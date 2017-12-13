Прогноз кассовых сборов на 14–17 декабря 2017 года

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
|WDSSPR
|1200
|600 000 000
|10 145 418
|500 000
|-
|2
|ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
|CP
|1000
|50 000 000
|845 451
|50 000
|-66
|3
|ТАЙНА КОКО
|WDSSPR
|1000
|38 000 000
|642 543
|38 000
|-50
|4
|СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
|UPI
|800
|35 000 000
|591 816
|43 750
|-58
|5
|ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2
|VLG
|840
|27 000 000
|456 544
|32 143
|-55
|6
|НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
|CP
|800
|25 000 000
|422 726
|31 250
|-
|7
|ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
|EXP
|600
|15 000 000
|253 635
|25 000
|-
|8
|САНТА И КОМПАНИЯ
|MG
|600
|13 000 000
|219 817
|21 667
|-
|9
|ВИКТОРИЯ И АБДУЛ
|UPI
|250
|7 000 000
|118 363
|28 000
|-
|10
|УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
|FOX
|200
|6 500 000
|109 909
|32 500
|-69
|816 500 000
|13 806 223
Предстоящий уикенд должен прервать негативный тренд снижения кассовых сборов в российском прокате. Более того, главная новинка недели – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR) – может собрать больше, чем все фильмы за прошлый уикенд.
Новая часть космической франшизы, безусловно, претендует на результаты, сравнимые с ПРОБУЖДЕНИЕМ СИЛЫ, нежели ИЗГОЕМ-ОДИН. Два года назад седьмой эпизод саги освоил рекордные на тот момент 810 млн рублей на территории России, тогда как прошлогодний спинофф – уже 324 млн рублей. В отношении новинки уже не будут работать факторы ностальгии и возвращения на большой экран легендарной франшизы, что сыграло на пользу релизу 2015-го. По уровню предварительных продаж на российском рынке ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ превосходят все релизы нынешнего года, включая ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ и ФОРСАЖ 8, однако почти в два раза уступают цифрам ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ. Так или иначе, у релиза мощнейшая рекламная кампания, в том числе посредством кросс-промо, большая армия фанатов, узнаваемый бренд и отсутствие конкуренции, благодаря чему ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ претендует на самый высокий результат.
Среди остальных новинок уикенда больше всего шансов отличиться есть у российской комедии НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (СР). У фильма заметная рекламная кампания на телевидении и более выгодная роспись в кинотеатрах.
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13.12.2017 Автор: Андрей Белый