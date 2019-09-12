Прогноз кассовых сборов в России на 12–15 сентября


Справится ли «Щегол» с «Оно»?

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ОНО 2 CAO 1600 250 000 000 3 759 398 156 250 -55
2 ЩЕГОЛ CAO 800 100 000 000 1 503 759 125 000 -
3 СТРИПТИЗЕРШИ MG 1200 60 000 000 902 256 50 000 -
4 ДОРОГОЙ ПАПА CP 1000 45 000 000 676 692 45 000 -
5 ПТИЧИЙ ДОЗОР NKI 1000 25 000 000 375 940 25 000 -
6 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ EXP 600 20 000 000 300 752 33 333 -
7 ОДЕССА WDSSPR 540 15 000 000 225 564 27 778 -52
8 КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ CPF 900 12 000 000 180 451 13 333 -47
  527 000 000 7 924 812  

На прошлой неделе ОНО 2 (САО) привлек почти 80% всех кассовых сборов за уикенд. На этот раз доля фильма, разумеется, будет не такой большой, но суммы сборов хоррора вполне должно хватить, чтобы легко выиграть и второй уикенд.

Среди новинок, впрочем, борьба ожидается вполне серьезная. Серьезный бой релизам предыдущих недель намерен дать ЩЕГОЛ (САО). На его кассу работает популярный у нас в стране книжный первоисточник и привлекательный для разной аудитории актерский состав. Главным ориентиром здесь, скорее всего, станет картина от того же прокатчика ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ.

СТРИПТИЗЕРШИ (MG) привлекут зрители не только своим названием, но и яркой, глянцевой картинкой. Прокатчик к тому же недавно успешно прокатал другой фильм с Дженнифер Лопез (НАЧНИ СНАЧАЛА).

ДОРОГОЙ ПАПА (СР) среди остальных игровых новинок выделяется в первую очередь своей направленностью на семейную аудиторию (у фильма возрастной рейтинг 12+). Тогда как ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI) и вовсе ориетирован исключительно на детей.

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12.09.2019 Автор: БК

Сборы

05—08.09
ОНО 2
CAO
580 226 023
1713
580 226 023
ОДЕССА
WDSSPR
32 257 398
584
32 257 398
КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ
CPF
22 640 130
978
30 742 869
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
WDSSPR
19 992 762
402
1 163 861 088
ANGRY BIRDS 2 В КИНО
WDSSPR
19 920 822
1013
557 829 688
Я ИДУ ИСКАТЬ
FOX
19 717 434
731
107 458 475
ЖАРА
CP
12 473 767
981
12 473 767
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