Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 сентября


«Тайна печати дракона» и «Рэмбо» выходят в прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА NKI 1800 220 000 000 3 362 372 122 222 -
2 ОНО 2 CAO 1500 70 000 000 1 069 846 46 667 -66
3 РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ MG 1200 70 000 000 1 069 846 58 333 -
4 СТРИПТИЗЕРШИ MG 900 30 000 000 458 505 33 333 -50
5 YESTERDAY UPI 600 30 000 000 458 505 50 000 -
6 ЩЕГОЛ CAO 745 15 000 000 229 253 20 134 -56
7 ОДЕССА WDSSPR 400 10 000 000 152 835 25 000 -49
8 ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ WDSSPR 200 10 000 000 152 835 50 000 -33
  455 000 000 6 953 997  

В кинопрокат в очередной раз выходит сразу несколько картин, которые могут претендовать на заметное зрительское внимание. Однако на этот раз одна из новинок, а именно ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI), с большой долей вероятности займет первое место по итогам уикенда. Показатели картины ВИЙ уже никак не показательны для новинки – картины все же существенно отличаются друг от друга, пропали бренды книги и самого Гоголя. Зато добавилось масштаба, актерский состав пополнился голливудскими звездами, да и проект теперь сильно ориентируется на семейную публику. Так или иначе, повторить еще до недавнего времени рекордные стартовые цифры картины 2014 году будет практически невозможно.

Если новинка прошлой недели от компании Megogo СТРИПТИЗЕРШИ была полностью ориентирована на женскую аудиторию, то новый фильм прокатчика, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, скорее уже ориентирован на исключительно на мужчин. Тем не менее, в данном сегменте аудитории позиции проекта будут очень сильны. У таких фильмов, как КРИД 2 или ДЖОН УИК 3 доля мужчин, по данным ЕАИС, превысила 70%.

YESTERDAY (UPI) претендует на внимание скорее избирательной публики больших городов. Но, опять же, в этом сегменте картина должна будет чувствовать себя комфортно. В этом и уникальность всего уикенда – новинки мало чем пересекаются между собой.

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19.09.2019 Автор: БК

Сборы

12—15.09
ОНО 2
CAO
212 391 382
1719
934 152 051
СТРИПТИЗЕРШИ
MG
59 862 518
901
59 862 518
ЩЕГОЛ
CAO
35 528 675
783
35 528 675
ДОРОГОЙ ПАПА
CP
23 398 434
1337
23 398 434
ОДЕССА
WDSSPR
20 257 252
584
64 825 519
ПТИЧИЙ ДОЗОР
NKI
20 180 367
1353
20 180 367
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ
EXP
19 858 227
652
20 999 485
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