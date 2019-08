Касса четверга: «Однажды... в Голливуде» уверенно лидирует

Лидерство в прокате России с четверга захватила новинка − ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR). Первый день в кинотеатрах принес ему 115,2 млн рублей без учета СНГ. Это лучший стартовый день для фильмов Квентина Тарантино в истории нашего проката. Лента собрала более 60% всей кассы четверга. К концу воскресенья сумма сборов картины может перевалить за 450 млн рублей. Интересно, что предыдущий фильм мастера − ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА − за все время показов в России собрал 401 млн рублей.

Вторая крупная новинка уикенда − семейная лента ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (CPP) − в четверг заработала больше 10 млн рублей. По итогам всего уикенда лента идет на 50 млн рублей. Третий свежий релиз широкого проката − продюсерский проект Гильермо дель Торо СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (PRD), рассчитанный на аудиторию 16+, собрал около 9,5 млн рублей. По итогам уикенда бокс-офис релиза может вырасти до 40 млн рублей.

ОПРОС БУКЕРОВ

МАРИЯ ШАШКОВА

Букер сети кинотеатров «Люмен фильм» (10 кинотеатров, 25 залов), Арзамас, Балахна, Гусев, Советск, Черняховск, Кингисепп, Заречный, Балашов, Кохма, Саров, Симферополь

На наших площадках в четверг стартовали ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ и ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. ДОРА стартовала ровно, фильм Тарантино стартовал по-разному в разных городах. В целом, конечно, спрос на него есть, как и на ФОРСАЖ на прошлой неделе. При этом на некоторых площадках, особенно в Симферополе, наблюдаются вечерние аншлаги – это в противовес другим городам, где численность населения не очень высокая, там заполняемость около половины зала. ФОРСАЖ на этом фоне серьезно упал, КОРОЛЬ ЛЕВ держится молодцом, как и держался. На утренних и дневных сеансах у ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ ажиотажа не было, заполняемость была на уровне 40 процентов, в основном все ходили вечером. Это же фильм для более взрослой аудитории, которая идет в кино после работы. А молодежь, которая сейчас свободна, эту картину не выбирает. Отзывы противоречивые. Одна половина говорит, что это худший фильм в карьере Тарантино, а вторая – что это шедевр. Думаю, что неделю картина проработает достаточно ровно, соберет всех своих любителей, а на второй неделе будет падение. Тем не менее мы планируем оставить его в хорошее время, но расширять на следующей неделе не будем.

ОЛЕСЯ КАРНИШЕВА

Маркетолог к/т «Мадагаскар» (9 залов на 1324 места), Саранск

В нашем кинотеатре вчера стартовали: Дора и Затерянный город, Однажды... в Голливуде, Страшные истории для рассказа в темноте. Тройка лидеров четверга выглядит следующим образом: Однажды... в Голливуде, Форсаж: Хоббс и Шоу, Король Лев. ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ отработал неплохо. Посещаемость у релиза, конечно же, лучше вечером. А вот отзывы самые разные. Кто-то в восторге, а кто-то вообще не понял, о чем фильм (улыбается). Но в целом картина нравится зрителям. В общем, четверг был неплохой. Ужастик сейчас в прокате только один, а детская аудитория разделилась и на короля, и на Дору. У ФОРСАЖА падение есть, но не критичное. В предстоящие выходные погода в Саранске будет не очень, поэтому ожидаем хорошую посещаемость.

СЕРГЕЙ СМЯЦКИЙ

Букер к/т «Сочи» (3 зала на 512 мест), к/т «Родина» (1 зал на 144 места) и к/т «Луч» (1 зал на 180 мест), Сочи

У нас вышли ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ и ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. На первом месте по итогам вчерашнего дня – ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ, но, если честно, мы ожидали от фильма большего. Он лидер, но мы думали, что цифры будут побольше. Плюс хронометраж очень продолжительный, места в репертуаре картина занимает много. Думаю, релиз недобрал из-за того, что в городе сейчас стоит замечательная погода, и большинство людей находятся на море. Интересно, что дневные и вечерние сеансы у фильма работали почти одинаково. Потому что днем слишком жарко, так что люди, которые не идут на море, идут в кино. ДОРА стартовала слабенько, КОРОЛЬ ЛЕВ даже лучше идет. Но большие ставки на ДОРУ мы не делали, возможно, на выходных картина сработает лучше. ФОРСАЖ прилично просел, хотя он и не взлетал на старте, но все равно падение уже есть. Пока предпосылок к изменениям погоды нет, очень уж хорошей посещаемости, скорее всего, не будет.

