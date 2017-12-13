Прогноз кассовых сборов на 14–17 декабря 2017 года


«Звездные войны» покоряют прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ WDSSPR 1200 600 000 000 10 145 418 500 000 -
2 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ CP 1000 50 000 000 845 451 50 000 -66
3 ТАЙНА КОКО WDSSPR 1000 38 000 000 642 543 38 000 -50
4 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ UPI 800 35 000 000 591 816 43 750 -58
5 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 VLG 840 27 000 000 456 544 32 143 -55
6 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ CP 800 25 000 000 422 726 31 250 -
7 ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК EXP 600 15 000 000 253 635 25 000 -
8 САНТА И КОМПАНИЯ MG 600 13 000 000 219 817 21 667 -
9 ВИКТОРИЯ И АБДУЛ UPI 250 7 000 000 118 363 28 000 -
10 УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ FOX 200 6 500 000 109 909 32 500 -69
  816 500 000 13 806 223  

Предстоящий уикенд должен прервать негативный тренд снижения кассовых сборов в российском прокате. Более того, главная новинка недели – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR) – может собрать больше, чем все фильмы за прошлый уикенд.

Новая часть космической франшизы, безусловно, претендует на результаты, сравнимые с ПРОБУЖДЕНИЕМ СИЛЫ, нежели ИЗГОЕМ-ОДИН. Два года назад седьмой эпизод саги освоил рекордные на тот момент 810 млн рублей на территории России, тогда как прошлогодний спинофф – уже 324 млн рублей. В отношении новинки уже не будут работать факторы ностальгии и возвращения на большой экран легендарной франшизы, что сыграло на пользу релизу 2015-го. По уровню предварительных продаж на российском рынке ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ превосходят все релизы нынешнего года, включая ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ и ФОРСАЖ 8, однако почти в два раза уступают цифрам ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ. Так или иначе, у релиза мощнейшая рекламная кампания, в том числе посредством кросс-промо, большая армия фанатов, узнаваемый бренд и отсутствие конкуренции, благодаря чему ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ претендует на самый высокий результат.

Среди остальных новинок уикенда больше всего шансов отличиться есть у российской комедии НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (СР). У фильма заметная рекламная кампания на телевидении и более выгодная роспись в кинотеатрах.

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13.12.2017 Автор: Андрей Белый

Сборы

07—10.12
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
CP
148 377 346
1498
489 548 421
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
UPI
92 666 703
930
92 666 703
ТАЙНА КОКО
WDSSPR
85 808 538
1408
470 971 365
ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2
VLG
66 414 492
923
66 414 492
ИНОСТРАНЕЦ
PRD
25 366 714
802
93 606 806
УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ
FOX
21 901 961
380
916 206 249
ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2
CPP
18 415 794
525
185 974 539
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