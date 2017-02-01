Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 февраля


Новинки уикенда не станут помехой для «Притяжения»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПРИТЯЖЕНИЕ WDSSPR 1182 230 000 000 230 000 000 194 585 -42
2 ЗВОНКИ CPP 1075 85 000 000 85 000 000 79 070 -
3 БАЛЕРИНА VLG 1110 50 000 000 50 000 000 45 045 -35
4 КОСМОС МЕЖДУ НАМИ PRD 891 36 000 000 36 000 000 40 404 -
5 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО CPP 700 33 000 000 33 000 000 47 143 -66
6 ГОЛОС МОНСТРА VLG 711 32 000 000 32 000 000 45 007 -
7 ЛА-ЛА ЛЕНД CP 300 30 000 000 30 000 000 100 000 -24
8 ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ EXP 650 15 000 000 15 000 000 23 077 -
9 ПОЧЕМУ ОН? FOX 250 13 000 000 13 000 000 52 000 -55
10 ВИКИНГ CP 250 12 000 000 12 000 000 48 000 -43
  536 000 000 536 000 000  

Еще в начале года в этот уикенд должна была выйти ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но сейчас фильм стоит на дате 16 февраля, поэтому и релизов, способных сместить ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) с первой строчки сейчас не наблюдается. Российские фильмы-события после удачного старта нередко отлично держатся и во второй уикенд. Так, СТАЛИНГРАД и ЛЕГЕНДА №17 потеряли во второй уикенд всего лишь по 28% стартовых сборов, ЭКИПАЖ – 45%. Исключением можно назвать разве что ВИЙ (-60%). ПРИТЯЖЕНИЕ должно пойти скорее по пути ЭКИПАЖУ.

Среди новинок наибольший кассовый потенциал у хоррора ЗВОНКИ (CPP). Для своего жанра у фильма большая рекламная кампания, а культовость франшизы среди поклонников жанра не ставится под сомнение. Тем не менее, выйти за пределы кассовых сборов студийных ужастиков новинке вряд ли удастся – какой-то оригинальной и свежей идеи (а именно это сейчас пользуется спросом) она не предлагает.

Примерно одинаковую роспись в кинотеатрах получили фильмы КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD) и ГОЛОС МОНСТРА (VLG). Целевая аудитория первого четко представляется – это подростки. Впрочем, у фильма довольно высокий возрастной рейтинг 16+. Такая же проблема наблюдается и у релиза «Вольги». Хотя юный главный герой мог бы поспособствовать привлечению в том числе семейной аудитории. В соперничестве этих двух картин преимущество в регионах наверняка будет у фантастической романтики, а в Москве и Санкт-Петербурге – у ГОЛОСА МОНСТРА.

В первую десятку может попасть и комедия ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (EXP). У фильма одна из лучших росписей в истории «Экспоненты» - на уровне ВЫСОТКИ. Здесь также в наличии звезда (Джеки Чан) и понятный жанр (бадди-муви). Впрочем, комедийный жанр на уикенде также представлен российский фильм ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ (CRP).

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01.02.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

26—29.01
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
407 829 316
1334
407 829 316
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
CPP
104 823 400
1369
503 629 948
БАЛЕРИНА
VLG
82 743 345
1236
82 743 345
ЛА-ЛА ЛЕНД
CP
42 393 123
414
234 876 497
НЕВЕСТА
CRP
36 920 000
1048
160 588 252
ПОЧЕМУ ОН?
FOX
31 811 236
540
291 432 877
ВИКИНГ
CP
21 175 568
440
1 517 004 637

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