Касса четверга: «Король лев» стартует лучше оптимистичных прогнозов

Диснеевский релиз КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) уверенно стартовал в российском прокате. Четверг принес проекту сразу 235 млн рублей без учета СНГ. Это выше многих оптимистичных прогнозов. Таким образом, по итогам уикенда фильм сможет претендовать на сумму до 1 млрд рублей.

Другие новинки выступили гораздо скромнее. Впрочем, это не помешало им попасть в топ-5 четверга. Так лента СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (VLG) освоила 4 млн рублей. К концу уикенда картина может получить до 17 млн рублей. Проект ИСКУССТВО ОБМАНА (MG) собрал 2,4 млн рублей, что может дать ей 10 млн рублей по итогам первого уикенда.

ОПРОС БУКЕРОВ

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Генеральный директор сети «Киноград»: к/т «Лесной городок» (8 залов на 600 мест), Московская область, к/т «Московский» (7 залов на 520 мест), Москва, к/т «Киноград» в ТРК «Порт Находка» (6 залов на 460 мест) и к/т «Киноград» в ТРК «Южный Полюс» (6 залов), Санкт-Петербург, к/т «Ишимбай» (3 зала на 203 места), Башкортостан

КОРОЛЬ ЛЕВ стартовал великолепно, я сегодня добавил ему почти целый экран, восемь сеансов, в ущерб, к сожалению, другим картинам, но они и не работают. Вчера у КОРОЛЯ ЛЬВА почти на всех сеансах были аншлаги. При этом я еще в понедельник скептически относился к старту этой картины. Но у меня есть такая фишка: когда я во что-то не верю, оно срабатывает, и наоборот – когда чего-то сильно жду, оно точно проваливается. Поэтому скепсис был нарочным. Нужно поверить искренне, что все будет плохо, тогда все будет хорошо. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ стартовало крайне плохо, хотя в соцсетях пишут, что фильм хорошо работает. Я поставил его на хорошие сеансы, но увы. Другие новинки провалились – ИСКУССТВО ОБМАНА, СОБЛАЗН, МЫШЕЛОВКА. Когда такой большой фильм выходит, все остальное перестает работать. ЧЕЛОВЕКА-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА еще держится неплохо, у АННЫ заполняемость 24 процента – в нынешних условиях это неплохо, я пока держу фильм. Детские проекты тоже работают и будут работать до конца августа – это ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2, АЛАДДИН. Сегодня утром на КОРОЛЯ ЛЬВА уже похуже ходили, но выходные должны быть дождливыми, так что народу будет много. Отзывы на фильм хорошие, всем нравится, ни одного отрицательного мнения не слышал. Я бы сказал, что этот проект спас июль.

РОМАН БЕРДЫШЕВ

Букер к/т «Звезда» (6 залов на 670 мест), Тверь, к/т «Юбилейный» (2 зала на 350 мест), Бежецк, к/т «Звезда» (1 зал на 100 мест), Торопец, к/т «АрлеКино» (3 зала на 300 мест), Калуга, к/т «Горизонт» (1 зал на 50 мест), Калязин, МБУ ГДК (1 зал на 170 мест), Торжок

Мы очень порадовались, что КОРОЛЬ ЛЕВ зашел и что он есть в формате D-Box. Старт очень хороший, традиция ремейков мультфильмов Disney работает. Сначала АЛАДДИН, а сейчас и КОРОЛЬ ЛЕВ. Первый премьерный сеанс в большом зале был заполнен наполовину. И по предпродажам было видно, что на вечер билеты будут раскуплены. Даже на сеансы после 10 вечера билеты раскупались, это говорит о том, что туда пошла уже молодежь, а не семейная аудитория. Значит, продукт универсальный. Я сам посмотрел картину, он очень красочный, приближен к первоисточнику, достойный продукт. Поэтому надеемся, что в выходные залы будут полные, а зрители – довольные. Сейчас в городе людей мало, потому что рядом гремит «Нашествие», но думаю, уже вечером люди подтянутся в кино, и на праймовых сеансах залы будут забиты. Плюс погода какая-то непонятная: то дождь, то солнце. Из других проектов хочу выделить КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ. Очень порадовал, в четверг мы поставили один сеанс, но потом расширили, потому что на него есть спрос. Держим еще ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА, ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 и ИСТОРИЮ ИГРУШЕК. СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, я думал, что получше зайдет. Также стартовали ИСКУССТВО ОБМАНА, СОБЛАЗН для широты репертуара. Еще как ни странно держится ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3.

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Директор по репертуарному планированию к/т Silver (2 зала на 119 мест) Карабаново, к/т Победа (2 зала на 1573 места) Гатчина, к/т «Колибри» (2 зала на 175 мест), Шатура

КОРОЛЬ ЛЕВ стартовал у нас отлично, очень хорошо, прямо на ура. Были полные залы. Сегодня с утра продажи тоже неплохо шли, еще вчера четверть зала была раскуплена на утро. Думаю, что в выходные фильм будет работать хорошо. Тем более погода нам пока благоволит, нет такой жары, чтобы все люди взяли и разом уехали на дачу. Думаю, что проект действительно можно назвать спасением месяца. Надежды на него пока оправдываются. Также вчера мы взяли СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, и оно продемонстрировало почти нулевые показатели. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА продолжает работать на своем уровне, СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 – тоже, но это все прогнозируемо. Думаю, что у КОРОЛЯ ЛЬВА будет хороший «сарафан», если у нас продолжают набираться почти полные залы, значит, людям кино нравится. Плюс была проведена хорошая рекламная кампания, в итоге получается такой результат.

ГРИГОРИЙ БАБАЯНЦ

Генеральный управляющий к/т Jazz Cinema (6 залов на 1171 место), Магнитогорск

КОРОЛЬ ЛЕВ стартовал ожидаемо отлично, не знаю даже, какие тут эпитеты подобрать. После всего того затишья, которое было в последнее время это отличный результат. Полных залов не было, потому что у нас большие залы, но треть залов набиралась порой. В текущей ситуации это просто подарок. К сожалению, сегодня и завтра людей в кинотеатре будет поменьше. Это связано с тем, что сегодня отмечается День металлурга, это большой праздник, к нам даже приезжает Владимир Путин вместе с нами отпраздновать. Плюс нашему металлургическому комбинату исполняется 90 лет. Так что завтра в кинотеатре будет затишье, все будут праздновать в других местах. Но не надо забывать, что КОРОЛЬ ЛЕВ – это семейное кино, и оно будет работать в длину, «сарафан» наверняка у него будет отличный. Будем надеяться, что благодаря нему цифры по июлю выровняются, пока мы отстаем от прошлого года. На следующей неделе выходит много фильмов, но ставок на них нет, все надежды пока только на КОРОЛЯ ЛЬВА. Из новинок у нас вчера были ИСКУССТВО ОБМАНА, МЫШЕЛОВКА, СОЛНЦЕСТОЯНИЕ – пока ни один проект себя не раскрыл, и думаю, что особых показателей у них не будет.

ЕЛЕНА ХЛЕБНИКОВА

Директор по кинопрокату и маркетингу к/ц «Галактика» (5 залов на 772 места), Омск

КОРОЛЬ ЛЕВ стартовал очень хорошо – практически так же, как и МСТИТЕЛИ. Полные залы у нас вчера были с самого утра. Добавлять сеансы я не планирую, потому что поставила по максимуму, плюс уже много продаж по другим проектам, я просто не могу двигать. Но сеансов достаточно, и все они заполняются. До 10 и половины десятого вечера – практически полные залы, после 10 вечера, конечно, заполняемость чуть поменьше. Сегодня людей уже поменьше. И я сомневаюсь, что в выходные будет такой же ажиотаж. Просто у нас было очень холодное лето до начала июля, сейчас жарко, так что возможно, люди уедут из города на субботу и воскресенье. Но мы надеемся на лучшее. Кроме КОРОЛЯ ЛЬВА ничего не работает. Также вышли ИСКУССТВО ОБМАНА и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА работает более-менее, как и должен он работать на третьей неделе проката. Порядка 90 процентов выручки сейчас приходится на КОРОЛЯ ЛЬВА.

Предварительные сборы за четверг 18.07.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 62.95 руб.



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