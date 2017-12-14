Касса четверга: «Джуманджи» собирает 36 млн рублей

Новым лидером российского кинопроката стала картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR), которая за четверг собрала 36 млн рублей на территории России. К концу выходных фильм сохранит первую строчку чарта и освоит около 250–270 млн рублей. Кассовые сборы могут быть и выше, если подтянется семейная аудитория, хотя конкуренция за этот зрительский сегмент на выходных будет очень серьезной.

В частности, на внимание семей также претендуют ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX). Новая часть франшизы собрала 22,6 млн рублей, практически повторив результат прошлогодней картины (23,1 млн рублей). Скорее всего, и за весь уикенд цифры будут примерно одинаковыми – 170–175 млн рублей.

ФЕРДИНАНД (FOX) расположился на четвертой строчке с кассой в 9,3 млн рублей. За первые четыре дня проката бокс-офис мультфильма может увеличиться до 150–170 млн рублей.

Довольно серьезно потеряли в сборах ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). По сравнению с первым днем проката картина лишилась 86% кассы. За весь уикенд падение будет гораздо мягче, но все равно ощутимым – 73–75%.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.

ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ ЛУКАШЕВИЧ

Начальник отдела репертуарного программирования сети «Гранд Синема» (8 к/т) Москва, Екатеринбург, Оренбург, Ижевск, Казань

В этот четверг в нашем кинотеатре стартовали ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД. Они же и составляют тройку лидеров: сначала идет фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, затем – ЕЛКИ НОВЫЕ, и на третьем месте – ФЕРДИНАНД. Все в целом ожидаемо. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ приходят подростки, молодежь, они его давно ждали. На ЕЛКАХ публика очень разная, отзывы двоякие: кому-то понравилось, кто-то не смог досмотреть до конца. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, конечно, сейчас идут крайне слабо, хотя стартовали они лучше, чем ИЗГОЙ-ОДИН. Но в этом декабре вообще какие-то низкие сборы, поэтому мы были рады и этому. У нас до сих пор неплохо работает ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, дорабатывают ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2, СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ собирает слабо, но мы от него ничего особенного и не ждали. На выходных очень надеемся, конечно, на мультик ФЕРДИНАНД, а также, что ДЖУМАНДЖИ продолжит набирать обороты.

СВЕТЛАНА БУДНИК

Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Наверное, как и у всех, на этой неделе три основные новинки – ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ФЕРДИНАНД. В разных кинотеатрах тройка лидеров распределилась по-разному, первое место делят ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ЕЛКИ НОВЫЕ, а затем идет ФЕРДИНАНД. Но есть и исключения: например, в кинотеатре «Марс» в Рязанской области лидирует ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, они активно работают со школами. Для ФЕРДИНАНДА четверг – совершенно не показатель, нужно ждать выходных. По аудитории я не могу сказать, так как удаленно расписываю кинотеатры. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, конечно, упали по сравнению с новинками, но в целом они показали себя достаточно неплохо, мы еще надеемся на второй уикенд. В двух кинотеатрах еще показывают фильм ВИКТОРИЯ И АБДУЛ, у него есть своя аудитория. Также идет СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ – это рабочий релиз, он еще продержится. Может, в конце недели сработает САНТА И КОМПАНИЯ. В этот уикенд ставим на все новинки, на ЕЛКИ зрители придут за новогодним настроением, по ДЖУМАНДЖИ уже есть положительные отзывы, а ФЕРДИНАНДА будут смотреть с детьми.

КОНСТАНТИН КРАСКОВ

Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск; к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала, 130 мест), Санкт-Петербург

Вчера в нашем кинотеатре вышли в прокат фильмы ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД и ВЕЧЕРИНКА. Лучше всего стартовал ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, за ним – ЕЛКИ, и, наконец, ФЕРДИНАНД. У всех новинок старт довольно средний. ДЖУМАНДЖИ, понятно, больше привлекает молодежь, а на ЕЛКИ приходят зрители разных возрастов, даже семьями. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ и так шли неважно, а на второй неделе совсем сдулись. С прошлых недель у нас работает даже ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, сборы совсем небольшие у него, но это сборы. ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ тоже пока держится. К выходным должна подойти основная аудитория ЕЛОК. Что касается мультфильма ФЕРДИНАНД, он проявит свой потенциал в субботу-воскресенье, а пока недооценен. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ в выходные тоже ждем зрителей, возможно, более старшую публику, которая видела старый фильм и захочет посмотреть ремейк.

ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА

Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза

21 декабря у нас вышло только три новинки – ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД. Как мы и ожидали, лидером стал фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, второе место занимает российская комедия ЕЛКИ НОВЫЕ, а на третьем месте – ФЕРДИНАНД. ЕЛКИ НОВЫЕ, конечно, больше для семейного просмотра. У нас уже начались новогодние мероприятия в торговом центре, поэтому фильм очень в тему. По ЕЛКАМ мы еще будем работать со школами. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ аудиторию мы не прорабатывали, как с ЕЛКАМИ. Все-таки здесь влияет рейтинг 16+, приходит молодежь от 16 до 25. ФЕРДИНАНД уже показывает себя неплохо, но должен раскрыться на выходных, все-таки не у всех есть время сходить с детьми в кино в будний день. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ на второй неделе держатся плохо. Еще в день релиза стало ясно, что они неудачные, предыдущая часть в прошлом году собрала у нас в премьерный день больше. Может быть, в выходные будет получше, но сейчас очень слабо, наполняемость зала – 20 процентов. ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ идет до сих пор, показывает неплохой результат на фоне остальных. ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 радуют на поздних сеансах. Фильм СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ тоже до сих пор работает, у него хороший «сарафан». Выходные, естественно, ждем удачные. Судя по росписи, все три новинки на уикенде будут примерно на одном уровне.

ИГОРЬ ИВАНОВ

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва

Вчера у нас стартовало пять фильмов: ФЕРДИНАНД, НОВИЗНА, ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ВЕЧЕРИНКА. Лидером стала картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, причем это кино в формате 3D идет лучше, чем в 2D, хотя на стандартный формат сеансов больше. На втором месте – ЕЛКИ НОВЫЕ, а на третьем с большим отставанием – ФЕРДИНАНД. Обо всех новинках пока только положительные отзывы, но о ЕЛКАХ, правда, некоторые сказали: «Ну сколько уже можно!» Для ДЖУМАНДЖИ ограничение 16+, конечно, кощунство. Подростки до 16 лет все равно приходят с родителями. ФЕРДИНАНД больше для самых маленьких, в отличие от ТАЙНЫ КОКО, которая была 12+. До выхода ФЕРДИНАНДА мы до последнего держали на выходных ФИКСИКОВ, потому что для малышей ничего не было. НОВИЗНУ и ВЕЧЕРИНКУ мы взяли по одному сеансу для более искушенной аудитории. С прошлых недель у нас работают ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, но они идут плохо, а также остается ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. На выходных наибольшая ставка, конечно, на ФЕРДИНАНДА – он стоит у нас даже на вечерних сеансах.

Предварительные сборы за четверг 21.12.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

21.12.2017 Изменение Общая

касса на

21.12.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Jumanji WDSSPR 1 - 1176 36 000 000

$613 079 - 36 000 000

$613 079 250 000 000

$4 257 493 2 ЕЛКИ НОВЫЕ

BZL / FOX 1 - 1399 22 610 826

$385 062 - 22 610 826

$385 062 175 000 000

$2 980 245 3 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ

Star Wars: The Last Jedi WDSSPR 2 - 1214 13 200 000

$224 796 -85,8% 555 800 000

$9 398 039 120 000 000

$2 043 597 4 ФЕРДИНАНД

Ferdinand FOX 1 - 1247 9 329 014

$158 873 - 9 329 014

$158 873 160 000 000

$2 724 796 5 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ

CP 4 - 467 1 200 000

$20 436 -75,5% 580 900 000

$9 958 855 - 6 СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ

Happy Death Day UPI 3 - 385 865 174

$14 734 -81,0% 156 016 130

$2 647 482 - 7 ВИКТОРИЯ И АБДУЛ

Victoria and Abdul UPI 2 - 260 562 231

$9 575 -64,1% 17 916 294

$302 947 - 8 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

CP 2 - 857 495 000

$8 430 -84,5% 43 500 000

$735 543 - 9 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2

A Bad Moms Christmas VLG 3 - 243 455 103

$7 750 -87,6% 117 400 088

$1 992 196 - 10 НОВИЗНА

Newness CPRG 1 - 119 375 000

$6 386 - 375 000

$6 386 - 11 ТАЙНА КОКО

Coco WDSSPR 5 - 155 270 000

$4 598 -83,1% 471 700 000

$7 993 560 - ИТОГО TOP-11: 85 362 348

$1 453 718

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.72 руб.

* Rentrak

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