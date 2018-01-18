Касса четверга: «Бегущий в лабиринте» начинает с 33,4 млн рублей

Таблица кассовых сборов обновляется в режиме онлайн по мере поступления информации от дистрибьюторов.

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ (Fox) прервал серию из 24 дней, в течение которых российский фильм ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ лидировал в кинопрокате. Зарубежная картина, по официальным данным дистрибьютора, собрала 33,4 млн рублей на территории России. За весь уикенд фильм претендует таким образом на 220–240 млн рублей. Предыдущая часть франшизы освоила за первый четыре дня 247 млн рублей, тогда как первая картина собрала 195 млн рублей.

Российская картина ZОМБОЯЩИК (CRP) освоила за вчерашний день 26,5 млн рублей. Сумма сборов фильма к концу уикенда увеличится до 160–170 млн рублей. Впрочем, есть вероятность, что проект повторит стартовый результат ЖЕНИХА (185 млн).

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) потеряло относительно предыдущего четверга 33% сборов. Таким образом, фильм собрал за вчерашний день 21,7 млн рублей, что хватило для третьего места в чарте. Тем не менее, картина сохраняет хорошие шансы, чтобы и в свой пятый уикенд возглавить чарт. Сейчас фильм идет на 220–230 млн рублей за четырехдневку. Рубеж в 2,5 млрд рублей будет пройден на территории России в субботу утром, а в РФ+СНГ эта планка уже покорилась фильму (2,511 млрд рублей по итогам четверга).

ОПРОС БУКЕРОВ

ЕЛЕНА ГАЛИНА

Менеджер по кино и маркетингу сети «Интеркино»: к/т «Мир» (2 зала на 292 места), к/т «Вершина» (4 зала на 459 мест), Сургут, к/т «Галактика» (4 зала на 370 мест), Когалым

Четверг в наших кинотеатрах прошел хорошо. Стартовали БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ и ZOMBOЯЩИК. Первый фильм для четверга отработал очень достойно, чуть лучше ZOMBOЯЩИКА. Средняя наполняемость была около 30%. Отзывы о ZOMBOЯЩИКЕ неплохие, аудитория молодежная, думаем, что фильм должен неплохо пойти в выходные. От ПАДДИНГТОНА у нас большие ожидания, потому что на данный момент это, можно сказать, единственный детский проект. Надеемся, что сборы будут хорошими, возможно даже как в первую неделю, которая была сумбурной. Еще в наших кинотеатрах очень хорошо собирает АСТРАЛ 4, до сих пор работает ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, и, наверное, все. У нас висел вопрос о работе со СМЕРТЬЮ СТАЛИНА в зависимости от росписи, так как она постоянно менялась – и БЕГУЩИЙ, и ПАДДИНГТОН переезжали туда-сюда. Фильм был у нас на карандаше, но конкретно мы его не подтверждали. Отзыв прокатного удостоверения – это не очень хорошо, многие уже обращают на это внимание, общественность в курсе того, что прокатки дают, меняют, отзывают и так далее. После таких больших скандалов, мы думали, что это прекратится хотя бы на какое-то время и, честно говоря, не ждали такой странной ситуации. Ожидания от выходных у нас высокие – репертуар очень разнообразный, есть кино для подростков, для детей, комедии, ужасы – фактически все, что угодно. Не хватает, наверно, только мелодрамы.

НАТАЛЬЯ БЛЯХАРСКАЯ

Управляющая к/т «Кинофрэш» (9 залов на 950 мест), Оренбург

Четвергом мы довольны. Вчера было 25-е число, День студента, так что у нас было очень много гостей. В прокат вышли ZOMBOЯЩИК и БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. Фильмы отработали замечательно и шли почти вровень – ZOMBOЯЩИК победил с разницей всего в 30 гостей. Конечно, российский проект объединяет и канал ТНТ, который молодые люди смотрят, и любимых ими героев – Батрутдинова, Харламова, Волю, Мартиросяна. На мой взгляд, у ZOMBOЯЩИК была очень хорошая реклама на канале – скорее всего, все это вкупе со студенческим праздником и повлияло на старт. Хотя сегодня все еще может немного измениться. Но, конечно, фильм все равно будет радовать – есть разные отзывы, но, тем не менее, комедия уже нашла своего зрителя, и молодежная аудитория ей гарантирована. БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, понятно, интересует и молодежную аудиторию, и людей постарше, потому что жанр достаточно интересный. ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ у нас сдулось, да и сеансов по минимуму, потому что все фильм уже посмотрели. Зрители уже увидели и ФЕРДИНАНДА, и ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ, поэтому, мне кажется, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 сработают великолепно. Вообще, на мой взгляд, в последнее время дети немного обделены в плане фильмов. Сейчас почему-то стали больше снимать для молодежной аудитории, а детские проекты хромают. У нас в городе Оренбург есть прирост по рождаемости, очень много молодых семей, у которых уже есть дети. Молодые родители, легкие на подъем, готовы и смотреть молодежные фильмы, и приводить своих деток, а предложения достаточно мало. Вообще меня в последнее время все радует, к прошлому году посещаемость у нас растет. Но все зависит от репертуара. На этих выходных, думаю, на снова ожидает прирост.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

