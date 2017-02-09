Кассовые сборы четверга


Касса четверга: «Великая стена» берет 31,9 млн руб.

«Гуляй, Вася!» сохраняет хорошую динамику

Новым лидером российского кинопроката стала картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), которая в четверг освоила 31,9 млн рублей на территории России. Год назад выходили БОГИ ЕГИПТА, которые освоили на старте 47,4 млн рублей в четверг и 299 млн за весь уикенд. Однако из рейтинга 12+ от новинки можно ожидать большего прироста на выходных. Кассовые сборы релиза UPI могут составить около 210-230 млн. В странах СНГ, напомним, фильм идет уже четвертую неделю и общий бокс-офис на данный момент равняется там 47 млн рублей.

Около 78% кассы относительно первого дня проката потеряли НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), что принесло 18,1 млн рублей. Предыдущая часть в начале второго уикенда потеряла 83% сборов, при этом у нее были и небольшие приросты на выходных. Вряд ли ситуация повторится на этот раз, поэтому от картины можно ожидать 120-130 млн рублей во второй уикенд.

Из формата превью-показов вышла картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR), первый полноценный день которой принес 13,8 млн рублей сборов в России. За четырехдневку релиз может собрать примерно 90-95 млн. Первые три дня (пятница-воскресенье) превью-показов неделей ранее принесли фильму 94 млн рублей.

Российская картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР) за два дня превью показов, вторник и среду, собрала 30,2 млн рублей. В четверг релиз собрал еще 9,6 млн рублей в России. Непосредственно за уикенд это может принести 65-75 млн рублей, а общая касса к концу воскресенья может перевалить за 100 млн рублей. ВСЕ И СРАЗУ за все время проката освоил 124 млн рублей в РФ + СНГ.

ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ ЛУКАШЕВИЧ
Начальник отдела репертуарного программирования сети «Гранд Синема» (8 к/т), Москва, Екатеринбург, Оренбург, Ижевск, Казань

У нас стартовали ВЕЛИКАЯ СТЕНА, НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЛЕВ, КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА. С 14 февраля, как и у всех, работает ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, а заключительная часть ОБИТЕЛИ ЗЛА вышла из широкого превью в полноценный прокат. Лидером старта стала ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но число людей на сеансах даже меньше, чем было у ОТТЕНКОВ на прошлой неделе. В среднем по 20 человек на сеансе – причем, это касается вечернего прайма, а днем – 7-8 человек. Возможно, в выходные картина еще раскачается. Бывает такое, что проект заступает очень осторожно, а потом на выходных выстреливает. Благо что отзывы поступают хорошие: говорят, что фильм яркий, красочный и интересный. На втором месте по итогам четверга – НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, а на третьем – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Но если бы у ГУЛЯЙ, ВАСЯ! было бы больше сеансов, думаю, он бы переплюнул ОБИТЕЛЬ. Все-таки наработка у российской картины лучше. И отзывы у фильма замечательные. Дальше по сборам идут ДЖОН УИК и ЛЕГО. Но сеансы ДЖОНА мы подсократили, потому что интерес к нему угас значительно. Продолжает работать ПРИТЯЖЕНИЕ, хорошо собирает, пусть и одним сеансом.

ЮЛИЯ ИСКРА
Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

В наших кинотеатрах вчера вышла только ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ОБИТЕЛЬ ЗЛА расширила число сеансов, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Четверг у нас редко бывает показательным днем. Только на очень большие премьеры и суперожидаемые фильмы бывает ажиотаж. Обычно раньше пятницы ничего сказать нельзя по кассе того или иного фильма. Зрительский интерес к ВЕЛИКОЙ СТЕНЕ, безусловно, есть. Этот фильм и стал лидером первого дня, но сеансов у него больше, чем у конкурентов. Были опасения, что после первой недели будет большой спад у ОТТЕНКОВ, но пока картина идет весьма неплохо. Отзывы не очень хорошие, но зрительский интерес прекрасный, это как раз то, что нам нужно. Мне кажется, в выходные все фильмы должны отработать: и ОБИТЕЛЬ ЗЛА, и ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, и ДЖОН УИК и даже ПРИТЯЖЕНИЕ, на которое до сих пор зрители идут. Жанровый ассортимент подобрался прекрасный.

КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА
Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Мы не сильно отличаемся от остальных кинотеатров по репертуару: из новинок – только ВЕЛИКАЯ СТЕНА в 2D- и 3D-форматах. ОБИТЕЛЬ ЗЛА вышла из превью, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Лидером четверга стали все-таки ОТТЕНКИ, ВЕЛИКАЯ СТЕНА только вторая, на третьем месте – российская комедия. У нас изначально были не очень хорошие прогнозы относительно ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ, в итоге они оправдались. Если в прошлый четверг, с выходом ОТТЕНКОВ мы ощутили реальный прирост посещаемости, то вчерашний день был абсолютно среднестатистическим. Что касается выходных, понимая нашу аудиторию, мы делаем акцент все-таки на ОТТЕНКИ. Думаю, они соберут бОльшую часть кассы. Кстати, удивил нас фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Мало того, что он прекрасно сработал в День святого Валентина, так и в четверг продолжил демонстрировать отличные результаты, опередив ОБИТЕЛЬ ЗЛА, которая заняла четвертое место. Дорабатывают ЗВОНКИ, ПРИТЯЖЕНИЕ, БАЛЕРИНА, а вот история ЛЕГО, судя по всему, быстро закончилась – на 3D-сеансы в хорошее время собирают всего 5-7 человек.

НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА
Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург

У нас стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА и добавились 2D-сеансы ОБИТЕЛИ ЗЛА. ГУЛЯЙ, ВАСЯ! и ОБИТЕЛЬ  в трехмерном формате вышли раньше. ВЕЛИКАЯ СТЕНА пока идет средненько, хоть она и стала лидером четверга. На втором месте НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, на третьем – ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Но все три картины пока идут средне: большой разницы в посещаемости у них нет. Число сеансов ОБИТЕЛИ ЗЛА мы увеличили значительно: с двух до 12, но пока это не дало прироста кассовых сборов. Из холдоверов еще держатся ПРИТЯЖЕНИЕ, ДЖОН УИК, ЗВОНКИ и ЛЕГО. Честно говоря, при таком старте больших ожиданий от выходных у нас нет. Скорее всего, уикенд будет средним по показателям, и ничем нас не удивит. 

ЖАННА ОСИТ
Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

У нас вчера стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА. Из формата превью вышла ОБИТЕЛЬ ЗЛА, также со Дня святого Валентина работает отечественная комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! ВЕЛИКАЯ СТЕНА неплохо себя показала, но могло быть и лучше. Сейчас мы в ожидании прироста в выходные, хотя больших надежд на это нет, поскольку отзывы, поступающие от зрителей, не сильно радуют. Пока лидером является фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. В четверг он сумел собрать чуть больше картины с Мэттом Деймоном. На третьем месте по итогам четверга – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Из холдоверов мы оставили сеансы ДЖОНА УИКА, ЛЕГО, ПРИТЯЖЕНИЯ и ЗВОНКОВ. Все они работают примерно на одном уровне.

Предварительные сборы за четверг 16.02.2017 в России (без учета СНГ)

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя Экраны К/т* Касса
четверга
16.02.2017		 Изменение Общая
касса на
16.02.2017		 Эсти
мейты за
уикенд
1 UPI 1 - 1188 31 934 818
$562 530		 - 31 934 818
$562 530		 220 000 000
$3 875 286
2 UPI 2 - 1173 18 094 215
$318 728		 -77,7% 482 250 786
$8 103 693		 130 000 000
$2 289 942
3 WDSSPR 1 - 1037 13 800 000
$243 086		 - 147 900 000
$2 605 249		 90 000 000
$1 585 344
4 CP 1 - 855 9 600 000
$169 103		 - 39 800 000
$701 075		 70 000 000
$1 233 046
5
ДЖОН УИК 2
John Wick: Chapter Two
 CP 2 - 956 8 100 000
$142 681		 -70,9% 206 000 000
$3 461 603		 60 000 000
$1 056 896
6
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
The LEGO Batman Movie
 CAO 2 - 1122 3 400 000
$59 891		 -67,6% 144 900 000
$2 434 885		 65 000 000
$1 144 971
7 WDSSPR 4 - 772 3 300 000
$58 129		 -63,7% 929 700 000
$15 717 667		 35 000 000
$616 523
8 AOF 1 - 156 1 242 477
$21 886		 - 1 242 477
$21 886		 9 000 000
$158 534
9
ЛЕВ
Lion
 CPF 1 - 78 850 619
$14 984		 - 850 619
$14 984		 7 000 000
$123 305
10 EXP 3 - 88 603 413
$10 629		 -27,7% 23 747 457
$393 757		 5 500 000
$96 882
11
НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО
My Blind Date with Life
 VLG 1 - 212 564 389
$9 942		 - 564 389
$9 942		 -
12 CP 6 - 116 479 000
$8 438		 -63,2% 284 200 000
$4 724 069		 -
13 VLG 4 - 329 467 784
$8 240		 -45,1% 178 800 905
$3 022 839		 -
14 CPP 3 - 262 430 000
$7 574		 -87,0% 171 800 000
$2 848 615		 -
15 PRD 1 - 100 400 000
$7 046		 - 400 000
$7 046		 -
  ИТОГО TOP-15:   93 266 715
$1 642 887		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.77 руб.
* Rentrak

Смотрите также:

Касса четверга: «На пятьдесят оттенков...» стартуют с 81 млн руб. (Сборы четверга 09.02.2017)

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Капелла Фильм
CPP - Централ Партнершип Paramount
EXP - Экспонента Фильм
PRD - Парадиз
UPI - UPI
VLG - Вольга
WDSSPR - WDSSPR

17.02.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов

ПРОГНОЗ

16.02 - 19.02
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
UPI
270 000 000
1100
$4 756 033
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
UPI
130 000 000
1169
$2 289 942
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
WDSSPR
125 000 000
1100
$2 201 867
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
CAO
70 000 000
1181
$1 233 046
ДЖОН УИК 2
CP
70 000 000
956
$1 233 046
ГУЛЯЙ, ВАСЯ
CP
65 000 000
960
$1 144 971
ПРИТЯЖЕНИЕ
WDSSPR
55 000 000
800
$968 822
БАЛЕРИНА
VLG
10 000 000
300
$176 149

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