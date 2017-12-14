Касса четверга: «Джуманджи» собирает 36 млн рублей

Новым лидером российского кинопроката стала картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (WDSSPR), которая за четверг собрала 36 млн рублей на территории России. К концу выходных фильм сохранит первую строчку чарта и освоит около 250–270 млн рублей. Кассовые сборы могут быть и выше, если подтянется семейная аудитория, хотя конкуренция за этот зрительский сегмент на выходных будет очень серьезной.
В частности, на внимание семей также претендуют ЕЛКИ НОВЫЕ (BZL/FOX). Новая часть франшизы собрала 22,6 млн рублей, практически повторив результат прошлогодней картины (23,1 млн рублей). Скорее всего, и за весь уикенд цифры будут примерно одинаковыми – 170–175 млн рублей.
ФЕРДИНАНД (FOX) расположился на четвертой строчке с кассой в 9,3 млн рублей. За первые четыре дня проката бокс-офис мультфильма может увеличиться до 150–170 млн рублей.
Довольно серьезно потеряли в сборах ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). По сравнению с первым днем проката картина лишилась 86% кассы. За весь уикенд падение будет гораздо мягче, но все равно ощутимым – 73–75%.
Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьюторов.
ОПРОС БУКЕРОВ
НАТАЛЬЯ ЛУКАШЕВИЧ
Начальник отдела репертуарного программирования сети «Гранд Синема» (8 к/т) Москва, Екатеринбург, Оренбург, Ижевск, Казань
В этот четверг в нашем кинотеатре стартовали ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД. Они же и составляют тройку лидеров: сначала идет фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, затем – ЕЛКИ НОВЫЕ, и на третьем месте – ФЕРДИНАНД. Все в целом ожидаемо. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ приходят подростки, молодежь, они его давно ждали. На ЕЛКАХ публика очень разная, отзывы двоякие: кому-то понравилось, кто-то не смог досмотреть до конца. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, конечно, сейчас идут крайне слабо, хотя стартовали они лучше, чем ИЗГОЙ-ОДИН. Но в этом декабре вообще какие-то низкие сборы, поэтому мы были рады и этому. У нас до сих пор неплохо работает ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, дорабатывают ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2, СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ собирает слабо, но мы от него ничего особенного и не ждали. На выходных очень надеемся, конечно, на мультик ФЕРДИНАНД, а также, что ДЖУМАНДЖИ продолжит набирать обороты.
СВЕТЛАНА БУДНИК
Букер к/т «Калевала» (2 зала на 559 мест), Петрозаводск, к/т «Восход» (1 зал на 138 мест), Полярные Зори, к/т «Панорама» (5 залов на 290 мест), Брянск, к/т «Высшая Лига» (5 залов), Пенза, к/т «Марс» (2 зала на 176 мест), Касимов, к/т «Кино-Люкс» (1 зал), Донецк, Ростовская область, к/т «Гагарин» (1 зал), Каменск-Шахтинский, к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов
Наверное, как и у всех, на этой неделе три основные новинки – ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ФЕРДИНАНД. В разных кинотеатрах тройка лидеров распределилась по-разному, первое место делят ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ЕЛКИ НОВЫЕ, а затем идет ФЕРДИНАНД. Но есть и исключения: например, в кинотеатре «Марс» в Рязанской области лидирует ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, они активно работают со школами. Для ФЕРДИНАНДА четверг – совершенно не показатель, нужно ждать выходных. По аудитории я не могу сказать, так как удаленно расписываю кинотеатры. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, конечно, упали по сравнению с новинками, но в целом они показали себя достаточно неплохо, мы еще надеемся на второй уикенд. В двух кинотеатрах еще показывают фильм ВИКТОРИЯ И АБДУЛ, у него есть своя аудитория. Также идет СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ – это рабочий релиз, он еще продержится. Может, в конце недели сработает САНТА И КОМПАНИЯ. В этот уикенд ставим на все новинки, на ЕЛКИ зрители придут за новогодним настроением, по ДЖУМАНДЖИ уже есть положительные отзывы, а ФЕРДИНАНДА будут смотреть с детьми.
КОНСТАНТИН КРАСКОВ
Заместитель директора к/т «Маяковский» (4 зала на 575 мест) и репертуарное планирование к/т «Атмосфера» (2 зала на 220 мест), Омск; к/т «Художественный» (7 залов на 800 мест) и к/т «Нева» (2 зала, 130 мест), Санкт-Петербург
Вчера в нашем кинотеатре вышли в прокат фильмы ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД и ВЕЧЕРИНКА. Лучше всего стартовал ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, за ним – ЕЛКИ, и, наконец, ФЕРДИНАНД. У всех новинок старт довольно средний. ДЖУМАНДЖИ, понятно, больше привлекает молодежь, а на ЕЛКИ приходят зрители разных возрастов, даже семьями. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ и так шли неважно, а на второй неделе совсем сдулись. С прошлых недель у нас работает даже ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, сборы совсем небольшие у него, но это сборы. ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ тоже пока держится. К выходным должна подойти основная аудитория ЕЛОК. Что касается мультфильма ФЕРДИНАНД, он проявит свой потенциал в субботу-воскресенье, а пока недооценен. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ в выходные тоже ждем зрителей, возможно, более старшую публику, которая видела старый фильм и захочет посмотреть ремейк.
