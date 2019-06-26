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Виктория Репникова пришла в компанию «Экспонента Фильм»

Она назначена руководителем отдела маркетинга

В кинопрокатной компании «Экспонента Фильм» пополнение кадрового состава. Руководителем отдела маркетинга назначена Виктория Репникова. 

«Несколько лет я наблюдала за развитием «Экспоненты», за успехами компании, стремительным ростом фильмов к выпуску, − комментирует свое назначение Виктория. − Я благодарна генеральному директору Юлии Муравовой за веру в меня, предоставленную возможность применить накопленный опыт, как студийный, так и опыт по выпуску российских картин. Впереди нас ждет экшн-драма КУРСК, комедия Анны Пармас ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!, анимация PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ − высококачественный контент, и я горда быть частью команды «Экспоненты».

Виктория Репникова имеет большой опыт работы в маркетинге и дистрибуции кино. В разное время она работала в Universal Pictures International Russia, возглавляла отдел маркетинга All Media Content & Licensing Company и A-Company Distribution Russia, а также занималась спецпроектами в Bazelevs Production Тимура Бекмамбетова. Репникова работала с разножанровым кино и выпустила огромное количество успешных релизов, среди них, например, новогодняя комедия ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ.

«Мы очень рады приходу Виктории к нам, − говорит Юлия Муравова, генеральный директор компании «Экспонента». − Это еще один мощный шаг на пути к усилению команды и компании, в целом». 

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26.06.2019 Автор: Артур Чачелов

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