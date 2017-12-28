Касса четверга: «Движение вверх» снова не заметило конкурентов

Лидерство в российком кинопрокате уже одиннадцать дней подряд сохраняет за собой картина ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР), которая и в минувший день практически не заметила конкурентов. С результатом в 44,8 млн рублей фильм принес кинотеатрам более 46% от всех сборов за день. За весь уикенд бокс-офис может составить 400 млн рублей. С большим запасом это будет новый рекорд сборов для третьего уикенда. Релиз ЦПШ ограничится лишь 35-38% падения, тогда как, например, АВАТАР в первый постпраздничный уикенд потерял 41% сборов.

Сейчас на счету фильма 1,53 млрд рублей без учета стран СНГ, и уже в субботу ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ станет самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката, обойдя по этому показателю ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ (1,67 млрд рублей).

Среди новинок нынешнего уикенда лидером стала комедия КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? (САО), в активе которой 9,3 млн рублей. За весь уикенд сумма сборов фильма может составить около 60 млн рублей.

Весьма удачно стартовали оба хоррора на дате: БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (EXP) освоил 4,4 млн рублей, тогда как СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА (CP) завершил вчерашний день с 2,8 млн рублей. Впрочем, у ужастиков в это время года обычно низкие множители, что может даже усугубиться началом превью-показов четвертой части АСТРАЛА. Таким образом релиз «Экспоненты» претендует на 19-21 млн рублей за уикенд, а проект ЦПШ – на 12-13 млн рублей.

Чуть больше 4 млн рублей за четверг собрала драма БОЛЬШАЯ ИГРА (CPF). Выходные фильм должен провести лучше хорроров, поэтому от него можно ожидать около 27-29 млн рублей за первые четыре дня проката.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНАСТАСИЯ АЛТАБАЕВА

Заместитель директора по связям с общественностью сети «РоликС»: к/т «РоликС» (5 залов на 1580 мест), Екатеринбург, к/ц «РоликС» (4 зала на 569 мест), Пенза

Вчера у нас вышли КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА, сегодня в формате превью – АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. Пока на первом месте остается ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором месте – ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН, на третьем – ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА. Новинки расположились на четвертом и пятом местах, стартовали фильмы слабовато, но о результате можно будет судить уже после выходных. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ работает отлично до сих пор. Думаю, многие идут по второму разу, потому что картина очень достойная и хорошая, а кто-то не успел посмотреть ленту на новогодних праздниках. Роспись после каникул мы увеличили по сравнению с планом. Будем работать фильмом еще недели две точно. До 25 января ДВИЖЕНИЕ точно поработает, а там стартует БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, которым наши зрители очень интересуются. Что касается других новогодних релизов, ЕЛКИ НОВЫЕ у нас уже закончились, ДЖУМАНДЖИ хорошо собирали на праздниках, но сейчас не очень. На выходных делаем ставки на ДВИЖЕНИЕ. Среди молодежи все равно будет пользоваться спросом КТО НАШ ПАПА – это хорошая комедия от «Каро». И не знаю, как в Екатеринбурге, но в пензенском кинотеатре точно будет хорошо идти АСТРАЛ, там у нас очень любят ужастики.

КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА

Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

У нас следующие премьеры: в четверг – БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА, в пятницу – превью АСТРАЛА 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. Тройка лидеров четверга выглядит следующим образом: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. Как видите, ни одна из новинок в лидерах не оказалась, стартовали фильмы слабо, соответственно, ожидания от них невысокие. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ работает прекрасно, продолжаются аншлаги. В выходные и в будние дни у нас стоит по 12 сеансов картины, залы прекрасно наполняются. Мы планируем работать фильмом и дальше, поскольку у него отличная динамика и гости приходят по второму разу. ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН работает средне, не плохо. Хотя мне очень понравился фильм, желаю ему больше зрителей. ЕЛКИ НОВЫЕ уже слабо идут.

ИГОРЬ ИВАНОВ

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва

У нас стартовали КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЛЬШАЯ ИГРА, СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА, плюс у нас уже работает превью ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ с 8-го числа и с 7-го – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ. По кассовым сборам на первом месте, естественно, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором – БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ и на третьем – КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? Лучшая наработка на сеанс у ДВИЖЕНИЯ, естественно, на втором месте – БОЛЬШАЯ ИГРА и на третьем – БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ. Продолжают в принципе вечером неплохо работать ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, ФЕРДИНАНД, ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. Очень сдал свои позиции ДЖУМАНДЖИ. СЛАМБЕР вообще никак не пошел, из всех сеансов состоялся только один, на котором было четыре человека. На выходные надеемся снова на ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, потому что на картину подтягиваются пенсионеры, поэтому дневные сеансы идут отлично. После праздников мы увеличили число сеансов с 6 до 9, потому что спрос на фильм стабильный, молодежь тоже идет. Мы будем работать картиной до тех пор, пока будет спрос. Минимальная роспись была на уровне пяти недель. Сейчас вот отработали две недели и видно, что потенциал у ДВИЖЕНИЯ большой. Еще может школы подтянутся. Думаю, это тот фильм, который подтянет разные категории зрителей: сначала шли те, кто на Новый год обычно ходит, потом пенсионеры, а дальше, возможно, придут те, кто приходит на 4-5-й неделе проката, люди около 40-50 лет.

ИВАН КОЗЛОВ

Менеджер по рекламе к/т «Чарли» (2 зала на 450 мест), Братск

У нас вчера стартовала только картина КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?, с сегодняшнего дня вышел АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ в превью-формате. Такие комедии, как нынешняя новинка, у нас обычно идут средне, так что и сейчас результат не удивил. Тройка лидеров по итогам четверга: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН. ДВИЖЕНИЕ работает очень хорошо, отлично просто, зритель на картину идет до сих пор, роспись с Нового года мы не меняли. Как минимум еще одну неделю фильм поработает, а там видно будет, будем держать, пока идут люди – думаю, до начала февраля. Из новогодних релизов хорошо еще работают ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ЕЛКИ НОВЫЕ, ЧУДО-ЮДО плохо идет. На выходных делаем ставки только на ДВИЖЕНИЕ и АСТРАЛ.

ВИКТОРИЯ ТАРАКИНА

Заместитель директора по репертуару и рекламе к/т «Русь» (2 зала на 628), Железногорск

В нашем кинотеатре накануне стартовали КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? и СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА, с сегодняшнего дня начинается превью АСТРАЛА 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ (интерес зрителей есть). На первом месте по итогам четверга по-прежнему ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, интерес наших зрителей к картине не падает, люди приходят и не первый раз смотреть ленту. Второе место у СЛАМБЕРА и третье – у КТО НАШ ПАПА. ДВИЖЕНИЕ сейчас, конечно же, оставляем работать немного меньшим форматом, нежели на Новый год, все же основная часть аудитории фильм посмотрела. Но в целом ставки на этот проект по-прежнему высоки, «сарафан» отличный, вышли в кино даже те, кто не ходил много лет, поэтому дальнейшее ДВИЖЕНИЕ только ВВЕРХ. Планируем катать фильм не менее четырех недель, затем будем смотреть на сборы. Новогодние релизы уже отработали, еще раз повторюсь, собирает людей только ДВИЖЕНИЕ. На выходных надеемся на лучшее, ждем сборы и от превью АСТРАЛА 4, но большие ставки на него не делаем.

Предварительные сборы за четверг 11.01.2018 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.87 руб.

* Rentrak

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