Сергей Щербинин: «Что может быть масштабнее бренда со словом World в названии?»

Пока кинопрокат замер в ожидании прекращения режима самоизоляции и открытия кинотеатров, на рынке появляется новый дистрибьютор. Изначально даже два, но после конфликтной встречи игрока со стороны рынка все заявленные релизы двух компаний перешли под единый бренд World Pictures. БК поговорил с его учредителем и генеральным директором Сергеем Щербининым.

В нынешних условиях заявить новую компанию – смелое решение. Почему сейчас?

Я бы хотел сразу сказать, что на этом рынке мы не новички. С 2014-го по 2017 год я был совладельцем компании «Экспонента Плюс», затем был партнером Юлии Муравовой, пока наши пути не разошлись. Сейчас я представляю на рынке компанию World Pictures, которая будет заниматься выпуском разножанрового кино с высоким коммерческим потенциалом. Идея создать крупный бренд не случайна. Когда в маркетинговых материалах видишь заставки крупных голливудских студий с многолетней историей, даже если в России их фильм выпускает независимый дистрибьютор, это придает проекту вес, значимость, масштабность и мотивирует зрителей на поход в кинотеатры. А что может быть масштабнее бренда со словом World в названии? (Смеется.) Для меня это новый этап в развитии бизнеса на рынке кинопроката, в том числе и международного. World Pictures закупает проекты для СНГ, Украины и стран Балтии, но мы не исключаем, что в скором времени можем выйти на рынок Восточной Европы.

Какова ваша закупочная стратегия? На Кинорынках появляется все меньше крупных независимых проектов, а те, что есть, чаще всего стόят запредельные суммы.

За последние пять лет у меня сформировалась положительная репутация на международном рынке и кредит доверия за счет стабильной работы, а также высоких результатов в течение всего этого периода. На Кинорынке в Берлине мы очень хорошо представили иностранным партнерам World Pictures и сразу купили большой пакет проектов. Что касается современного положения в индустрии, то, на мой взгляд, ничего не меняется: на международном рынке всегда была и будет высокая конкурентная борьба за хорошие проекты. Но важным для меня принципом работы всегда являлось высокое качество креативов. Мы изучили свою аудиторию и научились делать для нее такие маркетинговые материалы, которые позволяют привлечь ее в кинотеатры и повысить потенциал проектов в разы. Я понимаю, как этот метод работает, и намерен активно использовать его в компании World Pictures. В целом для работы любой компании очень важно понимание внутри и слаженная работа коллектива, тем более в такой жесткой конкурентной среде, как рынок независимой дистрибуции.

Вам уже удалось собрать свою «команду мечты»?

Да, мне удалось собрать очень крепкую команду, настроенную на результат так же, как я. Часть этой команды сформирована из хорошо известных на рынке людей, часть – новые лица. В любом случае это заряженная команда, сильная, профессиональная и быстрая. Я бы хотел объявить всю свою команду после того, как мы вплотную приступим к активной работе после снятия карантинных мер. Но, в частности, могу сказать, что к нам недавно присоединился Антон Фадеев – на мой взгляд, один из лучших специалистов по продаже нетеатральных прав на рынке. Мы очень рады, что он с нами. Когда мы с ним договаривались о совместной работе, он сказал: «Сергей, вы выходите в самый разгар кризиса, и я хочу быть в вашей команде». Меня это очень впечатлило, и мы с ним сразу нашли общее понимание.

Есть ли у вас за плечами уже какие-то ошибки, которые вы не хотели бы повторить?

На мой взгляд, есть две важные вещи, которые нужно учитывать. Первое – если у вас такой рискованный, сложный и тонкий бизнес, как деятельность независимого кинопрокатчика, вам обязательно нужно если не все, то многое делать самому. То есть ни в коем случае нельзя только набирать команду профессионалов, поручать им выполнение задач, а самому в это не вникать. Мне кажется, это такая распространенная в любом бизнесе ошибка. Если хотите добиться существенных и неслучайных результатов, вы обязательно должны пройти все это сами. Вы не можете просто нанять директора по маркетингу или букингу и переложить всю ответственность на них. Вы должны в этом разобраться сами. После того, как сам все это проходишь, ты понимаешь, как выстроить действительно эффективный и гибкий бизнес. А второе правило – нельзя сдаваться и нужно учиться на ошибках. Безусловно, где-то мы можем продумать наши ходы и спланировать результат, но этот бизнес настолько тонкий и часто непредсказуемый, что до конца это сделать невозможно. Ни в коем случае нельзя падать духом. Если ты споткнулся, нужно вставать, анализировать каждый промах и учиться на ошибках.

На какие проекты в пакете вы делаете особые ставки?

