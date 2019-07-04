Касса четверга: «Человек-паук» остался лидером, «Анна» стартует второй

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (WDSSPR) без особого труда сохранил за собой лидерство в четверг и останется первым по итогам выходных. В первый день нового уикенда лента собрала в России еще 43 млн рублей, а к концу воскресенья она имеет шансы добраться до 190 млн.

Боевик АННА (CP) стал лучшей из новинок по кассовым сборам. В четверг эта картина собрала 21,4 млн рублей, что может дать 90 млн по итогам уикенда. Примерно на том же уровне в свое время стартовала МАЛАВИТА (90,3 млн рублей с учетом кинотеатров в СНГ).

Комедия АЛИ, РУЛИ! (FOX) в четверг получила в России 5,8 млн рублей. Таким образом, картина претендует только на 30 млн рублей за весь уикенд. Это несколько ниже ожиданий. Зато в рамках ожиданий идет новый фильм Джима Джармуша МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ (UPI). Четверг принес ему около 4,6 млн рублей, а к концу выходных в копилке этого релиза наберется 21-23 млн.

В широком прокате также стартовали французская комедия КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ (VLG), собравшая, по предварительным данным, около 1,5 млн, и хоррор ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ (NKI), получивший около 1 млн рублей. Оба релиза по итогам дня в топ-10 не попали.

ОПРОС БУКЕРОВ

ПАВЕЛ ПОЛЯКОВ

Менеджер по прокату независимых к/т (7 к/т, 14 залов), Верхняя Пышма, Екатеринбург, Новошахтинск, Избербаш, Гай, Махачкала, Заводоуковск

У нас в прошедший четверг во всех кинотеатрах стартовала АННА, в некоторых кинотеатрах – ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ и КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ, а на одной площадке – АЛИ, РУЛИ! и МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ. Среди новинок лучше всех стартовала АННА. Хотя в разных кинотеатрах ситуация разная. АННА показывала на вечерних сеансах неплохую заполняемость для летнего периода и 18+. А вот дневные сеансы заполнялись плохо: либо с минимальными сборами, либо вообще было по нулям. Все-таки возрастное ограничение, думаю, сказалось на результате. ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ на некоторых площадках отработала достаточно неплохо, а на других – не очень. КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ пока никак себя не проявил, но я думаю, что будет активность на выходных и на следующей неделе. АЛИ, РУЛИ!, который вышел на одной площадке, отработал там неплохо. Лидирует по-прежнему ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА, хотя в Махачкале, например, его все-таки опередила АННА. ПАУК, конечно, просел по сравнению с прошлой неделей, но в целом фильм работает стабильно как на утренних и дневных, так и на вечерних сеансах. Уикенд в целом, думаю, не будет сильным. Все-таки из новинок нет ничего для широкой аудитории, и большая часть стартов вышла с рейтингом 18+. Плюс на Урале наконец-то пришло лето, в выходные будет жара выше 30 градусов, так что в кинотеатрах зрителей не будет. В связи с этим мы даже сокращаем дежурства сотрудников на субботу и воскресенье.

ДАРЬЯ СОЛОПОВА

Менеджер по кинопрокату к/т «Мир» (4 зала на 681 место) и к/т «Россия» (4 зала на 681 место), Балаково

У нас стартовали АННА, ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ, АЛИ, РУЛИ!, КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ, ФИШ И ЧИП. ВРЕДНЫЕ ДРУЗЬЯ. Лучше всех отработала АННА. Но вообще хочу сказать, что старты очень слабые, крайне слабые. Я даже такого не ожидала. Можно было предполагать, что это будет хуже, чем у ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, но все-таки не настолько. Утренние и дневные сеансы вообще не состоялись ни у одной из новинок. То есть сработали только вечерние сеансы, и то очень слабо. Фактически работала только АННА. отзывы у нее хорошие, аудитория довольна. Преимущественно на сеансах были люди 25+, причем как мужчины, так и женщины. У АЛИ, РУЛИ! из четырех сеансов ни один не состоялся. Почти все новинки на уикенде вышли с возрастным ограничением 18+. У нас вчера даже было пять возвратов билетов по той самой причине, что хотели пойти дети, которым еще нет 18. Они пришли без родителей, а контролеры их не пустили, пришлось вернуть деньги. В целом я очень разочарована стартами, но мне кажется, проблема во многом как раз в строгом возрастном ограничении. Выходят фильмы, и все 18+ – это же катастрофа. Можно же такое кино выпускать осенью, когда дети учатся. Думаю, в выходные ничего хорошего не будет. Надежда только на КОРОЛЯ ЛЬВА сейчас.

