Прогноз кассовых сборов на 18–21 января 2018 года


Среди новинок лучше всех выступит «Астрал»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 1400 290 000 000 5 099 349 207 143 -24
2 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ WDSSPR 900 115 000 000 2 022 156 127 778 -
3 СКИФ NKI 900 55 000 000 967 118 61 111 -
4 ФОРМА ВОДЫ FOX 600 50 000 000 879 198 83 333 -
5 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ WDSSPR 600 30 000 000 527 519 50 000 -64
6 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА NKI 900 20 000 000 351 679 22 222 -55
7 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН FOX 800 19 000 000 334 095 23 750 -73
8 КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? CAO 800 15 000 000 263 759 18 750 -69
9 БОЛЬШАЯ ИГРА CPF 405 12 000 000 211 008 29 630 -62
10 ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА UPI 300 11 000 000 193 424 36 667 -
  617 000 000 10 849 305  

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) уже преодолело рубеж в 2 млрд рублей, но кассовые успехи фильма на этом не заканчиваются. В следующей уикенд фильм, с большой долей вероятности, вновь останется на первой строчке кинопроката. Как минимум за последние десять лет лишь две картины (и обе в 2010 году) выигрывали уикенд на четвертой неделе проката: АВАТАР и ШРЭК НАВСЕГДА. У мультфильма, впрочем, сборы были меньше 60 млн рублей.

Среди новинок сильнейшие позиции изначально виделись у ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG). Однако после известных событий среды фаворитом здесь можно назвать уже АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). Сейчас уже кажется, что превью-сеансы (а значит раннее получение прокатного удостоверения) спасли ужастик от той же участи, что постигла семейный фильм. Так или иначе, предыдущая часть франшизы собрала в первый уикенд 143 млн рублей в России, однако превью-показы (около 85 млн рублей с пятницы по среду включительно) наверняка оттянули на себя часть поклонников.

Среди других новинок выделяются СКИФ (NKI) и ФОРМА ВОДЫ (FOX). Отечественный релиз наверняка лучше пройдет в регионах, тогда как зарубежный фильм, благодаря имени режиссера и большом количеству наград, лучше отработает в Москве и Санкт-Петербурге.

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18.01.2018 Автор: Андрей Белый

Сборы

11—14.01
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
CP
382 722 002
1535
1 888 820 326
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
WDSSPR
82 231 152
1079
1 352 763 125
ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
FOX
70 006 834
1189
392 704 598
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ
WDSSPR
53 366 502
611
53 366 502
КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?
CAO
48 505 251
1215
48 505 251
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
NKI
44 294 427
1637
782 341 545
ФЕРДИНАНД
FOX
37 048 971
1080
606 256 300
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