АЛЕКСАНДР ВИГЕЛЬ

Директор по кинопрокату к/т «Квадро Фильм» (4 зала на 687 мест), Красноярск

Стартовали ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ и ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. Фильм Квентина Тарантино – безусловный лидер без вопросов. Он собрал за вчерашний день, может, и не половину всех денег, но близко к половине. Это при том, что дорабатывает ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ и КОРОЛЬ ЛЕВ еще держится молодцом, будем продлевать его еще на неделю. ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ уверенно отработал на вечерних сеансах, собрав аудиторию свыше 18 лет. Утренние и дневные сеансы работали средне, но на выходных должно быть лучше, безусловно. Отзывы пока сплошь позитивные, но это потому, что пока идут только фанаты режиссера. Конечно, им все нравится. Посмотрим, что скажет аудитория мейнстрима, это будет более показательно. ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД не провалилась, это уже хорошо. Я думал, что фильм будет работать слабее. Приключенческая лента без звезд – рискованная затея, тем более если старт намечен в разгар сезона отпусков, когда дети из города уезжают. Мы надеемся, что на выходных испортится погода, потому что на прошлой неделе была такая жара, что люди разбегались из города. Если погода станет хуже, перспективы у фильмов станут гораздо выше.

СОФЬЯ САЛТЫКОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Иллюзиум» (3 зала на 771 место), Набережные челны

В нашем кинотеатре стартовали ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ, ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ. Фильм Квентина Тарантино отработал хорошо, особенно вечерние сеансы были востребованы. У нас есть небольшой зал на 108 мест, вот на сеансе в восемь часов вечера там был аншлаг. Несмотря на то что фильм идет достаточно долго, люди были готовы не выспаться, но посмотреть картину. В 22:55 тоже на сеансе была хорошая заполняемость. Утренние сеансы тоже все состоялись, была хорошая посещаемость на 12 часов. Это удобный сеанс, потому что людям не надо рано вставать, но при этом цена на него низкая. Днем был спад, а вечером опять посещаемость пошла вверх. Думаю, сейчас пойдет «сарафан», отзывы в принципе неплохие, так что на выходных ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ должен поработать. ДОРА стартовала не очень хорошо, но неплохо. КОРОЛЬ ЛЕВ до сих пор собирает больше. СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ пошли неплохо, у них положительные отзывы, зрители ставят 4 балла из 5. У ФОРСАЖА незначительное падение, фильм работает стабильно. КОРОЛЯ ЛЬВА мы оставим в прокате еще на следующую неделю, учитывая такую наработку.

Предварительные сборы за четверг 08.08.2019 в России (без учета СНГ)

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя Экраны К/т Касса

четверга

08.08.2019 Изменение Общая

касса на

08.08.2019 Эсти

мейты за

уикенд

1 ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ

Once Upon a Time in Hollywood WDSSPR 1 - 1221 115 200 000

$1 769 857 - 115 200 000

$1 769 857 470 000 000

$7 220 771

2 ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw UPI 2 - 1571 28 938 774

$444 596 -77,2% 672 224 978

$10 599 574 111 000 000

$1 705 331

3 КОРОЛЬ ЛЕВ

The Lion King WDSSPR 4 - 1329 15 100 000

$231 986 -62,9% 2 352 300 000

$37 367 752 85 000 000

$1 305 884

4 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД (ДАША-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА)

Dora and the Lost City of Gold CPP 1 - 1263 10 368 146

$159 289 - 10 368 146

$159 289 55 000 000

$844 984

5 СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ

Scary Stories to Tell in the Dark PRD 1 - 1112 9 414 571

$144 639 - 9 472 246

$145 525 38 000 000

$583 807

6 BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ

Bring the Soul. The Movie COOL 1 - 451 7 492 397

$115 108 - 29 972 477

$460 477 26 000 000

$399 447

7 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА

The Stolen Princess EXP 2 - 978 713 288

$10 958 -75,2% 24 196 834

$381 533 4 800 000

$73 744

8 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА

Spider-Man: Far from Home WDSSPR 6 - 217 600 000

$9 218 -76,9% 1 198 100 000

$18 867 717 3 500 000

$53 772

9 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4

Toy Story 4 WDSSPR 8 - 90 200 000

$3 073 -66,7% 483 700 000

$7 560 175 1 500 000

$23 045