Касса четверга: «Король Лев» остается уверенным лидером

Лидером кассовых сборов в первый день нового уикенда остался КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR). Лента потеряла 58% сборов недельной давности. Новый четверг принес ей 98,6 млн рублей, а за весь второй уикенд сумма сборов может увеличиться до 450-500 млн рублей.

Новинкам до такого результата не допрыгнуть. Лучшая из них по сборам − ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP) − собрала в четверг почти 4 млн рублей. Таким образом, релиз претендует на 18 млн рублей к концу воскресенья. Неплохо проявил себя перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK). Лента собрала в четверг чуть больше 2,6 млн рублей, а весь уикенд может принести ленте Дэвида Финчера около 10 млн рублей.

Новинки ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (CP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF) завершили четверг с результатом в районе 2 млн рублей. К концу воскресенья в активе картин может оказаться 8−9 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АНДРЕЙ ПОНОМАРЕНКО

Менеджер по репертуарному планированию к/т ДК Профсоюзов (3 зала на 760 мест), к/т «Киноцентр» (6 залов на 950 мест), Благовещенск, к/т «Гигант» (3 зала на 200 мест), Биробиджан, к/т «Россия» (3 зала на 500 мест), Белогорск, к/т имени Гайдая (1 зал на 192 место), Свободный

Вчера у нас стартовало множество проектов: ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, МОЙ ДРУГ РОБОТ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, НЕКРОМАНТ, РОБОТ 2.0, ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ. Победил, конечно же, КОРОЛЬ ЛЕВ, а все новинки – где-то там далеко. Второе место с большим отрывом занял ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, а на третье место поднялся ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ. Это по результатам четверга, но иногда бывает такое, что четверг непоказателен. Хотя с другой стороны, на этой неделе картина складывается так, как мы и ожидали. Несмотря на огромное разнообразие для зрителя, пока работает только КОРОЛЬ ЛЕВ. Посмотрим, что будет на выходных, но кардинально картина не изменится. Надежда только, что зрители сходят на новинки. Самое главное, чтобы у людей хватило не столько денег, сколько времени, чтобы сходить на все. У КОРОЛЯ ЛЬВА был настолько шикарный старт, что трудно было представить, что потом он будет идти по нарастающей. Но все равно цифры на второй неделе приятно радуют. Не каждый большой проект может похвастаться такой стойкостью. Фильм реально хорошо работает в любое время: утром, днем и вечером. Количество сеансов согласно договоренности на второй неделе должно было снизиться, но это тот редкий случай, когда в этом не было смысла. Потому что ставить что-то вместо КОРОЛЯ ЛЬВА сейчас бесперспективно.

АЛЕКСАНДР РЯБКИН

Менеджер по репертуарному планированию ООО «Кинофокс»: к/т «Кинофокс Красногорский» (3 зала), к/т «Кинофокс Синарский» (2 зала), Каменск-Уральский, к/т «Кинофокс» (3 зала), Югорск, к/т «Кинофокс» (3 зала), Ревда

На наших площадках вчера добавились ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ. Новинки в этот раз слабые, все стартовали плохо. КОРОЛЬ ЛЕВ немного просел в сборах, но новинки все равно очень и очень далеки от него. Но это ожидаемо, ничего особенного не произошло. Даже один сеанс ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 собрал вчера порядка 20 человек на последнем сеансе, ни одна из новинок даже близко к этому результату не подошла. Поэтому тащим сейчас холдоверов – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, СОЛНЦЕСТОЯНИЕ еще работает в целом нормально. У КОРОЛЯ ЛЬВА даже в небольших городах выручки очень хорошие, не говоря о городах побольше. У нас сейчас пока еще держится хорошая погода, не сильно жарко, но и не холодно. Думаю, что выручка будет поменьше, чем в прошлый уикенд. Основная ставка опять на КОРОЛЯ ЛЬВА.

