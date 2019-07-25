Касса четверга: «Форсаж: Хоббс и Шоу» одерживает победу

На первое место в российском прокате по итогам четверга взобрался фильм ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI). Спин-офф знаменитой франшизы заработал 126,7 млн рублей. По итогам уикенда в копилке проекта может быть 470–500 млн рублей в РФ. Это меньше, чем было у последних частей линейки (753 млн рублей у ФОРСАЖА 7 и 712 млн рублей у ФОРСАЖА 8).

Из других новинок в топ-10 попал лишь мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP). За вчерашний день проект собрал в России 2,9 млн рублей. К концу воскресенья касса анимации может увеличиться до 13–15 млн рублей.

Стабильную работу на площадках демонстрирует лидировавший две недели подряд КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR). Накануне релиз добавил в свою копилку 40,7 млн рублей. За третий уикенд картина соберет 180–200 млн рублей, доведя общую кассу до 2,2 млрд рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

АННА ТИТОВА

Директор по репертуарному планированию сети Mori Cinema (9 к/т, 64 зала), Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Красногорск, Мытищи, Волгоград, Сыктывкар, Тольятти, Москва

В четверг у нас стартовали фильмы: ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ и МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ. Тройка лидеров: ФОРСАЖ, КОРОЛЬ ЛЕВ и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. ФОРСАЖ стартовал хорошо, но предыдущая часть основной франшизы в первый день проката собрала на 15 процентов больше. Вечерние сеансы заполнялись лучше, отзывы о проекте все положительные, значит, фильм еще разойдется. В выходные ждем увеличения сборов. Остальные новинки показали слабый результат. В некоторых городах очень неплохо стартовал мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. КОРОЛЬ ЛЕВ упал на 52 процента относительно прошлого четверга. Мы ожидаем отличный уикенд.

ВИКТОРИЯ СУВОРОВА

Директор по кинорепертуару сети «АСКИНО» (6 к/т), Москва, Санкт-Петербург, Курск, Рязань

Так как у нас площадки довольно разноплановые, то мы работаем практически всеми выходящими релизами. Эта неделя не стала исключением. Тройка лидеров по итогам четверга выглядит следующим образом: ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, КОРОЛЬ ЛЕВ, а третье место поделили АННА и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. Отзывы о ФОРСАЖЕ радуют. Получился отличный экшн именно для просмотра на большом экране. Вечерние сеансы заполняются отлично. Старты других новинок – в пределах ожидаемого. КОРОЛЬ ЛЕВ на утренних и дневных сеансах все так же хорошо собирает зрителей. В целом я думаю, что это будут хорошие рабочие выходные.

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

Генеральный директор ООО «Далькино» (4 к/т, 9 залов), Хабаровск

В наших кинотеатрах стартовали ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА, ОЛЕНЬЯ КОЖА. ФОРСАЖ пошел неплохо, но не так, как КОРОЛЬ ЛЕВ в свое время. Предпродажи на фильм были невысокие, поэтому проект набирал в течение дня. Сеансов у новинки много, заполняемость хорошая, но опять же у КОРОЛЯ ЛЬВА была лучше. Утром ФОРСАЖ, конечно, слабее работал, чем вечером. На вечерних сеансах залы заполнялись лучше. На КОРОЛЯ ЛЬВА на утренние сеансы хорошо шли школы и семейная аудитория, у ФОРСАЖА, соответственно, аудитория утром и днем не такая активная. Несмотря на то что у проекта возрастное ограничение 12+, люди понимают, что это не семейный проект, сложился уже определенный стереотип в отношении этого. Думаю, в выходные картина хорошо поработает. На КОРОЛЯ ЛЬВА пойдет семейная аудитория, на ФОРСАЖ – молодежная. Так что уикенд должен быть хорошим. У РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ народ есть на всех сеансах, не очень много, но люди идут, хотя пока суперзаполняемости нет.

МАРИНА ЕРЕМИНА

Заместитель директора по маркетингу к/т «Рояль-Синема» (5 залов на 336 мест), Вологда

В нашем кинотеатре стартовали ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. Мультфильм стартовал слабо, пока не особо, но это понятно, потому что сейчас будни. ФОРСАЖ отработал хорошо, но мы все равно ожидали несколько большего результата. Утренние и дневные сеансы работали слабее, вечером – лучше. Хотя когда стартовал КОРОЛЬ ЛЕВ, у него в четверг с утра и до вечера были отличная заполняемость. Вчера у ФОРСАЖА полных залов не было, просто было много сеансов, люди оказались рассредоточены между ними. 3D работает хуже 2D. Думаю, на выходных ФОРСАЖ заработает в полную силу. У нас сейчас ужасная погода, идут дожди и холодно. Так что это должно привлечь людей в кинотеатр. КОРОЛЬ ЛЕВ продолжает работать хорошо, на уикенде с 8 августа у нас по идее этого фильма уже не должно быть, но наверное, мы его еще оставим, потому что люди идут и других равноценных семейных проектов пока нет.

ИРИНА МАКАРОВА

Менеджер по репертуарному планированию к/т «Прага Cinema» (2 зала на 207 мест), Димитровград

У нас вышли в прокат ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. Тройка лидеров выглядит следующим образом: на первом месте ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, на втором – КОРОЛЬ ЛЕВ и замыкает тройку ВИДОК. У ФОРСАЖА прекрасный старт, думаю, в выходные будет еще лучше. Реакция первых зрителей более чем положительная, что дает надежду на нескромные сборы. Интересно, что у нас почти нет разницы по заполняемости утренних и вечерних сеансов – разрыв минимален. РУСЛАН И ЛЮДМИЛА стартовали с более чем скромными показателями. Но хочется верить, что в выходные ситуация выправится. КОРОЛЬ ЛЕВ не сдает своих позиций и все так же уверенно собирает зрителей. От выходных ждем хороших результатов, тем более что в регионе погода не оставляет других вариантов и так и шепчет «иди в кино»!

Предварительные сборы за четверг 01.08.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.42 руб.



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