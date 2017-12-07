Касса четверга: «Последние Джедаи» стартуют лучше «Изгоя-Один»

Лидером российского кинопроката на этой неделе с большим отрывом стали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ (WDSSPR). По официальным данным дистрибьютора, релиз освоил около 93 млн рублей на территории России. Это на 48% меньше по сравнению с результатом ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (178 млн) в декабре 2015 года, но в то же время на 55% превосходит показатели ИЗГОЯ-ОДИН (60 млн) в прошлом году.

У франшизы большое количество поклонников, которые ринулись в кинотеатры уже четверг. Поэтому в пятницу фильм, скорее всего, потеряет большую часть сборов. Однако ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ отчасти можно считать и семейным проектом, благодаря чему возможен хороший прирост в субботу. При оптимистичном раскладе картина может освоить 490-520 млн млн рублей за уикенд, если повторит множитель ИЗГОЯ-ОДИН. В случае же повторения динамики ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ новинку ждет только 420-450 млн рублей.

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления данных от дистрибьютора.

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ГАЛИНА

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино», Сургут: «Аврора» (1 зал на 431 места), «Мир» (2 зала на 292 места), «Вершина» (4 зала на 459 мест)

Накануне у нас стартовали следующие картины: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ, ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК и ДЕВУШКА С КОСОЙ. Старт у ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, наверное, для такого времени неплохой – все-таки середина декабря, предновогодняя суета. С ИЗГОЕМ-ОДИН мы не сравнивали, а относительно ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ старт оказался чуть хуже. Спад в пятницу мы точно не ожидаем. В выходные фильм, естественно, будет лидировать по сборам. Первые отзывы зрителей очень положительные, поэтому «сарафан» должен быть хороший. Остальные релизы рядом с таким мощным проектом, конечно, теряются. Из новинок более-менее нормально выступил НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ. Продолжает работать фильм СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, сейчас он на втором месте по сборам. На первом месте по четвергу ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Еще неплохо держится ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, хотя и наблюдается естественный спад после двух недель проката. Из холдоверов неплохой результат демонстрируют ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. От выходных, можно сказать, ожидания высокие, потому что мы ждем хорошей посещаемости на ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Еще, возможно, НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ привлечет семейную аудиторию.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов 550 мест), Нижний Новгород

Из новинок проката у нас сейчас ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, ВИКТОРИЯ И АБДУЛ, НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ и ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ стартовали в целом хорошо. Пока особого ажиотажа нет, но, я думаю, на выходных будет лучше. По крайней мере, если сравнивать посещаемость на этой неделе и на прошлой, то сейчас она заметно выше, и в этом как раз заслуга ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Остальные фильмы стартовали слабее. Вообще по четвергу после ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН на втором месте у нас идет СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ, а на третьем – СНЕГОВИК. За ними – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, а потом – НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ. Продолжают работать ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. На выходных ждем аншлагов по ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро-Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

В этот четверг стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, САНТА И КОМПАНИЯ и ДЕВУШКА С КОСОЙ. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ стартовали слабовато, у нас этой франшизе как-то традиционно не везет. На родине Лукаса это, конечно, суперпремьера, а вот у нас как-то не очень идет. Есть, конечно, фанатская база, которая активно встретила релиз новой части, телевидение снимало бои фанатов на световых мечах в фойе кинотеатра. Но пока лениво, 50-70 человек на сеансе. Судя по брони на субботу-воскресенье, на выходных будет повеселее, однозначно. Другие новинки пока никак себя не показали. На первом месте по сборам четверга ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, на втором месте с большим отрывом – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ и практически вровень с ним идет фильм СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. Еще неплохо держатся ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. На этой неделе мы пока оставили ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, он будет дорабатывать до 20 декабря. Выходные ждем без особого восторга, нет особой надежды на ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ, какая-то ненародная франшиза, не для нашей публики, в отличие, например, от тех же ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ.

МИХАИЛ МАЛАХОВ

Генеральный директорк/т «Октябрь» (3 зала на 500 мест), Мичуринск

На этой неделе вышли в прокат ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ и ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ стартовали плохо, на уровне предыдущей части – ИЗГОЙ-ОДИН, хотя сейчас мы как раз ждали большего. Хотя, я думаю, что в выходные все равно будет подъем, это особенность проката в провинциальном городе. От других новинок лично я ничего не ждал, и они, собственно, никак себя и не проявили. На первом месте по вчерашнему дню ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. Далее идет ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ, на нее сейчас приходит взрослая аудитория. На третьем месте – СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ. Что касается новинок прошлых недель, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2 идут плохо, ЦЕПНОЙ ПЕС тоже крайне слабо. Очень надеюсь, что к выходным ситуация исправится, вся надежда сейчас на то, что ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ оживут.

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

Заместитель директора к/т «Ракета» (3 зала на 488 мест), Евпатория

Из новинок в этот четверг у нас только ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ и САНТА И КОМПАНИЯ. Ажиотаж по ЗВЕЗДНЫМ ВОЙНАМ не наблюдается, фильм стартовал так же плохо, как и седьмая часть. Для меня это и было ожидаемо, хоть и говорили, что все будет по-другому. На выходных незначительное повышение посещаемости, конечно, будет, но аншлагов мы не ждем. САНТА И КОМПАНИЯ мы взяли чисто для разбавления репертуара, так как эти две недели прошли особенно без мультиков, поэтому нужно было что-то для детей, для семейного просмотра. Я не думаю, что от САНТЫ можно чего-то серьезного ожидать в плане проката, обычный легкий комедийный фильм. На первом месте по сборам сейчас ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ, потом – ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. Третье место делят ленты СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ и ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2. Из холдоверов еще работает ЖГИ!, но крайне слабо для второй недели. Ожидания от выходных ниже среднего. Гораздо больше обнадеживают новинки следующей недели.

Предварительные сборы за четверг 14.12.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 59.14 руб.

* Rentrak

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