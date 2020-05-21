«Экспонента» провела интерактивный эфир с обсуждением кризиса кинопроката

В среду, 20 мая, независимая дистрибуционная компания «Экспонента» провела интерактивный эфир, посвященный положению, сложившемуся в кинопрокате в связи с коронавирусным кризисом. Эфир под названием «Антикризис по Экспоненте» провели генеральный директор компании Юлия Муравова и директор по кинопрокату Анастасия Старченкова.

Участие в обсуждении приняли представители российских кинотеатров. Целью эфира стало обсуждение конкретных идей и шагов по совместному преодолению кризиса. Участники порассуждали о том, как не потерять зрителя, пока кинотеатры закрыты, чем и как работать, когда кинотеатры откроются и какие новые вызовы ждут отрасль и как их преодолевать.

По итогам эфира «Экспонента» выступила с предложением проводить такие обсуждения на регулярной основе. О том, когда состоятся следующие онлайн-обсуждения будет сообщено дополнительно.

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21.05.2020 Автор: БК

Источник: Экспонента