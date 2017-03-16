Касса четверга: «Босс-молокосос» стартует с 69,7 млн рублей

Первое место с большим запасом уже в четверг занял мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox), который освоил по официальным данным 69,7 млн рублей на территории России. Это один из лучших результатов первого дня для анимации не в летний и не в новогодний периоды. Сильнее стартовал только ШРЭК НАВСЕГДА в мае 2010 года (86 млн).

Впрочем, школьные каникулы сказались и здесь, они уже начались в некоторых городах России. Поэтому от релиза нельзя ожидать большого множителя уикенда (12-16), который свойственен мультфильмам. Возможно, сборы четверга удастся увеличить только в 9-11 раз. Но даже в таком случае сборы за уикенд будут огромными – 650-800 млн рублей. Это должен быть лучший старт не только в истории мультфильмов Fox, но и среди оригинальной анимации.

Не лишним будет напомнить, что рекорд сборов первого уикенда среди мультфильмов удерживают МИНЬОНЫ (778,9 млн рублей), а в целом лучший старт у ДЭДПУЛА (882,2 млн).

Отличные цифры у БОСС-МОЛОКОСОСА и в странах СНГ, особенно в Казахстане, где сейчас национальный праздник. Бокс-офис мультфильма в РФ + СНГ за четверг составил 81,3 млн рублей.

На второй строчке чарта расположился триллер ЖИВОЕ (WDSSPR), который освоил 25,5 млн рублей в России. Это на одном уровне с результатами фильмов ДЖОН УИК 2, ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ и 5-Я ВОЛНА. За весь уикенд от новинки можно ожидать 150-160 млн рублей, что будет несколько больше, чем у ПРИБЫТИЯ (который, правда, стартовал в пятницу) с его 118 млн.

Другая фантастическая новинка уикенда, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ (WDSSPR), освоила только 7 млн рублей за минувший день. К концу воскресенья касса картина может увеличиться только до 50-55 млн рублей. Это существенно меньше, чем было, например, у Я - ЧЕТВЕРТЫЙ (96 млн в 2011 году).

Великолепных сборов в четверг добилась трансляция RAMMSTEIN: PARIS! (NVF). По данным comScore/Rentrak, бокс-офис релиза составил 14,8 млн рублей, благодаря чему он занял пятое место по итогам четверга, а наработка на кинотеатр оказалась и вовсе лучшей (средняя цена билета равнялась почти 550 рублей).

ОПРОС БУКЕРОВ

ОКСАНА КАЛИНИНА

Заместитель директора по прокату ООО «Кинопредприятие Мурманск»: к/т «Мурманск» (1 зал на 463 места), к/т «Аврора» (1 зал на 145 мест), к/т «Северное сияние» (8 залов на 822 места), Мурманск

В наших кинотеатрах стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и ДЕМОН ВНУТРИ. На первом месте по итогам четверга ожидаемо расположился БОСС, далее следует ЖИВОЕ и за ним МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. БОСС отработал по стандарту четверга. Все-таки это еще рабочий день, и школьные каникулы в нашем регионе пока не начались. Так что заполнялись в основном только вечерние сеансы. Но предварительные продажи на уикенд дают основания надеяться, что ажиотаж еще впереди. Плюс в каникулярное время, мы надеемся, будет стопроцентная загрузка. К нам уже поступают заявки от школ, желающих посмотреть как БОССА, так и другие фильмы, много. ДЕМОН ВНУТРИ стартовал одним сеансом, но я бы не сказала, что он привлек много зрителей. Честно говоря, ожидания от этой новинки были несколько повыше. В субботу у нас будет превью СМУРФИКОВ, плюс начинаются каникулы, в некоторых залах уже наблюдаются аншлаги по предпродажам.

АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

Коммерческий директор ООО «Кино»: к/т «Иллизиум» (4 зала на 300 мест), Новомосковск, к/т «Союз» (2 зала на 336 мест), Алексин, Тульская область

Наши новинки: БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ. Лидером четверга стал БОСС. Всплеск посещаемости, конечно, есть. Но я это связываю с началом каникул. Действительно, днем заполняемость залов была на очень высоком уровне, несравнимо с предыдущими четвергами. Остальные новинки прошли на уровне наших ожиданий. На РЕЙНДЖЕРОВ пошли либо 35-летние мужчины, которые играли в 8-битные игрушки, либо совсем дети. ЖИВОЕ пользуется стабильным спросом, потому что серьезной фантастики не было после ПРИБЫТИЯ. После БОССА на втором месте в четверг идет КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, далее ЖИВОЕ. Интерес к СПЛИТУ на фоне ЖИВОГО падает. От выходных у нас большие ожидания. Первый весенний каникулярный уикенд со студийной анимацией всегда успешен.

