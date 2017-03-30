Касса четверга: «Время первых» сработало хуже прогнозов

На лидирующей строчке российского проката расположилась картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX), однако она стартовала существенно ниже ожиданий. В активе фильма 13,3 млн рублей на территории России, что немного больше, чем было у ЛЕДОКОЛА (12,3 млн). Тот фильм в октябре прошлого года в итоге собрал 124 млн рублей за уикенд. Максимум на такую же сумму может претендовать и новинка. 28 ПАНФИЛОВЦЕВ в ноябре собрали на старте 154 млн рублей.

Комедия УЙТИ КРАСИВО (CAO) в четверг освоила 5,9 млн рублей. По итогам всего уикенда эта цифра может увеличиться до 42-47 млн рублей. Примерно на таком же уровне в свое время стартовали НЕСНОСНЫЕ БОССЫ (47 млн рублей с учетом СНГ) и КРАСОТКИ В БЕГАХ (43 млн рублей с учетом СНГ).

Практически с идентичными сборами закончили вчерашний день фильмы ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) и БАЙБАЙМЭН (VLG), у обоих на счету 1,4 млн рублей. Впрочем, на выходных шансы на более высокие приросты предпочтительнее все же у драмы, нежели у хоррора. Так или иначе, обе картины, скорее всего, не соберут больше 10-11 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)

У нас стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ПОСЛЕДСТВИЯ, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. Вчера вообще слабый день был. Лидером стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, оно пока работает на уровне ЛЕДОКОЛА. Но ЛЕДОКОЛ, как мы помним, разошелся уже в пятницу и далее к выходным, а здесь печальная картина. Опасения у нас, конечно же, были, но не настолько. Для сравнения: ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ на прошлой неделе стартовал намного лучше. Он, кстати, на втором месте по итогам нынешнего четверга. Далее идет БОСС-МОЛОКОСОС. В многозальниках неплохо идут УЙТИ КРАСИВО и ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Все остальное прошло незаметно. На выходных сборы должны увеличиться, конечно. Надеемся, что мультфильмы будут еще хорошо работать. Надеемся, что это затишье перед бурей – то есть перед стартом следующей недели.

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

Стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ПОСЛЕДСТВИЯ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и КОРОЛЕВА ИСПАНИИ. Фильмы показывают очень слабые результаты. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ на первом месте, но наработка на сеанс очень низкая, да и общий вал тоже. Также из новинок немного выделяются УЙТИ КРАСИВО и ПОСЛЕДСТВИЯ. В основном же работают БОСС-МОЛОКОСОС, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. В выходные должно разойтись ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, а также будут работать новинки прошлых недель. Надежд на этот уикенд не возлагаю никаких, сборы будут очень низкие.

КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА

Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Новинки этой недели в нашем кинотеатре – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН. Тройка лидеров – УЙТИ КРАСИВО, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. Посещаемость всех фильмов в четверг была очень низкой. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ лишь на четвертом месте, которое оно делит с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ. Об остальных новинках сказать пока, к сожалению, нечего. От выходных у нас теперь нет никаких ожиданий. Если провалились по сборам будни, значит, уикенд выйдет крайне слабым. Сейчас все надежды связаны со следующим четвергом. Во-первых, выйдет ФОРСАЖ, а во-вторых, 13 апреля у нас пройдет премьерный показ КУХНИ – все билеты уже проданы, наблюдается зрительский ажиотаж.

ЯНА ЕЛИСЕЕВА

Менеджер по маркетингу и рекламе к/т сети «Киномакс»: «Волгоград» (3 зала на 585 мест), Волгоград

У нас стартовало только ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Людей в четверг было совсем мало на всех сеансах, у нас такого никогда не было. Честно говоря, я в шоке. Не понимаю, с чем это вообще связано. Либо с фильмом-новинокй. Либо с недавними событиями в Петербурге, из-за зрители боятся мест массового скопления людей. На первом месте в четверг ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, на втором – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и на третьем – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Но людей очень мало на всех фильмах. Возможно, зрители ждут акции «День кино», которая у нас проводится с понедельника по среду. И тогда люди подтянутся на ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. На выходные особых надежд нет.

АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВ

Системный администратор к/т «Матрица» (3 зала на 177 мест), Барнаул

В нашем кинотеатре вчера вышли ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ. Лидером четверга все-таки стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, но зрителей было очень мало как на этом фильме, так и на других. Продолжает неплохо работать БОСС-МОЛОКОСОС, он на втором месте, и на третьем – ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ пока никак себя не проявили, тут сказать нечего. В общем, надеемся, что в выходные зрители подтянутся, хотя надежда эта не очень крепкая – сегодня, например, на ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ пока не было ни одного зрителя.

Предварительные сборы за четверг 06.04.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

06.04.2017 Изменение Общая

касса на

06.04.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

BZL / FOX 1 - 1208 13 326 503

$238 442 - 13 326 503

$238 442 115 000 000

$2 057 613 2 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ

Ghost in the Shell CPP 2 - 957 11 100 000

$198 604 -79,0% 327 700 000

$5 747 106 80 000 000

$1 431 383 3 УЙТИ КРАСИВО

Going in Style CAO 1 - 595 5 900 000

$105 565 - 5 900 000

$105 565 45 000 000

$805 153 4 БОСС-МОЛОКОСОС

Boss Baby FOX 3 - 1153 5 846 311

$104 604 -87,4% 1 191 176 694

$20 665 800 90 000 000

$1 610 306 5 ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ

A Cure for Wellness FOX 2 - 680 5 521 000

$98 783 -66,8% 127 981 694

$2 244 505 45 000 000

$805 153 6 СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ

Smurfs: The Lost Village WDSSPR 2 - 1122 1 800 000

$32 206 -85,4% 141 000 000

$2 472 817 36 000 000

$644 122 7 ПОСЛЕДСТВИЯ

Aftermath LUX 1 - 420 1 383 139

$24 748 - 1 383 139

$24 748 10 000 000

$178 923 8 БАЙБАЙМЭН

The Bye Bye Man VLG 1 - 426 1 366 164

$24 444 - 1 366 164

$24 444 9 000 000

$161 031 9 ЖИВОЕ

Life WDSSPR 3 - 391 1 100 000

$19 682 -86,4% 285 200 000

$4 947 953 - 10 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Beauty and the Beast WDSSPR 4 - 349 1 000 000

$17 892 -87,8% 715 000 000

$12 096 092 - 11 ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ

NKI 1 - 647 855 110

$15 300 - 855 110

$15 300 - 12 ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ

Raid dingue MVK 1 - 201 420 945

$7 532 - 420 945

$7 532 - ИТОГО TOP-12: 49 619 172

$887 801

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 55.89 руб.

* Rentrak

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