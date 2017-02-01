Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 февраля

Еще в начале года в этот уикенд должна была выйти ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но сейчас фильм стоит на дате 16 февраля, поэтому и релизов, способных сместить ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) с первой строчки сейчас не наблюдается. Российские фильмы-события после удачного старта нередко отлично держатся и во второй уикенд. Так, СТАЛИНГРАД и ЛЕГЕНДА №17 потеряли во второй уикенд всего лишь по 28% стартовых сборов, ЭКИПАЖ – 45%. Исключением можно назвать разве что ВИЙ (-60%). ПРИТЯЖЕНИЕ должно пойти скорее по пути ЭКИПАЖУ.

Среди новинок наибольший кассовый потенциал у хоррора ЗВОНКИ (CPP). Для своего жанра у фильма большая рекламная кампания, а культовость франшизы среди поклонников жанра не ставится под сомнение. Тем не менее, выйти за пределы кассовых сборов студийных ужастиков новинке вряд ли удастся – какой-то оригинальной и свежей идеи (а именно это сейчас пользуется спросом) она не предлагает.

Примерно одинаковую роспись в кинотеатрах получили фильмы КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD) и ГОЛОС МОНСТРА (VLG). Целевая аудитория первого четко представляется – это подростки. Впрочем, у фильма довольно высокий возрастной рейтинг 16+. Такая же проблема наблюдается и у релиза «Вольги». Хотя юный главный герой мог бы поспособствовать привлечению в том числе семейной аудитории. В соперничестве этих двух картин преимущество в регионах наверняка будет у фантастической романтики, а в Москве и Санкт-Петербурге – у ГОЛОСА МОНСТРА.

В первую десятку может попасть и комедия ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (EXP). У фильма одна из лучших росписей в истории «Экспоненты» - на уровне ВЫСОТКИ. Здесь также в наличии звезда (Джеки Чан) и понятный жанр (бадди-муви). Впрочем, комедийный жанр на уикенде также представлен российский фильм ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ (CRP).

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01.02.2017 Автор: Андрей Белый