 636
1393
924 364 124
ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!
CRP
72 096 385
977
72 096 385
ЛОГАН: РОСОМАХА
FOX
47 889 006
1064
929 120 988
Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
WDSSPR
10 161 103
433
62 835 005

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