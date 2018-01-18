Прогноз кассовых сборов на 18–21 января 2018 года

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) уже преодолело рубеж в 2 млрд рублей, но кассовые успехи фильма на этом не заканчиваются. В следующей уикенд фильм, с большой долей вероятности, вновь останется на первой строчке кинопроката. Как минимум за последние десять лет лишь две картины (и обе в 2010 году) выигрывали уикенд на четвертой неделе проката: АВАТАР и ШРЭК НАВСЕГДА. У мультфильма, впрочем, сборы были меньше 60 млн рублей.

Среди новинок сильнейшие позиции изначально виделись у ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2 (VLG). Однако после известных событий среды фаворитом здесь можно назвать уже АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (WDSSPR). Сейчас уже кажется, что превью-сеансы (а значит раннее получение прокатного удостоверения) спасли ужастик от той же участи, что постигла семейный фильм. Так или иначе, предыдущая часть франшизы собрала в первый уикенд 143 млн рублей в России, однако превью-показы (около 85 млн рублей с пятницы по среду включительно) наверняка оттянули на себя часть поклонников.

Среди других новинок выделяются СКИФ (NKI) и ФОРМА ВОДЫ (FOX). Отечественный релиз наверняка лучше пройдет в регионах, тогда как зарубежный фильм, благодаря имени режиссера и большом количеству наград, лучше отработает в Москве и Санкт-Петербурге.

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18.01.2018 Автор: Андрей Белый