Прогноз кассовых сборов в России на 2–5 февраля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПРИТЯЖЕНИЕ
|WDSSPR
|1182
|230 000 000
|230 000 000
|194 585
|-42
|2
|ЗВОНКИ
|CPP
|1075
|85 000 000
|85 000 000
|79 070
|-
|3
|БАЛЕРИНА
|VLG
|1110
|50 000 000
|50 000 000
|45 045
|-35
|4
|КОСМОС МЕЖДУ НАМИ
|PRD
|891
|36 000 000
|36 000 000
|40 404
|-
|5
|ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
|CPP
|700
|33 000 000
|33 000 000
|47 143
|-66
|6
|ГОЛОС МОНСТРА
|VLG
|711
|32 000 000
|32 000 000
|45 007
|-
|7
|ЛА-ЛА ЛЕНД
|CP
|300
|30 000 000
|30 000 000
|100 000
|-24
|8
|ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ
|EXP
|650
|15 000 000
|15 000 000
|23 077
|-
|9
|ПОЧЕМУ ОН?
|FOX
|250
|13 000 000
|13 000 000
|52 000
|-55
|10
|ВИКИНГ
|CP
|250
|12 000 000
|12 000 000
|48 000
|-43
|536 000 000
|536 000 000
Еще в начале года в этот уикенд должна была выйти ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но сейчас фильм стоит на дате 16 февраля, поэтому и релизов, способных сместить ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) с первой строчки сейчас не наблюдается. Российские фильмы-события после удачного старта нередко отлично держатся и во второй уикенд. Так, СТАЛИНГРАД и ЛЕГЕНДА №17 потеряли во второй уикенд всего лишь по 28% стартовых сборов, ЭКИПАЖ – 45%. Исключением можно назвать разве что ВИЙ (-60%). ПРИТЯЖЕНИЕ должно пойти скорее по пути ЭКИПАЖУ.
Среди новинок наибольший кассовый потенциал у хоррора ЗВОНКИ (CPP). Для своего жанра у фильма большая рекламная кампания, а культовость франшизы среди поклонников жанра не ставится под сомнение. Тем не менее, выйти за пределы кассовых сборов студийных ужастиков новинке вряд ли удастся – какой-то оригинальной и свежей идеи (а именно это сейчас пользуется спросом) она не предлагает.
Примерно одинаковую роспись в кинотеатрах получили фильмы КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD) и ГОЛОС МОНСТРА (VLG). Целевая аудитория первого четко представляется – это подростки. Впрочем, у фильма довольно высокий возрастной рейтинг 16+. Такая же проблема наблюдается и у релиза «Вольги». Хотя юный главный герой мог бы поспособствовать привлечению в том числе семейной аудитории. В соперничестве этих двух картин преимущество в регионах наверняка будет у фантастической романтики, а в Москве и Санкт-Петербурге – у ГОЛОСА МОНСТРА.
В первую десятку может попасть и комедия ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (EXP). У фильма одна из лучших росписей в истории «Экспоненты» - на уровне ВЫСОТКИ. Здесь также в наличии звезда (Джеки Чан) и понятный жанр (бадди-муви). Впрочем, комедийный жанр на уикенде также представлен российский фильм ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ (CRP).
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01.02.2017 Автор: Андрей Белый