ЕКАТЕРИНА ПЕЧУРИЦА
Менеджер по кинопрокату к/т «Высшая Лига» (5 залов на 691 мест), Пенза
21 декабря у нас вышло только три новинки – ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, ФЕРДИНАНД. Как мы и ожидали, лидером стал фильм ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, второе место занимает российская комедия ЕЛКИ НОВЫЕ, а на третьем месте – ФЕРДИНАНД. ЕЛКИ НОВЫЕ, конечно, больше для семейного просмотра. У нас уже начались новогодние мероприятия в торговом центре, поэтому фильм очень в тему. По ЕЛКАМ мы еще будем работать со школами. На ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ аудиторию мы не прорабатывали, как с ЕЛКАМИ. Все-таки здесь влияет рейтинг 16+, приходит молодежь от 16 до 25. ФЕРДИНАНД уже показывает себя неплохо, но должен раскрыться на выходных, все-таки не у всех есть время сходить с детьми в кино в будний день. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ на второй неделе держатся плохо. Еще в день релиза стало ясно, что они неудачные, предыдущая часть в прошлом году собрала у нас в премьерный день больше. Может быть, в выходные будет получше, но сейчас очень слабо, наполняемость зала – 20 процентов. ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ идет до сих пор, показывает неплохой результат на фоне остальных. ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 радуют на поздних сеансах. Фильм СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ тоже до сих пор работает, у него хороший «сарафан». Выходные, естественно, ждем удачные. Судя по росписи, все три новинки на уикенде будут примерно на одном уровне.
ИГОРЬ ИВАНОВ
Менеджер по репертуарному планированию к/т «Бульвар» (5 залов на 665 мест), Москва
Вчера у нас стартовало пять фильмов: ФЕРДИНАНД, НОВИЗНА, ЕЛКИ НОВЫЕ, ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и ВЕЧЕРИНКА. Лидером стала картина ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ, причем это кино в формате 3D идет лучше, чем в 2D, хотя на стандартный формат сеансов больше. На втором месте – ЕЛКИ НОВЫЕ, а на третьем с большим отставанием – ФЕРДИНАНД. Обо всех новинках пока только положительные отзывы, но о ЕЛКАХ, правда, некоторые сказали: «Ну сколько уже можно!» Для ДЖУМАНДЖИ ограничение 16+, конечно, кощунство. Подростки до 16 лет все равно приходят с родителями. ФЕРДИНАНД больше для самых маленьких, в отличие от ТАЙНЫ КОКО, которая была 12+. До выхода ФЕРДИНАНДА мы до последнего держали на выходных ФИКСИКОВ, потому что для малышей ничего не было. НОВИЗНУ и ВЕЧЕРИНКУ мы взяли по одному сеансу для более искушенной аудитории. С прошлых недель у нас работают ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, но они идут плохо, а также остается ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. На выходных наибольшая ставка, конечно, на ФЕРДИНАНДА – он стоит у нас даже на вечерних сеансах.
Предварительные сборы за четверг 21.12.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
21.12.2017
|Изменение
|Общая
касса на
21.12.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Jumanji
|WDSSPR
|1
|-
|1176
|36 000 000
$613 079
|-
|36 000 000
$613 079
|250 000 000
$4 257 493
|2
|BZL / FOX
|1
|-
|1399
|22 610 826
$385 062
|-
|22 610 826
$385 062
|175 000 000
$2 980 245
|3
|
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ
Star Wars: The Last Jedi
|WDSSPR
|2
|-
|1214
|13 200 000
$224 796
|-85,8%
|555 800 000
$9 398 039
|120 000 000
$2 043 597
|4
|
ФЕРДИНАНД
Ferdinand
|FOX
|1
|-
|1247
|9 329 014
$158 873
|-
|9 329 014
$158 873
|160 000 000
$2 724 796
|5
|CP
|4
|-
|467
|1 200 000
$20 436
|-75,5%
|580 900 000
$9 958 855
|-
|6
|
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
Happy Death Day
|UPI
|3
|-
|385
|865 174
$14 734
|-81,0%
|156 016 130
$2 647 482
|-
|7
|
ВИКТОРИЯ И АБДУЛ
Victoria and Abdul
|UPI
|2
|-
|260
|562 231
$9 575
|-64,1%
|17 916 294
$302 947
|-
|8
|CP
|2
|-
|857
|495 000
$8 430
|-84,5%
|43 500 000
$735 543
|-
|9
|
ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2
A Bad Moms Christmas
|VLG
|3
|-
|243
|455 103
$7 750
|-87,6%
|117 400 088
$1 992 196
|-
|10
|
НОВИЗНА
Newness
|CPRG
|1
|-
|119
|375 000
$6 386
|-
|375 000
$6 386
|-
|11
|
ТАЙНА КОКО
Coco
|WDSSPR
|5
|-
|155
|270 000
$4 598
|-83,1%
|471 700 000
$7 993 560
|-
|ИТОГО TOP-11:
|85 362 348
$1 453 718
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 58.72 руб.
* Rentrak
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22.12.2017 Автор: Андрей Белый, Мария Госсен