ЮЛИЯ СОРОКИНА

Директор к/т Happy Cinema (7 залов), Саратов

В нашем кинотеатре вчера стартовали фильмы ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, РОБОТ 2.0, ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ. Тройка лидеров осталась прежней с прошлой недели: КОРОЛЬ ЛЕВ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА и АННА. Что касается новинок, лучше других идут ВИДОК и ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ. Соответственно, у них лучшая наработка среди новинок. КОРОЛЬ ЛЕВ, конечно, ожидаемо немного сбавил обороты, но при этом в понедельник, вторник и среду у фильма были отличные результаты. Давно у нас не было таких будней. Самая большая заполняемость у нас на утренних и вечерних сеансах. Днем есть небольшая просадка, видимо, из-за того, что многие идут с детьми именно утром. С предыдущих недель все так же прекрасно работают уже названный ЧЕЛОВЕК-ПАУК и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2. Сейчас у нас испортилась погода, поэтому я очень надеюсь, что ближайшие выходные будут такие же сильные, как и предыдущие. У нас есть понимание, как необходимо усиливать репертуарную сетку в субботу и воскресенье, если это потребуется. На КОРОЛЯ ЛЬВА ждем отличную посещаемость.

ЮЛИЯ ЖЕЛТЫШЕВА

Заместитель директора по репертуарному планированию к/т «Луна» (3 зала на 631 место) и «Руслан» (1 зал на 168 мест), Ульяновск

В наших кинотеатрах в четверг стартовали ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ. Вчерашние старты нас не порадовали. То ли они были, то ли не были – на выручке это практически никаким образом не отразилось. КОРОЛЬ ЛЕВ по-прежнему хорошо работает. Он как минимум должен так же работать до понедельника, а как максимум – надеюсь, что его потенциала хватит до 1 сентября. Небольшое падение у фильма, конечно, есть, но все равно он идет достаточно ровно. КОРОЛЬ ЛЕВ продолжает радовать нас своими показателями. Сеансы мы почти не сокращали, на второй неделе поставили больше, чем изначально было в росписи. Альтернативы при всем богатстве выбора пока нет. Из холдоверов работают ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, у остальных совсем низкие сборы. Думаю, что эти выходные будут удачными, все-таки «сарафан» у КОРОЛЯ ЛЬВА хороший. Надеюсь, что народ не разъедется по пляжам, но предпосылок к этому нет – погода испортилась.

ЕЛЕНА ХОЗЯШЕВА

Директор по репертуарному планированию к/т Pushka (4 зала на 618 мест), Курган

У нас накануне стартовали ОФЕЛИЯ, НЕКРОМАНТ, ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, РОБОТ 2.0. Результаты у всех очень слабые. На вечерний сеанс ОФЕЛИИ вчера зрители немного походили. Еще чуть-чуть было у ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ и ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ. КОРОЛЬ ЛЕВ по-прежнему хорошо работает. Конечно, он немного просел. Сейчас у нас залы уже не битком, не полные, как на прошлой неделе. Но надо еще учитывать, что у нас сейчас стоит жара, это тоже влияет. Утренние сеансы КОРОЛЯ ЛЬВА почти полные, а потом заполняемость уже примерно половина зала. Но все это хороший результат. Количество сеансов мы не сокращали, потому что в этом нет смысла, больше ничего не работает. Ассортимент, конечно, нужен, но деньги приносит только КОРОЛЬ ЛЕВ. Предстоящие выходные, наверное, будут чуть похуже предыдущих, но, думаю, результат все-таки будет примерно такой же. Потому что на КОРОЛЯ ЛЬВА в выходные точно пойдут. ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА конкретно сдал, а вот ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 продолжает работать, мы ее продлеваем и продлеваем уже третий месяц. Но скорее всего, придется снять, потому что места в сетке уже не будет.

Предварительные сборы за четверг 25.07.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.12 руб.



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