Касса четверга: «Время первых» сработало хуже прогнозов

На лидирующей строчке российского проката расположилась картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX), однако она стартовала существенно ниже ожиданий. В активе фильма 13,3 млн рублей на территории России, что немного больше, чем было у ЛЕДОКОЛА (12,3 млн). Тот фильм в октябре прошлого года в итоге собрал 124 млн рублей за уикенд. Максимум на такую же сумму может претендовать и новинка. 28 ПАНФИЛОВЦЕВ в ноябре собрали на старте 154 млн рублей.
Комедия УЙТИ КРАСИВО (CAO) в четверг освоила 5,9 млн рублей. По итогам всего уикенда эта цифра может увеличиться до 42-47 млн рублей. Примерно на таком же уровне в свое время стартовали НЕСНОСНЫЕ БОССЫ (47 млн рублей с учетом СНГ) и КРАСОТКИ В БЕГАХ (43 млн рублей с учетом СНГ).
Практически с идентичными сборами закончили вчерашний день фильмы ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) и БАЙБАЙМЭН (VLG), у обоих на счету 1,4 млн рублей. Впрочем, на выходных шансы на более высокие приросты предпочтительнее все же у драмы, нежели у хоррора. Так или иначе, обе картины, скорее всего, не соберут больше 10-11 млн рублей.
ОПРОС БУКЕРОВ
АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО
Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)
У нас стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ПОСЛЕДСТВИЯ, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. Вчера вообще слабый день был. Лидером стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, оно пока работает на уровне ЛЕДОКОЛА. Но ЛЕДОКОЛ, как мы помним, разошелся уже в пятницу и далее к выходным, а здесь печальная картина. Опасения у нас, конечно же, были, но не настолько. Для сравнения: ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ на прошлой неделе стартовал намного лучше. Он, кстати, на втором месте по итогам нынешнего четверга. Далее идет БОСС-МОЛОКОСОС. В многозальниках неплохо идут УЙТИ КРАСИВО и ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Все остальное прошло незаметно. На выходных сборы должны увеличиться, конечно. Надеемся, что мультфильмы будут еще хорошо работать. Надеемся, что это затишье перед бурей – то есть перед стартом следующей недели.
АННА ТИТОВА
Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва
Стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ПОСЛЕДСТВИЯ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и КОРОЛЕВА ИСПАНИИ. Фильмы показывают очень слабые результаты. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ на первом месте, но наработка на сеанс очень низкая, да и общий вал тоже. Также из новинок немного выделяются УЙТИ КРАСИВО и ПОСЛЕДСТВИЯ. В основном же работают БОСС-МОЛОКОСОС, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. В выходные должно разойтись ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, а также будут работать новинки прошлых недель. Надежд на этот уикенд не возлагаю никаких, сборы будут очень низкие.
КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА
Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов
Новинки этой недели в нашем кинотеатре – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН. Тройка лидеров – УЙТИ КРАСИВО, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. Посещаемость всех фильмов в четверг была очень низкой. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ лишь на четвертом месте, которое оно делит с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ. Об остальных новинках сказать пока, к сожалению, нечего. От выходных у нас теперь нет никаких ожиданий. Если провалились по сборам будни, значит, уикенд выйдет крайне слабым. Сейчас все надежды связаны со следующим четвергом. Во-первых, выйдет ФОРСАЖ, а во-вторых, 13 апреля у нас пройдет премьерный показ КУХНИ – все билеты уже проданы, наблюдается зрительский ажиотаж.
ЯНА ЕЛИСЕЕВА
Менеджер по маркетингу и рекламе к/т сети «Киномакс»: «Волгоград» (3 зала на 585 мест), Волгоград
У нас стартовало только ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Людей в четверг было совсем мало на всех сеансах, у нас такого никогда не было. Честно говоря, я в шоке. Не понимаю, с чем это вообще связано. Либо с фильмом-новинокй. Либо с недавними событиями в Петербурге, из-за зрители боятся мест массового скопления людей. На первом месте в четверг ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, на втором – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и на третьем – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Но людей очень мало на всех фильмах. Возможно, зрители ждут акции «День кино», которая у нас проводится с понедельника по среду. И тогда люди подтянутся на ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. На выходные особых надежд нет.
АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВ
Системный администратор к/т «Матрица» (3 зала на 177 мест), Барнаул
В нашем кинотеатре вчера вышли ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ. Лидером четверга все-таки стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, но зрителей было очень мало как на этом фильме, так и на других. Продолжает неплохо работать БОСС-МОЛОКОСОС, он на втором месте, и на третьем – ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ пока никак себя не проявили, тут сказать нечего. В общем, надеемся, что в выходные зрители подтянутся, хотя надежда эта не очень крепкая – сегодня, например, на ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ пока не было ни одного зрителя.
Предварительные сборы за четверг 06.04.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
06.04.2017
|Изменение
|Общая
касса на
06.04.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|BZL / FOX
|1
|-
|1208
|13 326 503
$238 442
|-
|13 326 503
$238 442
|115 000 000
$2 057 613
|2
|
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
Ghost in the Shell
|CPP
|2
|-
|957
|11 100 000
$198 604
|-79,0%
|327 700 000
$5 747 106
|80 000 000
$1 431 383
|3
|
УЙТИ КРАСИВО
Going in Style
|CAO
|1
|-
|595
|5 900 000
$105 565
|-
|5 900 000
$105 565
|45 000 000
$805 153
|4
|
БОСС-МОЛОКОСОС
Boss Baby
|FOX
|3
|-
|1153
|5 846 311
$104 604
|-87,4%
|1 191 176 694
$20 665 800
|90 000 000
$1 610 306
|5
|
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
A Cure for Wellness
|FOX
|2
|-
|680
|5 521 000
$98 783
|-66,8%
|127 981 694
$2 244 505
|45 000 000
$805 153
|6
|
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
Smurfs: The Lost Village
|WDSSPR
|2
|-
|1122
|1 800 000
$32 206
|-85,4%
|141 000 000
$2 472 817
|36 000 000
$644 122
|7
|
ПОСЛЕДСТВИЯ
Aftermath
|LUX
|1
|-
|420
|1 383 139
$24 748
|-
|1 383 139
$24 748
|10 000 000
$178 923
|8
|
БАЙБАЙМЭН
The Bye Bye Man
|VLG
|1
|-
|426
|1 366 164
$24 444
|-
|1 366 164
$24 444
|9 000 000
$161 031
|9
|
ЖИВОЕ
Life
|WDSSPR
|3
|-
|391
|1 100 000
$19 682
|-86,4%
|285 200 000
$4 947 953
|-
|10
|
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
Beauty and the Beast
|WDSSPR
|4
|-
|349
|1 000 000
$17 892
|-87,8%
|715 000 000
$12 096 092
|-
|11
|NKI
|1
|-
|647
|855 110
$15 300
|-
|855 110
$15 300
|-
|12
|
ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ
Raid dingue
|MVK
|1
|-
|201
|420 945
$7 532
|-
|420 945
$7 532
|-
|ИТОГО TOP-12:
|49 619 172
$887 801
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 55.89 руб.
* Rentrak
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07.04.2017 Автор: Артур Чачелов