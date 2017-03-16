Касса четверга: «Босс-молокосос» стартует с 69,7 млн рублей

Первое место с большим запасом уже в четверг занял мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox), который освоил по официальным данным 69,7 млн рублей на территории России. Это один из лучших результатов первого дня для анимации не в летний и не в новогодний периоды. Сильнее стартовал только ШРЭК НАВСЕГДА в мае 2010 года (86 млн).
Впрочем, школьные каникулы сказались и здесь, они уже начались в некоторых городах России. Поэтому от релиза нельзя ожидать большого множителя уикенда (12-16), который свойственен мультфильмам. Возможно, сборы четверга удастся увеличить только в 9-11 раз. Но даже в таком случае сборы за уикенд будут огромными – 650-800 млн рублей. Это должен быть лучший старт не только в истории мультфильмов Fox, но и среди оригинальной анимации.
Не лишним будет напомнить, что рекорд сборов первого уикенда среди мультфильмов удерживают МИНЬОНЫ (778,9 млн рублей), а в целом лучший старт у ДЭДПУЛА (882,2 млн).
Отличные цифры у БОСС-МОЛОКОСОСА и в странах СНГ, особенно в Казахстане, где сейчас национальный праздник. Бокс-офис мультфильма в РФ + СНГ за четверг составил 81,3 млн рублей.
На второй строчке чарта расположился триллер ЖИВОЕ (WDSSPR), который освоил 25,5 млн рублей в России. Это на одном уровне с результатами фильмов ДЖОН УИК 2, ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ и 5-Я ВОЛНА. За весь уикенд от новинки можно ожидать 150-160 млн рублей, что будет несколько больше, чем у ПРИБЫТИЯ (который, правда, стартовал в пятницу) с его 118 млн.
Другая фантастическая новинка уикенда, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR), освоила только 7 млн рублей за минувший день. К концу воскресенья касса картина может увеличиться только до 50-55 млн рублей. Это существенно меньше, чем было, например, у Я - ЧЕТВЕРТЫЙ (96 млн в 2011 году).
Великолепных сборов в четверг добилась трансляция RAMMSTEIN: PARIS! (NVF). По данным comScore/Rentrak, бокс-офис релиза составил 14,8 млн рублей, благодаря чему он занял пятое место по итогам четверга, а наработка на кинотеатр оказалась и вовсе лучшей (средняя цена билета равнялась почти 550 рублей).
ОПРОС БУКЕРОВ
ОКСАНА КАЛИНИНА
Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 145 мест), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск
В наших кинотеатрах стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и ДЕМОН ВНУТРИ. На первом месте по итогам четверга ожидаемо расположился БОСС, далее следует ЖИВОЕ и за ним МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. БОСС отработал по стандарту четверга. Все-таки это еще рабочий день, и школьные каникулы в нашем регионе пока не начались. Так что заполнялись в основном только вечерние сеансы. Но предварительные продажи на уикенд дают основания надеяться, что ажиотаж еще впереди. Плюс в каникулярное время, мы надеемся, будет стопроцентная загрузка. К нам уже поступают заявки от школ, желающих посмотреть как БОССА, так и другие фильмы, много. ДЕМОН ВНУТРИ стартовал одним сеансом, но я бы не сказала, что он привлек много зрителей. Честно говоря, ожидания от этой новинки были несколько повыше. В субботу у нас будет превью СМУРФИКОВ, плюс начинаются каникулы, в некоторых залах уже наблюдаются аншлаги по предпродажам.
АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ
Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин, Тульская область
Наши новинки: БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ. Лидером четверга стал БОСС. Всплеск посещаемости, конечно, есть. Но я это связываю с началом каникул. Действительно, днем заполняемость залов была на очень высоком уровне, несравнимо с предыдущими четвергами. Остальные новинки прошли на уровне наших ожиданий. На РЕЙНДЖЕРОВ пошли либо 35-летние мужчины, которые играли в 8-битные игрушки, либо совсем дети. ЖИВОЕ пользуется стабильным спросом, потому что серьезной фантастики не было после ПРИБЫТИЯ. После БОССА на втором месте в четверг идет КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, далее ЖИВОЕ. Интерес к СПЛИТУ на фоне ЖИВОГО падает. От выходных у нас большие ожидания. Первый весенний каникулярный уикенд со студийной анимацией всегда успешен.
