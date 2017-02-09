Касса четверга: «Великая стена» берет 31,9 млн руб.

Новым лидером российского кинопроката стала картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), которая в четверг освоила 31,9 млн рублей на территории России. Год назад выходили БОГИ ЕГИПТА, которые освоили на старте 47,4 млн рублей в четверг и 299 млн за весь уикенд. Однако из рейтинга 12+ от новинки можно ожидать большего прироста на выходных. Кассовые сборы релиза UPI могут составить около 210-230 млн. В странах СНГ, напомним, фильм идет уже четвертую неделю и общий бокс-офис на данный момент равняется там 47 млн рублей.

Около 78% кассы относительно первого дня проката потеряли НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), что принесло 18,1 млн рублей. Предыдущая часть в начале второго уикенда потеряла 83% сборов, при этом у нее были и небольшие приросты на выходных. Вряд ли ситуация повторится на этот раз, поэтому от картины можно ожидать 120-130 млн рублей во второй уикенд.

Из формата превью-показов вышла картина ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR), первый полноценный день которой принес 13,8 млн рублей сборов в России. За четырехдневку релиз может собрать примерно 90-95 млн. Первые три дня (пятница-воскресенье) превью-показов неделей ранее принесли фильму 94 млн рублей.

Российская картина ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР) за два дня превью показов, вторник и среду, собрала 30,2 млн рублей. В четверг релиз собрал еще 9,6 млн рублей в России. Непосредственно за уикенд это может принести 65-75 млн рублей, а общая касса к концу воскресенья может перевалить за 100 млн рублей. ВСЕ И СРАЗУ за все время проката освоил 124 млн рублей в РФ + СНГ.

ОПРОС БУКЕРОВ

НАТАЛЬЯ ЛУКАШЕВИЧ

Начальник отдела репертуарного программирования сети « Гранд Синема» (8 к/т), Москва, Екатеринбург, Оренбург, Ижевск, Казань

У нас стартовали ВЕЛИКАЯ СТЕНА, НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЛЕВ, КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА. С 14 февраля, как и у всех, работает ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, а заключительная часть ОБИТЕЛИ ЗЛА вышла из широкого превью в полноценный прокат. Лидером старта стала ВЕЛИКАЯ СТЕНА, но число людей на сеансах даже меньше, чем было у ОТТЕНКОВ на прошлой неделе. В среднем по 20 человек на сеансе – причем, это касается вечернего прайма, а днем – 7-8 человек. Возможно, в выходные картина еще раскачается. Бывает такое, что проект заступает очень осторожно, а потом на выходных выстреливает. Благо что отзывы поступают хорошие: говорят, что фильм яркий, красочный и интересный. На втором месте по итогам четверга – НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, а на третьем – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Но если бы у ГУЛЯЙ, ВАСЯ! было бы больше сеансов, думаю, он бы переплюнул ОБИТЕЛЬ. Все-таки наработка у российской картины лучше. И отзывы у фильма замечательные. Дальше по сборам идут ДЖОН УИК и ЛЕГО. Но сеансы ДЖОНА мы подсократили, потому что интерес к нему угас значительно. Продолжает работать ПРИТЯЖЕНИЕ, хорошо собирает, пусть и одним сеансом.

ЮЛИЯ ИСКРА

Букер к/т «Звездный», «Киноквартал», «Мега Синема», «Киноцентр», «Магистраль», «Фестиваль» (17 залов), Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, Тулун

В наших кинотеатрах вчера вышла только ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ОБИТЕЛЬ ЗЛА расширила число сеансов, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Четверг у нас редко бывает показательным днем. Только на очень большие премьеры и суперожидаемые фильмы бывает ажиотаж. Обычно раньше пятницы ничего сказать нельзя по кассе того или иного фильма. Зрительский интерес к ВЕЛИКОЙ СТЕНЕ, безусловно, есть. Этот фильм и стал лидером первого дня, но сеансов у него больше, чем у конкурентов. Были опасения, что после первой недели будет большой спад у ОТТЕНКОВ, но пока картина идет весьма неплохо. Отзывы не очень хорошие, но зрительский интерес прекрасный, это как раз то, что нам нужно. Мне кажется, в выходные все фильмы должны отработать: и ОБИТЕЛЬ ЗЛА, и ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, и ДЖОН УИК и даже ПРИТЯЖЕНИЕ, на которое до сих пор зрители идут. Жанровый ассортимент подобрался прекрасный.

КСЕНИЯ САЙФЕТДИНОВА

Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

Мы не сильно отличаемся от остальных кинотеатров по репертуару: из новинок – только ВЕЛИКАЯ СТЕНА в 2D- и 3D-форматах. ОБИТЕЛЬ ЗЛА вышла из превью, а ГУЛЯЙ, ВАСЯ! работает еще со вторника. Лидером четверга стали все-таки ОТТЕНКИ, ВЕЛИКАЯ СТЕНА только вторая, на третьем месте – российская комедия. У нас изначально были не очень хорошие прогнозы относительно ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ, в итоге они оправдались. Если в прошлый четверг, с выходом ОТТЕНКОВ мы ощутили реальный прирост посещаемости, то вчерашний день был абсолютно среднестатистическим. Что касается выходных, понимая нашу аудиторию, мы делаем акцент все-таки на ОТТЕНКИ. Думаю, они соберут бОльшую часть кассы. Кстати, удивил нас фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Мало того, что он прекрасно сработал в День святого Валентина, так и в четверг продолжил демонстрировать отличные результаты, опередив ОБИТЕЛЬ ЗЛА, которая заняла четвертое место. Дорабатывают ЗВОНКИ, ПРИТЯЖЕНИЕ, БАЛЕРИНА, а вот история ЛЕГО, судя по всему, быстро закончилась – на 3D-сеансы в хорошее время собирают всего 5-7 человек.