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

У нас вчера стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и в некоторых кинотеатрах выборочно ДЕМОН ВНУТРИ. МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ пока еще не раскачались. Надеемся, к выходным будет приток, все-таки рекламы у фильма много. ЖИВОЕ стартовало неплохо. Фильм ужасов пока никак. А БОСС просто великолепно зашел. Все-таки школьные каникулы начались. У нас в четверг очень редко наблюдается всплеск посещаемости, а здесь это очень заметно. Плюс впервые за всю мою работу в четверг были разобраны все флаеры мультфильма, почти ничего не осталось! Кроме того, дети забрали с собой все флаеры ВЕЗУЧЕГО СЛУЧАЯ! в виде купюр. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, кстати, тоже превосходно работает. Дурацкая история с рейтингом все-таки забывается. СПЛИТ продолжает радовать. Тройка лидеров четверга: БОСС-МОЛОКОСОС, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, СПЛИТ. В выходные ожидаем приток зрителей на все фильмы. Завтра у нас будет превью СМУРФИКОВ, на них тоже ждем детей.

КЛАРА ХИБАТУЛЛИНА

Менеджер по рекламе к/т сети «Киномакс»: «Урал» (6 залов на 1058 мест), «Родник» (8 залов на 1327 мест), Челябинск

У нас стартовали БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ и ЖИВОЕ. В «Роднике» на первом месте БОСС, на втором – ЖИВОЕ и на третьем – СПЛИТ. В «Урале» лидер также БОСС, далее следует СПЛИТ и на третьем месте RAMMSTEIN: PARIS!. РЕЙНДЖЕРЫ сильно затерялись на фоне других новинок. БОСС-МОЛОКОСОС привлек очень много зрителей, раза в три больше, чем у ЖИВОГО. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ продолжает работать, этот фильм у нас на четвертом месте по итогам четверга. На выходные у нас большие ставки. Ждем, что лидерами станут БОСС и ЖИВОЕ.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

В нашем кинотеатре вышли БОСС-МОЛОКОСОС, МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, ЖИВОЕ и ДЕМОН ВНУТРИ. БОСС на первом месте, потому что у нас начались школьные каникулы. Ажиотаж действительно есть, зрителей как никогда много. Но нельзя сказать, что мы этого не ожидали. Все очень предсказуемо. Во-первых, мультфильм давно спрашивают, зрители интересовались, когда же он выйдет в прокат. Ну а во-вторых, повторюсь, каникулы творят чудеса. Остальные новинки стартовали значительно хуже, и все примерно на одном уровне. Хотя ЖИВОЕ немного выделяется. Продолжают работать КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА, ЛОГАН, СПЛИТ, одним сеансом остался ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!. Судя по вчерашнему дню и по началу сегодняшнего, в выходные дни посещаемость будет прекрасной, и зрители придут на все фильмы. Но ставки мы делаем на БОССА и КРАСАВИЦУ.

Предварительные сборы за четверг 23.03.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

23.03.2017 Изменение Общая

касса на

23.03.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 БОСС-МОЛОКОСОС

Boss Baby FOX 1 - 1162 69 697 061

$1 209 179 - 69 697 061

$1 209 179 700 000 000

$12 144 344 2 ЖИВОЕ

Life WDSSPR 1 - 1002 25 500 000

$442 401 - 25 500 000

$442 401 155 000 000

$2 689 105 3 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Beauty and the Beast WDSSPR 2 - 1165 17 700 000

$307 078 -58,2% 452 000 000

$7 646 760 170 000 000

$2 949 341 4 RAMMSTEIN: PARIS!

NVF 1 - 157 14 825 754

$257 213 - 14 825 754

$257 213 - 5 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ

Power Rangers WDSSPR 1 - 993 7 000 000

$121 443 - 7 000 000

$121 443 55 000 000

$954 198 6 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА

Kong: Skull Island CAO 3 - 900 3 000 000

$52 047 -75,8% 565 500 000

$9 706 488 23 000 000

$399 028 7 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ!

CRP 2 - 659 2 500 000

$43 373 -69,9% 89 000 000

$1 505 667 - 8 ЛОГАН: РОСОМАХА

Logan FOX 4 - 329 1 070 536

$18 573 -82,0% 866 552 780

$14 843 316 - 9 О ЛЮБВИ

LUX 1 - 287 830 663

$14 411 - 830 663

$14 411 - 10 ДЕМОН ВНУТРИ

The Autopsy of Jane Doe VLG 1 - 301 814 623

$14 133 - 814 623

$14 133 - 11 Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2)

T2 Trainspotting WDSSPR 3 - 44 215 000

$3 730 -84,6% 62 800 000

$1 077 927 - ИТОГО TOP-11: 143 153 637

$2 483 581

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.64 руб.

* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Сплит» преподносит сюрприз на старте (Сборы четверга 16.03.2017)