В этот четверг у нас стартовали фильмы БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ и ZОМБОЯЩИК. На первом месте по-прежнему идет ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором месте – ZОМБОЯЩИК, а на третьем – АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ, как ни странно. БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ у нас только на четвертом месте, очень слабо стартовал, честно говоря, не ожидали. Конечно, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ во всю работает, и пенсионеры, и школьники идут, «сарафан» очень хороший, но хотелось бы, чтобы и БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ тоже поработал. Удивительно, что у ZОМБОЯЩИКА старт оказался лучше, чем у БЕГУЩЕГО. Может быть, к выходным это все раскачается, но пока, увы, ситуация плачевная. ZОМБОЯЩИК привлекает аудиторию разного возраста, в основном, конечно, молодежь. Вчера это была в большей степени женская аудиория где-то до 30 лет. Отзывы плохие, говорят, что комедия совсем не оправдала ожиданий. Прямо выходили и чуть ли не плевались. Я бы этот проект сравнила с МИФАМИ, потому что, хоть звезд и участвует много, вышло очень бестолково. Думаю, этот фильм максимум еще отработает в выходные и всё. А БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, может, как-то разойдется на «сарафане». Проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 работает слабо, непонятно, почему, вроде и другого детского проекта никакого нет. По ПАДДИНГТОНУ вся надежда на выходные. СМЕРТЬ СТАЛИНА мы так и так не планировали показывать, так что на нас его запрет никак не отразился. Дорабатывают КАРП ОМОРОЖЕННЫЙ и ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ: ЗЛАЯ КРОВЬ, но совсем неважно, где-то на последней строчке. В кинотеатре «Россия» еще идет СКИФ, но тоже в числе последних. От выходных жду, во-первых, что БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ поднимется с четвертого места хотя бы на второе. А ZОМБОЯЩИК, надеюсь, все-таки будет на третьем, реклама на него очень хорошая.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

У нас на этой неделе стартовало только два фильма: БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ и ZОМБОЯЩИК. Оба фильма стартовали неплохо. Особенно удивил ZОМБОЯЩИК – на вечерних сеансах наполняемость залов была где-то 50-60 процентов. Лидирует все еще ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, на втором – обе новинки, а третье место делят ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 и АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ. На ZОМБОЯЩИК приходит одна молодежь. Не знаю, какой будет «сарафан», вчера пытали зрителей, но никто не захотел прокомментировать. Надеюсь, на выходных соберем какие-то отзывы, а пока прогнозы делать трудно. Проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2 пока ожидания не оправдал. Это же все-таки детский фильм, поэтому каких-то более-менее приличных сборов можно ждать только в уикенд, будем ждать. Если сравнивать БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ с ZОМБОЯЩИКОМ, то второй посильнее, даже судя по брони: в первую очередь бронируют места на ZОМБОЯЩИК. Фильмом СМЕРТЬ СТАЛИНА мы работать не планировали, я заранее посмотрела трейлер, и сразу стало понятно, что мы его брать не будем. С прошлых недель еще работают ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА, но уже только по выходным. КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? – остался один сеанс, но работает очень слабо, СКИФ тоже уже не собирает. А вот АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ, на удивление, держится очень неплохо. Мы ждем выходных с оптимизмом, надеемся, малыши придут на ПАДДИНГТОНА, молодежь – на БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ и ZОМБОЯЩИК, а старшая аудитория еще будет досматривать ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ.