Мы довольны тем разножанровым пакетом, который приобрели в Берлине. Мы заявили не все проекты, а только пять фильмов, и в ближайшее время расскажем еще о нескольких. Среди заявленных два хоррора. ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ от продюсеров ВИСЕЛИЦЫ, которая на российском рынке собрала 95 миллионов рублей, – очень качественное и по-мейджорски сделанное кино, что сразу видно по его трейлеру. Фильм ЛОВЕЦ СНОВ вызывает ассоциации с одноименным проектом 2003 года по роману Стивена Кинга. Когда мы рассматривали картины к приобретению, то исследовали референсы и поняли, что темы снов и темы зеркал, запертых там призраков и демонов востребованы аудиторией и с завидной регулярностью собирают высокую кассу. Актуальность этого подтверждает то, что готовится к выпуску большой проект КЭНДИМЕН на очень похожую тему. Комедия ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА, один из самых кассовых корейских фильмов, собрала в мировом прокате 120 миллионов долларов – это феноменальный для Кореи результат. С одной стороны, мы купили этот фильм на волне успеха ПАРАЗИТОВ, а с другой стороны, увидели в нем высококачественный голливудский юмор и опять-таки связь с ПАРАЗИТАМИ, поскольку характер и типажи персонажей очень напоминают героев триумфатора последнего «Оскара». К Хэллоуину в этом году мы выпустим большой и качественный мультфильм СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ с высоким уровнем анимации, насыщенной картинкой и превосходным юмором. Это самый крупный анимационный релиз StudioCanal, который продавался в Берлине, семейное кино не только для маленьких детей, но и для аудитории постарше, что существенно увеличивает его сборы. Жемчужина, если не бриллиант нашего пакета – фильм СУПЕРНОВА. Это драма с трогательным, пронзительным сюжетом и звездами – Колином Фертом и Стэнли Туччи. Фильм может быть одним из претендентов на «Оскар» следующего года. По сюжету и по уровню актерской игры он вполне этого достоин. Предполагаемая роспись и сборы заявленных хорроров идут по верхней планке для независимых релизов.

Как вы планируете достичь этого?

Я вижу в этих фильмах потенциал, вижу, что мы можем их очень профессионально и выгодно представить российской аудитории. Мы научились делать фактически мейджорские трейлеры. Эту методику мы используем в работе World Pictures. Нам понятно, как выпускать и продавать кино зрителю, как увеличивать кассовый потенциал за счет имеющихся к фильму материалов. У нас есть весь инструментарий и опыт для того, чтобы выступать на рынке на высоком уровне.

Хорроры, анимация, недорогие комедии – стандартный «джентльменский набор» для пакета любого независимого дистрибьютора. Планируете ли вы каким-то образом отличаться от конкурентов в своей нише?

Пакеты кажутся похожими только на первый взгляд. За последние пять лет у меня сформировался очень большой опыт выбора фильмов и их оценки. Все проекты прокатчиков различаются по кассовому потенциалу. Естественно, каждый дистрибьютор по-разному оценивает потенциал своих картин и видит, каким способом он будет его увеличивать. Несмотря на то, что у всех независимых прокатчиков фильмы в пакете почти идентичны по жанрам, тем не менее уже сейчас можно определить, какие проекты в рамках одного жанра соберут, грубо говоря, 10 миллионов и не более, или те фильмы, чей бокс-офис можно увеличить в разы, до 50–100 миллионов. Насколько прокатчик сможет нарастить кассовый потенциал и довести upside проекта до его предельного уровня, зависит не столько от бюджета, сколько от профессионализма дистрибьютора: сможет ли он правильно позиционировать фильм, выберет ли верную дату, грамотно ли подготовит материалы по нему. На мой взгляд, вполне нормально, что на рынке существуют и будут существовать прокатчики с похожими пакетами. Нужно всегда иметь в виду, что в некоторых из них прячутся спящие хиты. В любом случае голосует зритель.

В прошлом году было много разговоров о том, что конкуренция среди независимых игроков стала слишком высока – их много, они выпускают большое количество фильмов. Что вы думаете по этому поводу? Как оцениваете конкуренцию?

Дистрибьюторская деятельность – очень азартное занятие, сродни интеллектуальному казино. В кинопрокате вы можете очень много выиграть или очень много проиграть, поэтому это страшно привлекательная сфера. Нет ничего удивительного, что на рынке появляется масса новых игроков. При этом меня эта игра всегда немного настораживала. Мы всегда старались не играть, а воспринимать кинодистрибуцию как интеллектуальный процесс. И продолжаем это делать. Поскольку это очень сложный и тонкий процесс, и на сто процентов предугадать его коммерческий успех невозможно, мы постоянно изучаем инструментарий в этой игре, что увеличивает наши шансы на победу.

