Касса четверга: «Великая стена» берет 31,9 млн руб.

Новым лидером российского кинопроката стала картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), которая в четверг освоила 31,9 млн рублей на территории России. Год назад выходили БОГИ ЕГИПТА, которые освоили на старте 47,4 млн рублей в четверг и 299 млн за весь уикенд. Однако из рейтинга 12+ от новинки можно ожидать большего прироста на выходных. Кассовые сборы релиза UPI могут составить около 210-230 млн. В странах СНГ, напомним, фильм идет уже четвертую неделю и общий бокс-офис на данный момент равняется там 47 млн рублей.
Около 78% кассы относительно первого дня проката потеряли НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), что принесло 18,1 млн рублей. Предыдущая часть в начале второго уикенда потеряла 83% сборов, при этом у нее были и небольшие приросты на выходных. Вряд ли ситуация повторится на этот раз, поэтому от картины можно ожидать 120-130 млн рублей во второй уикенд.
Из формата превью-показов вышла картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR), первый полноценный день которой принес 13,8 млн рублей сборов в России. За четырехдневку релиз может собрать примерно 90-95 млн. Первые три дня (пятница-воскресенье) превью-показов неделей ранее принесли фильму 94 млн рублей.
Российская картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР) за два дня превью показов, вторник и среду, собрала 30,2 млн рублей. В четверг релиз собрал еще 9,6 млн рублей в России. Непосредственно за уикенд это может принести 65-75 млн рублей, а общая касса к концу воскресенья может перевалить за 100 млн рублей. ВСЕ И СРАЗУ за все время проката освоил 124 млн рублей в РФ + СНГ.
ОПРОС БУКЕРОВ
НАТАЛЬЯ ЛУКАШЕВИЧ
Начальник отдела репертуарного программирования сети «Гранд Синема» (8 к/т), Москва, Екатеринбург, Оренбург, Ижевск, Казань
У нас стартовали ВЕЛИКАЯ СТЕНА, НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЛЕВ, КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА. С 14 февраля, как и у всех, работает ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, а заключительная часть ОБИТЕЛИ ЗЛА вышла из широкого превью в полноценный прокат. Лидером старта стала ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но число людей на сеансах даже меньше, чем было у ОТТЕНКОВ на прошлой неделе. В среднем по 20 человек на сеансе – причем, это касается вечернего прайма, а днем – 7-8 человек. Возможно, в выходные картина еще раскачается. Бывает такое, что проект заступает очень осторожно, а потом на выходных выстреливает. Благо что отзывы поступают хорошие: говорят, что фильм яркий, красочный и интересный. На втором месте по итогам четверга – НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, а на третьем – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Но если бы у ГУЛЯЙ, ВАСЯ! было бы больше сеансов, думаю, он бы переплюнул ОБИТЕЛЬ. Все-таки наработка у российской картины лучше. И отзывы у фильма замечательные. Дальше по сборам идут ДЖОН УИК и ЛЕГО. Но сеансы ДЖОНА мы подсократили, потому что интерес к нему угас значительно. Продолжает работать ПРИТЯЖЕНИЕ, хорошо собирает, пусть и одним сеансом.
ЮЛИЯ ИСКРА
Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун
В наших кинотеатрах вчера вышла только ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ОБИТЕЛЬ ЗЛА расширила число сеансов, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Четверг у нас редко бывает показательным днем. Только на очень большие премьеры и суперожидаемые фильмы бывает ажиотаж. Обычно раньше пятницы ничего сказать нельзя по кассе того или иного фильма. Зрительский интерес к ВЕЛИКОЙ СТЕНЕ, безусловно, есть. Этот фильм и стал лидером первого дня, но сеансов у него больше, чем у конкурентов. Были опасения, что после первой недели будет большой спад у ОТТЕНКОВ, но пока картина идет весьма неплохо. Отзывы не очень хорошие, но зрительский интерес прекрасный, это как раз то, что нам нужно. Мне кажется, в выходные все фильмы должны отработать: и ОБИТЕЛЬ ЗЛА, и ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, и ДЖОН УИК и даже ПРИТЯЖЕНИЕ, на которое до сих пор зрители идут. Жанровый ассортимент подобрался прекрасный.
КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА
Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов
Мы не сильно отличаемся от остальных кинотеатров по репертуару: из новинок – только ВЕЛИКАЯ СТЕНА в 2D- и 3D-форматах. ОБИТЕЛЬ ЗЛА вышла из превью, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Лидером четверга стали все-таки ОТТЕНКИ, ВЕЛИКАЯ СТЕНА только вторая, на третьем месте – российская комедия. У нас изначально были не очень хорошие прогнозы относительно ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ, в итоге они оправдались. Если в прошлый четверг, с выходом ОТТЕНКОВ мы ощутили реальный прирост посещаемости, то вчерашний день был абсолютно среднестатистическим. Что касается выходных, понимая нашу аудиторию, мы делаем акцент все-таки на ОТТЕНКИ. Думаю, они соберут бОльшую часть кассы. Кстати, удивил нас фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Мало того, что он прекрасно сработал в День святого Валентина, так и в четверг продолжил демонстрировать отличные результаты, опередив ОБИТЕЛЬ ЗЛА, которая заняла четвертое место. Дорабатывают ЗВОНКИ, ПРИТЯЖЕНИЕ, БАЛЕРИНА, а вот история ЛЕГО, судя по всему, быстро закончилась – на 3D-сеансы в хорошее время собирают всего 5-7 человек.
НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА
Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург
У нас стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА и добавились 2D-сеансы ОБИТЕЛИ ЗЛА. ГУЛЯЙ, ВАСЯ! и ОБИТЕЛЬ в трехмерном формате вышли раньше. ВЕЛИКАЯ СТЕНА пока идет средненько, хоть она и стала лидером четверга. На втором месте НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, на третьем – ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Но все три картины пока идут средне: большой разницы в посещаемости у них нет. Число сеансов ОБИТЕЛИ ЗЛА мы увеличили значительно: с двух до 12, но пока это не дало прироста кассовых сборов. Из холдоверов еще держатся ПРИТЯЖЕНИЕ, ДЖОН УИК, ЗВОНКИ и ЛЕГО. Честно говоря, при таком старте больших ожиданий от выходных у нас нет. Скорее всего, уикенд будет средним по показателям, и ничем нас не удивит.
ЖАННА ОСИТ
Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород
У нас вчера стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА. Из формата превью вышла ОБИТЕЛЬ ЗЛА, также со Дня святого Валентина работает отечественная комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! ВЕЛИКАЯ СТЕНА неплохо себя показала, но могло быть и лучше. Сейчас мы в ожидании прироста в выходные, хотя больших надежд на это нет, поскольку отзывы, поступающие от зрителей, не сильно радуют. Пока лидером является фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. В четверг он сумел собрать чуть больше картины с Мэттом Деймоном. На третьем месте по итогам четверга – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Из холдоверов мы оставили сеансы ДЖОНА УИКА, ЛЕГО, ПРИТЯЖЕНИЯ и ЗВОНКОВ. Все они работают примерно на одном уровне.
Предварительные сборы за четверг 16.02.2017 в России (без учета СНГ)
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|Экраны
|К/т*
|Касса
четверга
16.02.2017
|Изменение
|Общая
касса на
16.02.2017
|Эсти
мейты за
уикенд
|1
|
ВЕЛИКАЯ СТЕНА
The Great Wall
|UPI
|1
|-
|1188
|31 934 818
$562 530
|-
|31 934 818
$562 530
|220 000 000
$3 875 286
|2
|
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
50 Shades Darker
|UPI
|2
|-
|1173
|18 094 215
$318 728
|-77,7%
|482 250 786
$8 103 693
|130 000 000
$2 289 942
|3
|
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Resident Evil: The Final Chapter
|WDSSPR
|1
|-
|1037
|13 800 000
$243 086
|-
|147 900 000
$2 605 249
|90 000 000
$1 585 344
|4
|CP
|1
|-
|855
|9 600 000
$169 103
|-
|39 800 000
$701 075
|70 000 000
$1 233 046
|5
|
ДЖОН УИК 2
John Wick: Chapter Two
|CP
|2
|-
|956
|8 100 000
$142 681
|-70,9%
|206 000 000
$3 461 603
|60 000 000
$1 056 896
|6
|
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН
The LEGO Batman Movie
|CAO
|2
|-
|1122
|3 400 000
$59 891
|-67,6%
|144 900 000
$2 434 885
|65 000 000
$1 144 971
|7
|WDSSPR
|4
|-
|772
|3 300 000
$58 129
|-63,7%
|929 700 000
$15 717 667
|35 000 000
$616 523
|8
|
ПАТЕРСОН
Paterson
|AOF
|1
|-
|156
|1 242 477
$21 886
|-
|1 242 477
$21 886
|9 000 000
$158 534
|9
|
ЛЕВ
Lion
|CPF
|1
|-
|78
|850 619
$14 984
|-
|850 619
$14 984
|7 000 000
$123 305
|10
|
ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
Perfetti sconosciuti
|EXP
|3
|-
|88
|603 413
$10 629
|-27,7%
|23 747 457
$393 757
|5 500 000
$96 882
|11
|
НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО
My Blind Date with Life
|VLG
|1
|-
|212
|564 389
$9 942
|-
|564 389
$9 942
|-
|12
|
ЛА-ЛА ЛЕНД
La La Land
|CP
|6
|-
|116
|479 000
$8 438
|-63,2%
|284 200 000
$4 724 069
|-
|13
|
БАЛЕРИНА
Ballerina
|VLG
|4
|-
|329
|467 784
$8 240
|-45,1%
|178 800 905
$3 022 839
|-
|14
|
ЗВОНКИ
Rings
|CPP
|3
|-
|262
|430 000
$7 574
|-87,0%
|171 800 000
$2 848 615
|-
|15
|
ЛУННЫЙ СВЕТ
Moonlight
|PRD
|1
|-
|100
|400 000
$7 046
|-
|400 000
$7 046
|-
|ИТОГО TOP-15:
|93 266 715
$1 642 887
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.77 руб.
* Rentrak
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17.02.2017 Автор: Андрей Белый, Дмитрий Некрасов