Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Время первых» сработало хуже прогнозов

Уикенд обещает быть гораздо слабее предыдущего

На лидирующей строчке российского проката расположилась картина ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (BZL/FOX), однако она стартовала существенно ниже ожиданий. В активе фильма 13,3 млн рублей на территории России, что немного больше, чем было у ЛЕДОКОЛА (12,3 млн). Тот фильм в октябре прошлого года в итоге собрал 124 млн рублей за уикенд. Максимум на такую же сумму может претендовать и новинка. 28 ПАНФИЛОВЦЕВ в ноябре собрали на старте 154 млн рублей.

Комедия УЙТИ КРАСИВО (CAO) в четверг освоила 5,9 млн рублей. По итогам всего уикенда эта цифра может увеличиться до 42-47 млн рублей. Примерно на таком же уровне в свое время стартовали НЕСНОСНЫЕ БОССЫ (47 млн рублей с учетом СНГ) и КРАСОТКИ В БЕГАХ (43 млн рублей с учетом СНГ).

Практически с идентичными сборами закончили вчерашний день фильмы ПОСЛЕДСТВИЯ (LUX) и БАЙБАЙМЭН (VLG), у обоих на счету 1,4 млн рублей. Впрочем, на выходных шансы на более высокие приросты предпочтительнее все же у драмы, нежели у хоррора. Так или иначе, обе картины, скорее всего, не соберут больше 10-11 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ КОЛЕСНИЧЕНКО
Руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» (159 к/т)

У нас стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ПОСЛЕДСТВИЯ, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. Вчера вообще слабый день был. Лидером стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, оно пока работает на уровне ЛЕДОКОЛА. Но ЛЕДОКОЛ, как мы помним, разошелся уже в пятницу и далее к выходным, а здесь печальная картина. Опасения у нас, конечно же, были, но не настолько. Для сравнения: ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ на прошлой неделе стартовал намного лучше. Он, кстати, на втором месте по итогам нынешнего четверга. Далее идет БОСС-МОЛОКОСОС. В многозальниках неплохо идут УЙТИ КРАСИВО и ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Все остальное прошло незаметно. На выходных сборы должны увеличиться, конечно. Надеемся, что мультфильмы будут еще хорошо работать. Надеемся, что это затишье перед бурей – то есть перед стартом следующей недели.

АННА ТИТОВА
Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

Стартовали ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ПОСЛЕДСТВИЯ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН и КОРОЛЕВА ИСПАНИИ. Фильмы показывают очень слабые результаты. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ на первом месте, но наработка на сеанс очень низкая, да и общий вал тоже. Также из новинок немного выделяются УЙТИ КРАСИВО и ПОСЛЕДСТВИЯ. В основном же работают БОСС-МОЛОКОСОС, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. В выходные должно разойтись ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, а также будут работать новинки прошлых недель. Надежд на этот уикенд не возлагаю никаких, сборы будут очень низкие.

КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА
Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Новинки этой недели в нашем кинотеатре – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, УЙТИ КРАСИВО, ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ, БАЙБАЙМЭН. Тройка лидеров – УЙТИ КРАСИВО, ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ и ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. Посещаемость всех фильмов в четверг была очень низкой. ВРЕМЯ ПЕРВЫХ лишь на четвертом месте, которое оно делит с БОССОМ-МОЛОКОСОСОМ. Об остальных новинках сказать пока, к сожалению, нечего. От выходных у нас теперь нет никаких ожиданий. Если провалились по сборам будни, значит, уикенд выйдет крайне слабым. Сейчас все надежды связаны со следующим четвергом. Во-первых, выйдет ФОРСАЖ, а во-вторых, 13 апреля у нас пройдет премьерный показ КУХНИ – все билеты уже проданы, наблюдается зрительский ажиотаж.

