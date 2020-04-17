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«Экспонента» опровергла связь с новыми компаниями World Pictures и Exponenta Horror

Юлия Муравова выразила официальную позицию компании по этому вопросу

Компания «Экспонента» отреагировала на опубликованную сегодня информацию о появлении на рынке двух кинопрокатных структур, основанных ее бывшим операционным директором Сергеем Щербининым. Основатель, владелец и генеральный директор ГК «Экспонента Фильм» Юлия Муравова опровергла часть информации, указанной в презентации новых компаний.  

«Сообщаем, что бывший операционный директор ООО «Экспонента Плюс» (бренд «Экспонента Фильм») Сергей Щербинин, уволенный в октябре 2019 года, в настоящее время не имеет никакого отношения к группе компаний «Экспонента», и, следовательно, информация о том, что он является «управляющим партнером» не соответствует действительности», − говорится в заявлении компании.

«Экспонента» также уточнила, что информация о том, что компании, созданные господином Щербининым, входят в ГК «Экспонента», работающей на рынке с 2012 года, является ложной.

«Группа компаний «Экспонента» желает Сергею творческих успехов в непростом кинопрокатном бизнесе и выражает надежду, что этих успехов он сможет достичь и без дальнейшей эксплуатации доброго имени группы наших компании, введения в заблуждение и злоупотребления доверием наших уважаемых партнеров», − заявила БК Юлия Муравова.

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17.04.2020 Автор: Артур Чачелов, Никита Никитин

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