ВЛАДИСЛАВ КЛЮХИН

Исполнительный директор к/т «Одиссея» (2 зала на 91 место), Мурманск

Четверг прошел, в целом, не сказать, чтобы с каким-то всплеском. Наибольший интерес вызвал, разумеется, БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, он у нас в лидерах четверга, зрители, вроде бы, фильмом довольны. Вечером народ пошел на ZOMBOЯЩИК, который у нас на втором месте. Конечно, проект несколько вызывающий и спорный. Аудитория на комедию приходит более взрослая, наверно, 25 лет и старше. Отзывы разные, но, в целом, не очень положительные. Я посмотрел несколько скетчей и, на удивление, мне понравилось то, что я увидел. А тех, кто фильм ждал, он не очень впечатлил. Так что не знаю, посмотрим, какой будет работать «сарафан». ПРИКЛЮЧЕНИЯМ ПАДДИНГТОНА 2 удалось после новогодних праздников, наконец, привлечь семейную аудиторию, а также тех, кому интересна история про мишку – приходят и взрослые люди, и пары. По результатам первого уикенда фильм вошел в тройку лидеров, но, все-таки, думаю, что он достоин большего. Надеюсь, что эта перетрубация с отложенным стартом на второй неделе даст медвежонку все-таки ворваться в прокат, и на вторых выходных фильм отработает хорошо. Еще мы показываем ВЕЛИЧАЙШЕГО ШОУМЭНА, оставили один сеанс, но хороший, потому что хотим дать кинозрителям возможность посмотреть великолепный фильм, который все-таки немножко потерялся в новогодних ДВИЖЕНИЯХ ВВЕРХ. Мы работаем и КАРПОМ ОТМОРОЖЕННЫМ, но думали, что аудитория пойдет на него немного поактивнее. ДВИЖЕНИЕМ ВВЕРХ мы не показывали и уже не будем. В «новогоднюю битву», так как у нас двухзальный кинотеатр, мы сделали ставку на другие проекты. При этом нам отрадно слышать, что наш, отечественный фильм ставит рекорды и берет такую высокую планку. СМЕРТЬЮ СТАЛИНА я работать не планировал. Честно сказать, я полностью поддерживаю политику Министерства культуры в этом плане. Моя личное мнение заключается в том, что есть вещи, над которыми шутить все-таки нельзя, и я считаю, что названный фильм не должен выходить в прокат на территории России и стран СНГ. Компании «Вольга» я желаю только процветания, у них хорошая команда, великолепные люди, но у меня очень большой знак вопроса, как к ним в пакет попала СМЕРТЬ СТАЛИНА. Это кино не для нашей территории в силу того, что, все-таки, историю не надо коверкать, не надо смеяться над ней, это очень серьезные вещи. Думаю, что на выходным лидером станет БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ, а на втором месте по моим прогнозам окажется ПАДДИНГТОН. ZOMBOЯЩИК для меня – «темная лошадка». В принципе, думаю, на первой неделе со стороны потенциальной аудитории – тех, кто смотрит канал ТНТ – будет большой интерес к проекту.

Предварительные сборы за четверг 25.01.2018 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

25.01.2018 Изменение Общая

касса на

25.01.2018 Эсти

мейты за

уикенд 1 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ

The Maze Runner: The Death Cure FOX 1 - 1220 33 419 543

$592 650 - 33 419 543

$592 650 230 000 000

$4 078 737 2 ZOMBOЯЩИК

CRP 1 - 1370 26 500 000

$469 941 - 26 500 000

$469 941 165 000 000

$2 926 051 3 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

CP 5 - 1323 21 700 000

$384 820 -32,4% 2 458 500 000

$42 793 734 225 000 000

$3 990 069 4 АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

Insidious: The Last Key WDSSPR 2 - 908 8 400 000

$148 963 -65,0% 283 400 000

$5 007 952 55 000 000

$975 350 5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2

Paddington 2 VLG 2 - 1288 5 630 573

$99 851 - 104 203 890

$1 841 383 90 000 000

$1 596 028 6 ФОРМА ВОДЫ

The Shape of Water FOX 2 - 492 3 614 203

$64 093 -44,6% 66 994 657

$1 183 860 30 000 000

$532 009 7 БОЛЬШАЯ ИГРА

Molly's Game CPF 3 - 106 1 117 976

$19 826 - 66 263 655

$1 165 178 8 000 000

$141 869 8 СКИФ

NKI 2 - 1149 1 009 378

$17 900 -77,5% 44 990 471

$795 025 8 000 000

$141 869 9 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Jumanji WDSSPR 6 - 286 800 000

$14 187 -75,8% 1 274 300 000

$21 701 294 10 000 000

$177 336 10 ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

Darkest Hour UPI 2 - 268 637 609

$11 307 -51,6% 20 781 064

$367 221 - 11 ХЭППИ-ЭНД

Happy End RWV 1 - 124 446 206

$7 913 - 1 635 427

$29 002 - ИТОГО TOP-11: 103 275 488

$1 831 450

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 56.39 руб.



Смотрите также:

Касса четверга: «Движение вверх» лидирует на свободном от конкуренции рынке (Сборы четверга 18.01.2018)