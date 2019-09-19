Прогноз кассовых сборов в России на 19–22 сентября

В кинопрокат в очередной раз выходит сразу несколько картин, которые могут претендовать на заметное зрительское внимание. Однако на этот раз одна из новинок, а именно ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI), с большой долей вероятности займет первое место по итогам уикенда. Показатели картины ВИЙ уже никак не показательны для новинки – картины все же существенно отличаются друг от друга, пропали бренды книги и самого Гоголя. Зато добавилось масштаба, актерский состав пополнился голливудскими звездами, да и проект теперь сильно ориентируется на семейную публику. Так или иначе, повторить еще до недавнего времени рекордные стартовые цифры картины 2014 году будет практически невозможно.

Если новинка прошлой недели от компании Megogo СТРИПТИЗЕРШИ была полностью ориентирована на женскую аудиторию, то новый фильм прокатчика, РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, скорее уже ориентирован на исключительно на мужчин. Тем не менее, в данном сегменте аудитории позиции проекта будут очень сильны. У таких фильмов, как КРИД 2 или ДЖОН УИК 3 доля мужчин, по данным ЕАИС, превысила 70%.

YESTERDAY (UPI) претендует на внимание скорее избирательной публики больших городов. Но, опять же, в этом сегменте картина должна будет чувствовать себя комфортно. В этом и уникальность всего уикенда – новинки мало чем пересекаются между собой.

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