ЮЛИЯ ПЯТНИЦКАЯ

Заместитель директора по кинопрокату к/т «ЕвроЗона» (5 залов на 498 мест), Улан-Удэ

В нашем кинотеатре вышли следующие новинки: АННА, АЛИ, РУЛИ!, ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ и КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ. Старые релизы вчера оказались гораздо сильнее. По АЛИ, РУЛИ! мы слышим не очень хорошие отзывы от наших гостей. Зрители говорят, что самое смешное показали в ролике, а сам фильм не очень смешной. У АННЫ отзывы чуть лучше. Но фильм идет чуть ниже наших ожиданий. ПРИСЯГНУВШАЯ ТЬМЕ отработала наравне с АННОЙ. А КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ – слабо. По наработке неплохо держатся ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3, ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, АЛАДДИН. По общим сборам лидирует, конечно, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. В первый прокатный день фильм собрал хорошо, но уже во второй день было сильное падение. Сейчас посещаемость упала в три раза по сравнению с прошлым четвергом. В летний период выходные и будни сравниваются по выручке, так что думаю, больших результатов в субботу и воскресенье не будет. Мы думали, что АННА оживит взрослую аудиторию, но в основном в кинотеатр сейчас приходят дети и подростки. Взрослые предпочитают отдыхать на Байкале, нежели в кино. Сейчас стоит сильная жара. Так что ждем КОРОЛЯ ЛЬВА.

ИРИНА КОКОВИНА

Менеджер к/т «Салют» (2 зала на 314 мест) и к/т «Ленком» (1 зал на 552 места), Вологда

У нас стартовали АННА и АЛИ, РУЛИ! Результаты новинок не очень хорошие. АЛИ, РУЛИ! отработал слабо, АННА – чуть лучше. Мы ожидали, что АННА будет собирать больше, но вчера народу на этом фильме было не много. Сегодня в принципе на АННУ ходят уже лучше. Может, вчера люди просто решили не ходить в кино. Хотелось бы верить, что в выходные картина Люка Бессона все-таки раскачается, иначе никак. Также у нас продолжают работать СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2, НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – оба идут получше, чем АЛИ, РУЛИ! Неплохо держатся и ПАРАЗИТЫ, людей там не много, но потихоньку фильм собирает. Надеемся, что в выходные ситуация стабилизируется, и люди пойдут на новинки.

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ

Директор к/т «Кристалл Синема» (3 зала на 301 место), Ревда, Свердловская область

У нас в прокате вышли АННА и КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ. Оба не показали выдающихся результатов, потому что продолжает лидировать ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА. От КРАСАВЧИКА СО СТАЖЕМ мы не ждали чего-то большого, все-таки это легкая комедия, которая стоит в росписи одним или двумя сеансами. А вот по АННЕ ожидания были, но пока они не оправдываются. Думаю, на посещаемости сказалась погода. У нас буквально позавчера выглянуло солнце, пришло тепло, и на эти выходные обещают плюс 32 градуса. Так что пока мы не ожидаем потока людей. Больше спросом сейчас пользуется детский контент, поэтому вчера на втором месте по сборам была ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4, которую мы продлили, а не АННА. ЧЕЛОВЕК-ПАУК не сильно просел, на него еще идут. Но вообще у нас последнюю неделю наблюдается спад. Такое ощущение, что люди держат деньги под КОРОЛЯ ЛЬВА.

Предварительные сборы за четверг 11.07.2019 в России (без учета СНГ)

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 63.8 руб.



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