Сейчас, когда кинопрокат замер, чем занимаются ваши компании?

Компании активно работают. Наши сотрудники заканчивают свой рабочий день поздно вечером, потому что мы готовим к выпуску свои текущие проекты, анализируем и прогнозируем тенденции рынка, выстраиваем стратегии в это непростое время. Подчеркиваю, мы не новички и понимаем, как работать, нам не нужно несколько лет для того, чтобы адаптироваться к рынку, мы можем уже сейчас показывать достаточно высокий результат.

То есть как только прокат заработает, вы готовы выпускать фильмы?

Да, мы готовы выпустить свои релизы. Вообще в следующие после начала проката три-четыре месяца мы планируем выпустить порядка шести фильмов с достаточно высоким коммерческим потенциалом, раскачать зрителя и поддержать кинотеатры.

Вот вы сказали, что купили фильмы в Берлине. Как вы планируете выстраивать деятельность компании в отсутствие остальных Кинорынков в этом году, которые должны были состояться, но не состоялись?

Каннский Кинорынок скоро будет проводиться онлайн. Это пока никому не известный и непонятный формат. Наверное, это не очень удобная форма, потому что на Кинорынках обычно проводится очень много встреч, многие проекты покупаются исключительно по результатам встреч и переговоров. В этом онлайн-формате как раз будет не хватать личного общения. Тем не менее проекты и в такой форме можно покупать. Другое дело, что весь мир находится в состоянии кризиса. Заморожены многие проекты на стадии продакшна и постпродакшна. Как скоро они будут подготовлены, мы пока не знаем. Непонятно, как выживут в этих условиях продюсеры, инвесторы и сейлз-агенты. К тому же, на мой взгляд, на российском рынке ситуация сложнее, чем на международном. За рубежом существует дисциплина платежей. То есть вы выпустили фильм в прокат и знаете, что получите за него деньги и вовремя, а на российском рынке ситуация осложнена тем, что сейчас деньги заморожены в кинотеатрах, и дистрибьюторы не могут закупать и выпускать кино в прежних масштабах. Особенно это касается независимых прокатчиков. В ближайшие полгода-год после открытия кинотеатров у всех них будет существенная проблема с недостатком оборотных средств. В этой сложной ситуации, на мой взгляд, выживут те, у кого есть подушка безопасности, и те, кто сможет перестроить свою деятельность в уже изменившихся реалиях. Также необходимо искать компромиссное решение между дистрибьюторами и кинотеатрами, поскольку при отсутствии регулярных платежей со стороны кинотеатров независимые дистрибьюторы просто перестанут закупать кино, а их доля в прокате все же достаточно существенная – вспомним хотя бы недавних ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. Наша стратегия на данный момент – это качество и коммерческий потенциал фильмов, а не их количество.

Рассматриваете ли вы возможность продажи проектов на онлайн-платформы, которые оказались среди редких компаний, сохранивших рынок сбыта?

Мы рассматриваем такую возможность. Обороты онлайн-платформ повысились, но это недостаточно сильно влияет на их закупочные цены. Более того, всем онлайн-платформам интересны в первую очередь проекты, выходящие в кинотеатральный прокат, потому что за счет него идет большая рекламная поддержка, в том числе последующих VOD-релизов. Поскольку сейчас рынок замер, все ждут открытия кинотеатров и реалистичных дат релизов, а уже после этого, наверное, будут активнее принимать решения о продажах на онлайн-платформы.

Как, на ваш взгляд, пандемия коронавируса в целом повлияет на кинопрокат? Кто-то ожидает глобальных изменений, кто-то считает, что глубоких изменений не произойдет и все будет как раньше, чего ожидаете вы?

Это кризисная ситуация, в которой выживут сильнейшие. Тяжелее всего будет тем, кто не чувствовал себя уверенно на рынке, и тем, у кого нет финансовой подушки безопасности. Думаю, это коснется ряда независимых компаний, которые либо потеряют свои позиции на рынке, либо уйдут вообще. Что касается остальных, то каких-то глобальных изменений я не вижу. На мой взгляд, очень сложным будет первый год проката после того, как стихнет эпидемия и откроются кинотеатры. Затем все, безусловно, войдет в свое русло. Опять-таки, первый год покажет, насколько у вас эффективная стратегия, насколько жизнеспособна команда и насколько профессионально вы работаете. На рынке останутся крупные игроки и профессионалы. В любом случае, чтобы выжить в этом бизнесе, нужно очень любить его, любить кино и кинопрокат, верить в себя и свои силы, двигаться вперед и не сдаваться.

18.05.2020 Автор: Рая Башинская