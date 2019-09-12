Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 сентября

На прошлой неделе ОНО 2 (САО) привлек почти 80% всех кассовых сборов за уикенд. На этот раз доля фильма, разумеется, будет не такой большой, но суммы сборов хоррора вполне должно хватить, чтобы легко выиграть и второй уикенд.

Среди новинок, впрочем, борьба ожидается вполне серьезная. Серьезный бой релизам предыдущих недель намерен дать ЩЕГОЛ (САО). На его кассу работает популярный у нас в стране книжный первоисточник и привлекательный для разной аудитории актерский состав. Главным ориентиром здесь, скорее всего, станет картина от того же прокатчика ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ.

СТРИПТИЗЕРШИ (MG) привлекут зрители не только своим названием, но и яркой, глянцевой картинкой. Прокатчик к тому же недавно успешно прокатал другой фильм с Дженнифер Лопез (НАЧНИ СНАЧАЛА).

ДОРОГОЙ ПАПА (СР) среди остальных игровых новинок выделяется в первую очередь своей направленностью на семейную аудиторию (у фильма возрастной рейтинг 12+). Тогда как ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI) и вовсе ориетирован исключительно на детей.

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов в России на 5–8 сентября

12.09.2019 Автор: БК