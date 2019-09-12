Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ОНО 2
|CAO
|1600
|250 000 000
|3 759 398
|156 250
|-55
|2
|ЩЕГОЛ
|CAO
|800
|100 000 000
|1 503 759
|125 000
|-
|3
|СТРИПТИЗЕРШИ
|MG
|1200
|60 000 000
|902 256
|50 000
|-
|4
|ДОРОГОЙ ПАПА
|CP
|1000
|45 000 000
|676 692
|45 000
|-
|5
|ПТИЧИЙ ДОЗОР
|NKI
|1000
|25 000 000
|375 940
|25 000
|-
|6
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ
|EXP
|600
|20 000 000
|300 752
|33 333
|-
|7
|ОДЕССА
|WDSSPR
|540
|15 000 000
|225 564
|27 778
|-52
|8
|КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ
|CPF
|900
|12 000 000
|180 451
|13 333
|-47
|527 000 000
|7 924 812
На прошлой неделе ОНО 2 (САО) привлек почти 80% всех кассовых сборов за уикенд. На этот раз доля фильма, разумеется, будет не такой большой, но суммы сборов хоррора вполне должно хватить, чтобы легко выиграть и второй уикенд.
Среди новинок, впрочем, борьба ожидается вполне серьезная. Серьезный бой релизам предыдущих недель намерен дать ЩЕГОЛ (САО). На его кассу работает популярный у нас в стране книжный первоисточник и привлекательный для разной аудитории актерский состав. Главным ориентиром здесь, скорее всего, станет картина от того же прокатчика ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ.
СТРИПТИЗЕРШИ (MG) привлекут зрители не только своим названием, но и яркой, глянцевой картинкой. Прокатчик к тому же недавно успешно прокатал другой фильм с Дженнифер Лопез (НАЧНИ СНАЧАЛА).
ДОРОГОЙ ПАПА (СР) среди остальных игровых новинок выделяется в первую очередь своей направленностью на семейную аудиторию (у фильма возрастной рейтинг 12+). Тогда как ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI) и вовсе ориетирован исключительно на детей.
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12.09.2019 Автор: БК