ЮЛИЯ ИСКРА
Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун
У нас вчера стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и в некоторых кинотеатрах выборочно ДЕМОН ВНУТРИ. МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ пока еще не раскачались. Надеемся, к выходным будет приток, все-таки рекламы у фильма много. ЖИВОЕ стартовало неплохо. Фильм ужасов пока никак. А БОСС просто великолепно зашел. Все-таки школьные каникулы начались. У нас в четверг очень редко наблюдается всплеск посещаемости, а здесь это очень заметно. Плюс впервые за всю мою работу в четверг были разобраны все флаеры мультфильма, почти ничего не осталось! Кроме того, дети забрали с собой все флаеры ВЕЗУЧЕГО СЛУЧАЯ! в виде купюр. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, кстати, тоже превосходно работает. Дурацкая история с рейтингом все-таки забывается. СПЛИТ продолжает радовать. Тройка лидеров четверга: БОСС-МОЛОКОСОС, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, СПЛИТ. В выходные ожидаем приток зрителей на все фильмы. Завтра у нас будет превью СМУРФИКОВ, на них тоже ждем детей.
КЛАРА ХИБАТУЛЛИНА
Менеджер по рекламе к/т сети «Киномакс»: «Урал» (6 залов на 1058 мест), «Родник» (8 залов на 1327 мест), Челябинск
У нас стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ и ЖИВОЕ. В «Роднике» на первом месте БОСС, на втором – ЖИВОЕ и на третьем – СПЛИТ. В «Урале» лидер также БОСС, далее следует СПЛИТ и на третьем месте RAMMSTEIN: PARIS!. РЕЙНДЖЕРЫ сильно затерялись на фоне других новинок. БОСС-МОЛОКОСОС привлек очень много зрителей, раза в три больше, чем у ЖИВОГО. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ продолжает работать, этот фильм у нас на четвертом месте по итогам четверга. На выходные у нас большие ставки. Ждем, что лидерами станут БОСС и ЖИВОЕ.
ЖАННА ОСИТ
Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород
В нашем кинотеатре вышли БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и ДЕМОН ВНУТРИ. БОСС на первом месте, потому что у нас начались школьные каникулы. Ажиотаж действительно есть, зрителей как никогда много. Но нельзя сказать, что мы этого не ожидали. Все очень предсказуемо. Во-первых, мультфильм давно спрашивают, зрители интересовались, когда же он выйдет в прокат. Ну а во-вторых, повторюсь, каникулы творят чудеса. Остальные новинки стартовали значительно хуже, и все примерно на одном уровне. Хотя ЖИВОЕ немного выделяется. Продолжают работать КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛОГАН, СПЛИТ, одним сеансом остался ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!. Судя по вчерашнему дню и по началу сегодняшнего, в выходные дни посещаемость будет прекрасной, и зрители придут на все фильмы. Но ставки мы делаем на БОССА и КРАСАВИЦУ.
Предварительные сборы за четверг 23.03.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
23.03.2017
|Изменение
|Общая
касса на
23.03.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
БОСС-МОЛОКОСОС
Boss Baby
|FOX
|1
|-
|1162
|69 697 061
$1 209 179
|-
|69 697 061
$1 209 179
|700 000 000
$12 144 344
|2
|
ЖИВОЕ
Life
|WDSSPR
|1
|-
|1002
|25 500 000
$442 401
|-
|25 500 000
$442 401
|155 000 000
$2 689 105
|3
|
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Beauty and the Beast
|WDSSPR
|2
|-
|1165
|17 700 000
$307 078
|-58,2%
|452 000 000
$7 646 760
|170 000 000
$2 949 341
|4
|NVF
|1
|-
|157
|14 825 754
$257 213
|-
|14 825 754
$257 213
|-
|5
|
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ
Power Rangers
|WDSSPR
|1
|-
|993
|7 000 000
$121 443
|-
|7 000 000
$121 443
|55 000 000
$954 198
|6
|
КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА
Kong: Skull Island
|CAO
|3
|-
|900
|3 000 000
$52 047
|-75,8%
|565 500 000
$9 706 488
|23 000 000
$399 028
|7
|CRP
|2
|-
|659
|2 500 000
$43 373
|-69,9%
|89 000 000
$1 505 667
|-
|8
|
ЛОГАН: РОСОМАХА
Logan
|FOX
|4
|-
|329
|1 070 536
$18 573
|-82,0%
|866 552 780
$14 843 316
|-
|9
|LUX
|1
|-
|287
|830 663
$14 411
|-
|830 663
$14 411
|-
|10
|
ДЕМОН ВНУТРИ
The Autopsy of Jane Doe
|VLG
|1
|-
|301
|814 623
$14 133
|-
|814 623
$14 133
|-
|11
|
Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)
T2 Trainspotting
|WDSSPR
|3
|-
|44
|215 000
$3 730
|-84,6%
|62 800 000
$1 077 927
|-
|ИТОГО TOP-11:
|143 153 637
$2 483 581
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.64 руб.
* Rentrak
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24.03.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов