Прогноз кассовых сборов на 14–17 декабря 2017 года

Предстоящий уикенд должен прервать негативный тренд снижения кассовых сборов в российском прокате. Более того, главная новинка недели – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR) – может собрать больше, чем все фильмы за прошлый уикенд.

Новая часть космической франшизы, безусловно, претендует на результаты, сравнимые с ПРОБУЖДЕНИЕМ СИЛЫ, нежели ИЗГОЕМ-ОДИН. Два года назад седьмой эпизод саги освоил рекордные на тот момент 810 млн рублей на территории России, тогда как прошлогодний спинофф – уже 324 млн рублей. В отношении новинки уже не будут работать факторы ностальгии и возвращения на большой экран легендарной франшизы, что сыграло на пользу релизу 2015-го. По уровню предварительных продаж на российском рынке ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ превосходят все релизы нынешнего года, включая ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ и ФОРСАЖ 8, однако почти в два раза уступают цифрам ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ. Так или иначе, у релиза мощнейшая рекламная кампания, в том числе посредством кросс-промо, большая армия фанатов, узнаваемый бренд и отсутствие конкуренции, благодаря чему ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ претендует на самый высокий результат.

Среди остальных новинок уикенда больше всего шансов отличиться есть у российской комедии НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (СР). У фильма заметная рекламная кампания на телевидении и более выгодная роспись в кинотеатрах.

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13.12.2017 Автор: Андрей Белый