ЯНА ЕЛИСЕЕВА
Менеджер по маркетингу и рекламе к/т сети «Киномакс»: «Волгоград» (3 зала на 585 мест), Волгоград

У нас стартовало только ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Людей в четверг было совсем мало на всех сеансах, у нас такого никогда не было. Честно говоря, я в шоке. Не понимаю, с чем это вообще связано. Либо с фильмом-новинокй. Либо с недавними событиями в Петербурге, из-за зрители боятся мест массового скопления людей. На первом месте в четверг ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ, на втором – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и на третьем – ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ. Но людей очень мало на всех фильмах. Возможно, зрители ждут акции «День кино», которая у нас проводится с понедельника по среду. И тогда люди подтянутся на ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. На выходные особых надежд нет.

АЛЕКСАНДР МЕЛЕНТЬЕВ
Системный администратор к/т «Матрица» (3 зала на 177 мест), Барнаул

В нашем кинотеатре вчера вышли ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ. Лидером четверга все-таки стало ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, но зрителей было очень мало как на этом фильме, так и на других. Продолжает неплохо работать БОСС-МОЛОКОСОС, он на втором месте, и на третьем – ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ пока никак себя не проявили, тут сказать нечего. В общем, надеемся, что в выходные зрители подтянутся, хотя надежда эта не очень крепкая – сегодня, например, на ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ пока не было ни одного зрителя.

Предварительные сборы за четверг 06.04.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
06.04.2017		 Изменение Общая
касса на
06.04.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 BZL / FOX 1 - 1208 13 326 503
$238 442		 - 13 326 503
$238 442		 115 000 000
$2 057 613
2 CPP 2 - 957 11 100 000
$198 604		 -79,0% 327 700 000
$5 747 106		 80 000 000
$1 431 383
3 CAO 1 - 595 5 900 000
$105 565		 - 5 900 000
$105 565		 45 000 000
$805 153
4 FOX 3 - 1153 5 846 311
$104 604		 -87,4% 1 191 176 694
$20 665 800		 90 000 000
$1 610 306
5 FOX 2 - 680 5 521 000
$98 783		 -66,8% 127 981 694
$2 244 505		 45 000 000
$805 153
6 WDSSPR 2 - 1122 1 800 000
$32 206		 -85,4% 141 000 000
$2 472 817		 36 000 000
$644 122
7 LUX 1 - 420 1 383 139
$24 748		 - 1 383 139
$24 748		 10 000 000
$178 923
8
БАЙБАЙМЭН
The Bye Bye Man
 VLG 1 - 426 1 366 164
$24 444		 - 1 366 164
$24 444		 9 000 000
$161 031
9 WDSSPR 3 - 391 1 100 000
$19 682		 -86,4% 285 200 000
$4 947 953		 -
10 WDSSPR 4 - 349 1 000 000
$17 892		 -87,8% 715 000 000
$12 096 092		 -
11 NKI 1 - 647 855 110
$15 300		 - 855 110
$15 300		 -
12 MVK 1 - 201 420 945
$7 532		 - 420 945
$7 532		 -
  ИТОГО TOP-12:   49 619 172
$887 801		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 55.89 руб.
* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «Призрак в доспехах» стартует лидером (Сборы четверга 30.03.2017)

ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

06.04.2017
четверг

OSCAR SHORTS 2017. АНИМАЦИЯ / Oscar Shorts 2017. Animation (UTP), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


BZL - Bazelevs
CAO - Каро Премьер
CPP - Централ Партнершип Paramount
FOX - Fox
LUX - Люксор
MVK - MVK
NKI - Наше кино
UTP - Utopia Pictures
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

07.04.2017 Автор: Артур Чачелов

ПРОГНОЗ

06.04 - 09.04
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
BZL / FOX
280 000 000
1200
$5 009 841
БОСС-МОЛОКОСОС
FOX
100 000 000
1000
$1 789 229
ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ
CPP
90 000 000
1100
$1 610 306
УЙТИ КРАСИВО
CAO
60 000 000
600
$1 073 537
ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ
FOX
48 000 000
680
$858 830
СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ
WDSSPR
40 000 000
1100
$715 692
ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ
NKI
30 000 000
700
$536 769
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
UPI
18 000 000
385
$322 061
БАЙБАЙМЭН
VLG
15 000 000
450
$268 384
ПОСЛЕДСТВИЯ
LUX
15 000 000
375
$268 384

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