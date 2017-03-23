Касса четверга: «Призрак в доспехах» стартует лидером

ОПРОС БУКЕРОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

Начальник отдела кинопроката холдинга «Мегаполис» (5 к/т, 35 залов на 3994 места), Челябинск, Уфа, Магнитогорск

У нас вчера стартовали ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ, ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ и в полноценный прокат вышел мультфильм СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. Результаты стартового дня в кинотеатрах немного отличаются, но в целом БОСС идет на первом месте, далее следуют ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. СМУРФИКИ подтягиваются к лидерам. Из новинок, как видите, лучше всего выступил ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, но ажиотажа на сеансах пока не наблюдается. Мы ждали несколько большего результата. В выходные лучше всего сработает БОСС. Понятно, что такого ажиотажного спроса, как на прошлых выходных, у мультфильма не будет, но все равно каникулы идут, семейная аудитория еще будет идти. В этой ситуации мы очень надеемся, что те, кто БОССА уже посмотрел, пойдут на СМУРФИКОВ – мультфильм замечательный, очень красивый и яркий, отзывы тех, кто его смотрел, только положительные.

ИРИНА ЛЕОНОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Роликс» (8 залов на 2143 места), Екатеринбург

Новинки в нашем кинотеатре – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, в полноценном прокате теперь мультфильм СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. Лидером четверга стал БОСС-МОЛОКОСОС, на втором месте ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, но ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ отстает от него совсем не намного. СМУРФИКИ идут, в общем-то, неплохо, но у них результат в два раза меньше, чем у БОССА, несмотря на то, что количество сеансов у них практически одинаковое, у СМУРФИКОВ даже чуть больше сеансов. На выходных ставки делаем на все перечисленные фильмы. Четверг у нас считается самым некассовым днем недели, ведь цена билета выше, чем в другие будние дни – с понедельника по среду мы устраиваем дни кино, когда стоимость билета минимальная. С другой стороны, сейчас идут каникулы и посещаемость высокая даже в будни – дети ходят на все фильмы с утра до ночи, все сеансы заняты.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т «Победа» (2 зала на 1573 мест) Гатчина

У нас из новинок стартовал только ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, СМУРФИКИ вышли из формата превью с полноценный прокат. Лидером четверга стал БОСС-МОЛОКОСОС, на втором месте СМУРФИКИ и на третьем – КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. ПРИЗРАК от лидеров отстает значительно. Мы надеялись на этот проект, но судя по всему, он не сработает. В выходные ставку делаем на мультфильмы, все-таки заканчиваются школьные каникулы и семейная аудитория в кинотеатрах будет преобладать.

ОЛЬГА ПОДЛЕГАЕВА

Управляющая к/ц «Галакс» (4 зала на 535 мест), Долгопрудный

Вчера у нас стартовали ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ, ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ и СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ, превью которых на прошлой неделе мы не брали. Ни одна из новинок не смогла подняться на пьедестал, правит бал все еще БОСС-МОЛОКОСОС. На втором месте СМУРФИКИ и на третьем – ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ вроде неплохо идет, а у СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ зрителей пока мало. Школьные каникулы продолжаются, так что по итогам уикенда лидером станет БОСС, а на втором месте, скорее всего, будут СМУРФИКИ. Думаю, что ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ также останется в тройке, интерес к нему наблюдается хороший.

ЕВГЕНИЙ ЛЕВКОВИЧ

Заместитель директора АО «Экран»: к/т «Победа» (1 зал на 210 мест), к/т «Смена» (строится), Псков

У нас в четверг из новинок стартовало ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ, все остальные фильмы – переходящие с прошлых недель. Лидером четверга стал БОСС-МОЛОКОСОС, а на втором месте СМУРФИКИ, замыкает тройку КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Как видите, школьные каникулы дают о себе знать, поэтому популярностью у зрителей пользуются именно семейные релизы. ЛЕКАРСТВО первый день отработало не очень хорошо, но впереди выходные, думаю, что картина еще соберет свое. Те, кто фильм уже посмотрел, выходили из зала довольные. Лучше всего в выходные, конечно же, сработают мультфильмы: под занавес весенних каникул ждем аншлагов на БОССЕ и СМУРФИКАХ.

Предварительные сборы за четверг 30.03.2017 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.02 руб.

* Rentrak

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