Прогноз кассовых сборов на 18–21 января 2018 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|1400
|290 000 000
|5 099 349
|207 143
|-24
|2
|АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
|WDSSPR
|900
|115 000 000
|2 022 156
|127 778
|-
|3
|СКИФ
|NKI
|900
|55 000 000
|967 118
|61 111
|-
|4
|ФОРМА ВОДЫ
|FOX
|600
|50 000 000
|879 198
|83 333
|-
|5
|ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
|WDSSPR
|600
|30 000 000
|527 519
|50 000
|-64
|6
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
|NKI
|900
|20 000 000
|351 679
|22 222
|-55
|7
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
|FOX
|800
|19 000 000
|334 095
|23 750
|-73
|8
|КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?
|CAO
|800
|15 000 000
|263 759
|18 750
|-69
|9
|БОЛЬШАЯ ИГРА
|CPF
|405
|12 000 000
|211 008
|29 630
|-62
|10
|ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА
|UPI
|300
|11 000 000
|193 424
|36 667
|-
|617 000 000
|10 849 305
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) уже преодолело рубеж в 2 млрд рублей, но кассовые успехи фильма на этом не заканчиваются. В следующей уикенд фильм, с большой долей вероятности, вновь останется на первой строчке кинопроката. Как минимум за последние десять лет лишь две картины (и обе в 2010 году) выигрывали уикенд на четвертой неделе проката: АВАТАР и ШРЭК НАВСЕГДА. У мультфильма, впрочем, сборы были меньше 60 млн рублей.
Среди новинок сильнейшие позиции изначально виделись у ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG). Однако после известных событий среды фаворитом здесь можно назвать уже АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). Сейчас уже кажется, что превью-сеансы (а значит раннее получение прокатного удостоверения) спасли ужастик от той же участи, что постигла семейный фильм. Так или иначе, предыдущая часть франшизы собрала в первый уикенд 143 млн рублей в России, однако превью-показы (около 85 млн рублей с пятницы по среду включительно) наверняка оттянули на себя часть поклонников.
Среди других новинок выделяются СКИФ (NKI) и ФОРМА ВОДЫ (FOX). Отечественный релиз наверняка лучше пройдет в регионах, тогда как зарубежный фильм, благодаря имени режиссера и большом количеству наград, лучше отработает в Москве и Санкт-Петербурге.
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18.01.2018 Автор: Андрей Белый