НАТАЛЬЯ ВЯЗНИКОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Космос» (6 залов на 1166 мест), Оренбург

У нас стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА и добавились 2D-сеансы ОБИТЕЛИ ЗЛА. ГУЛЯЙ, ВАСЯ! и ОБИТЕЛЬ в трехмерном формате вышли раньше. ВЕЛИКАЯ СТЕНА пока идет средненько, хоть она и стала лидером четверга. На втором месте НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ, на третьем – ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Но все три картины пока идут средне: большой разницы в посещаемости у них нет. Число сеансов ОБИТЕЛИ ЗЛА мы увеличили значительно: с двух до 12, но пока это не дало прироста кассовых сборов. Из холдоверов еще держатся ПРИТЯЖЕНИЕ, ДЖОН УИК, ЗВОНКИ и ЛЕГО. Честно говоря, при таком старте больших ожиданий от выходных у нас нет. Скорее всего, уикенд будет средним по показателям, и ничем нас не удивит.

ЖАННА ОСИТ

Менеджер по рекламе и репертуару к/т «Синема» (5 залов на 550 мест), Нижний Новгород

У нас вчера стартовала только ВЕЛИКАЯ СТЕНА. Из формата превью вышла ОБИТЕЛЬ ЗЛА, также со Дня святого Валентина работает отечественная комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! ВЕЛИКАЯ СТЕНА неплохо себя показала, но могло быть и лучше. Сейчас мы в ожидании прироста в выходные, хотя больших надежд на это нет, поскольку отзывы, поступающие от зрителей, не сильно радуют. Пока лидером является фильм НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. В четверг он сумел собрать чуть больше картины с Мэттом Деймоном. На третьем месте по итогам четверга – ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Из холдоверов мы оставили сеансы ДЖОНА УИКА, ЛЕГО, ПРИТЯЖЕНИЯ и ЗВОНКОВ. Все они работают примерно на одном уровне.

Предварительные сборы за четверг 16.02.2017 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т* Касса

четверга

16.02.2017 Изменение Общая

касса на

16.02.2017 Эсти

мейты за

уикенд 1 ВЕЛИКАЯ СТЕНА

The Great Wall UPI 1 - 1188 31 934 818

$562 530 - 31 934 818

$562 530 220 000 000

$3 875 286 2 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ

50 Shades Darker UPI 2 - 1173 18 094 215

$318 728 -77,7% 482 250 786

$8 103 693 130 000 000

$2 289 942 3 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Resident Evil: The Final Chapter WDSSPR 1 - 1037 13 800 000

$243 086 - 147 900 000

$2 605 249 90 000 000

$1 585 344 4 ГУЛЯЙ, ВАСЯ

CP 1 - 855 9 600 000

$169 103 - 39 800 000

$701 075 70 000 000

$1 233 046 5 ДЖОН УИК 2

John Wick: Chapter Two CP 2 - 956 8 100 000

$142 681 -70,9% 206 000 000

$3 461 603 60 000 000

$1 056 896 6 ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН

The LEGO Batman Movie CAO 2 - 1122 3 400 000

$59 891 -67,6% 144 900 000

$2 434 885 65 000 000

$1 144 971 7 ПРИТЯЖЕНИЕ

WDSSPR 4 - 772 3 300 000

$58 129 -63,7% 929 700 000

$15 717 667 35 000 000

$616 523 8 ПАТЕРСОН

Paterson AOF 1 - 156 1 242 477

$21 886 - 1 242 477

$21 886 9 000 000

$158 534 9 ЛЕВ

Lion CPF 1 - 78 850 619

$14 984 - 850 619

$14 984 7 000 000

$123 305 10 ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Perfetti sconosciuti EXP 3 - 88 603 413

$10 629 -27,7% 23 747 457

$393 757 5 500 000

$96 882 11 НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО

My Blind Date with Life VLG 1 - 212 564 389

$9 942 - 564 389

$9 942 - 12 ЛА-ЛА ЛЕНД

La La Land CP 6 - 116 479 000

$8 438 -63,2% 284 200 000

$4 724 069 - 13 БАЛЕРИНА

Ballerina VLG 4 - 329 467 784

$8 240 -45,1% 178 800 905

$3 022 839 - 14 ЗВОНКИ

Rings CPP 3 - 262 430 000

$7 574 -87,0% 171 800 000

$2 848 615 - 15 ЛУННЫЙ СВЕТ

Moonlight PRD 1 - 100 400 000

$7 046 - 400 000

$7 046 - ИТОГО TOP-15: 93 266 715

$1 642 887

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.77 руб.

* Rentrak

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